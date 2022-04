Ahora Rusia bloquea el acceso a Google News

Otra empresa informativa ha sido vetada en Rusia en lo que parece ser ya la rutina. Se trata del servicio informativo Google News, cuyo acceso ha sido prohibido en territorio ruso por Roskomnadzor (el órgano censor ruso) al considerar que presenta contenidos falsos en torno al conflicto armado en Ucrania. Un comunicado del medio estatal Interfax explicó que el servicio: “provee acceso a numerosas publicaciones y materiales que contienen información pública y no auténtica sobre la operación militar especial en Ucrania”.

rafapress | Shutterstock

Aunque Google no se dedica a la creación de contenido, su servicio de noticias compila información de miles de medios para presentarla a los usuarios del mundo entero. La prohibición se presenta solo unas horas después del anuncio de Google de no permitir la monetización de los contenidos que “exploten, ignoren o condonen” la guerra. Tras recibir reportes del malfuncionamiento de la plataforma en Rusia, Google confirmó por medio de un comunicado que el servicio había sido bloqueado: "Hemos confirmado que algunas personas tienen dificultades para acceder a la aplicación y al sitio web de Google News en Rusia y que esto no se debe a ningún problema técnico de nuestro lado… Hemos trabajado duro para mantener los servicios de información como (Google) News accesibles para las personas en Rusia durante el mayor tiempo posible".

Google News es uno más en una larga lista de medios de comunicación y servicios que han sido vetados por el órgano censor ruso. Entre ellos se encuentran la BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe y el sitio independiente ruso Meduza, además de redes sociales como Facebook e Instagram que han sido tachadas de extremistas.

A principios de marzo fue aprobada una ley que prohíbe la publicación de contenidos que puedan desacreditar al ejército ruso o que se refieran al conflicto como a una guerra.