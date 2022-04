4 formas de dejar de distraerse y comenzar a alcanzar metas

Recientemente concluí una entrevista con un podcaster. Debería haber estado feliz, pero me sentí desinflado y desanimado . Mi negocio el año anterior tuvo el mejor año de su historia. Sin embargo, sabía que tenía un obstáculo persistente, uno con el que lucho todo el tiempo: las distracciones .

Después de salir de la entrevista, pensé: “¿Qué pasaría si no estuviera tan distraído ? ¿Sería mejor mi negocio? ¿Mi vida sería mejor?”

Sí, el negocio es exitoso, pero eso a pesar de los muchos proyectos en los que estoy trabajando que no van tan bien. Ha habido muchas llamadas, actividades y tareas secundarias que terminaron siendo una pérdida de tiempo para mí, mi equipo y mi empresa.

¿Y usted? ¿Está haciendo muchas "cosas", pero descubre que gran parte de esa actividad no es excelente para el resultado final? Esto es lo que hago para ayudarme a concentrarme mejor.

1. Establece tu volante

En la monografía de 2019 de Jim Collins , Turning the Flywheel , detalla las cosas simples que hacen que las empresas funcionen, las cosas clave que hacen que el éxito suceda.

Un ejemplo que usa es Nike :

• La empresa invierte mucho dinero en unas zapatillas.

• Luego invierte más en encontrar un atleta que lo respalde.

• El siguiente paso es vender la zapatilla a un precio muy alto.

• Repita el proceso.

Entonces, ¿cuál es su volante? ¿Cuáles son los aspectos o pilares clave que hacen que su empresa funcione?

2. Di "No"

Soy un tipo de "sí". Me gusta gustar y no me gusta decir "No". Sin embargo, estoy aprendiendo que cuanto más respondo afirmativamente a las personas, menos oportunidades tengo de hacer otras cosas que podrían ser una mejor inversión de tiempo. Decir "No" me permite hacer más cosas que son mejores y más congruentes con lo que es importante para mi negocio, me permite concentrarme más en ese volante crítico.

3. Incluye espacios vacíos en tu calendario

Solía enorgullecerme de empacar mi calendario, de dejar que cada minuto fuera consumido por actividades. Más recientemente, sin embargo, estoy satisfecho de tener los viernes mucho más libres y de tener horas a la vez entre las citas del lunes o cualquier otro día.

Mi asistente ejecutivo ha sido fundamental para ayudarme a " bloquear el tiempo " de esta manera, asegurándose de que no esté sobrecargado. Con ese tiempo libre recién encontrado, puedo sentarme en mi escritorio y pensar en el futuro del negocio. Puedo leer un buen libro o ver una película. Puedo usar este tiempo para enviar tarjetas de agradecimiento y construir mejores relaciones con clientes o futuros clientes.

Las desviaciones de lo que es verdaderamente importante son un peligro, en parte porque a menudo comienzan de manera muy sutil y aparentemente inocente. Pero al igual que las malas hierbas, pueden salirse de control rápida y silenciosamente y consumir nuestro tiempo, drenar nuestra energía y causarnos frustración.

4. Di "Sí" a los proyectos del lado derecho

Una entrenadora de negocios me dijo algo interesante después de que la llamé acerca de sentirse tan distraída por tareas innecesarias. Ella dijo: “Ramón, ¿otras partes de tu vida y de tu negocio van bien? Si es así, entonces puedes darte permiso para trabajar en otros proyectos”.

Este es el punto: está bien trabajar en otras cosas que te traen alegría, o con las que quieres experimentar, o que quieres probar. Si vive su vida de manera demasiado rígida, se está perdiendo parte del objetivo de ser propietario de una pequeña empresa: la libertad de trazar nuestro propio rumbo: trabajar con quien queremos, cómo queremos y de la manera que queremos.

Es cierto que las distracciones no son buenas y que debemos centrarnos en nuestro negocio. Sin embargo, así como está bien comer un poco de dulces y postres, también está bien disfrutar de su negocio y concentrarse en proyectos divertidos de vez en cuando.

