Las 5 formas principales en que las empresas pueden retener a los mejores talentos

Las empresas pueden ver la Gran Renuncia como un golpe devastador o como una oportunidad reveladora. Aquellos que elijan este último deben evaluar los factores internos que pueden controlar para posicionarse para retener a los empleados, fortalecer los vínculos existentes y atraer nuevos talentos cuando sea necesario.

Mientras tanto, siga leyendo para asegurarse de que su empresa haga todo lo posible para retener su valioso talento en este momento crítico.

Sí, es más que un salario.

Un salario digno y competitivo es esencial para retener el talento, pero como dice el refrán, el dinero no puede comprar la felicidad. Si no se controla, es probable que incluso un empleado bien remunerado se vaya una vez que encuentre una mejor oportunidad, lo que probablemente incluirá una mejor paga y otros intangibles que no están recibiendo actualmente.

Si el dinero es el principal punto de venta de su empresa, dé un paso atrás y considere comprender mejor las necesidades de los empleados. La comunicación regular, las evaluaciones programadas del lugar de trabajo, las encuestas anónimas y varios controles regulares pueden ayudar. Descubra cómo su equipo se comunica e implementa mejor esas medidas. A partir de ahí, mantén la mente abierta a la crítica constructiva y haz los ajustes necesarios.

Habrá algunas pruebas y errores en el camino. Quédate con el proceso. Vale la pena si escuchas a tu equipo.

Cumple tu palabra

Con demasiada frecuencia, las empresas ignoran sus declaraciones de misión y compromisos con los empleados. Imagínese si una empresa lo reclutara, prometiéndole crecimiento y transparencia. ¿Qué pensaría del liderazgo si no estuviera a la altura de esas expectativas autoimpuestas? O peor aún, ¿qué pasaría si descaradamente ignoraran sus compromisos?

Si su empresa ofrece palabrería y poca acción, se está preparando para perder talento. Asegúrese de que el liderazgo comprenda, se alinee y ejecute su declaración de misión. Este enfoque se practica casi universalmente cuando se trata de clientes y clientes. Haga lo mismo con su fuerza de trabajo.

Muestre lealtad, no exija

Una vez que haya implementado medidas para mejorar los estándares de la empresa, considere qué más atrae a las personas no solo para venir a trabajar, sino también para estar entusiasmadas con sus trabajos.

Las opciones son prácticamente infinitas. Oportunidades de crecimiento profesional, planes de salud física y mental favorables para los empleados, educación paga, incentivos de rendimiento, vacaciones ilimitadas y beneficios adicionales son todos posibles. Muestre a su equipo las ventajas de trabajar para la empresa hoy y en el futuro. Invierte en ellos tanto como quieras que ellos inviertan en el éxito de tu empresa.

Se Flexible

El tamborileo de los empleados que piden un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida nunca ha sido más fuerte. Los empleados ya no preguntan; están exigiendo más flexibilidad. Las empresas que no cumplan probablemente perderán talento. Considere desarrollar la infraestructura necesaria para establecer un entorno flexible y amigable para el equipo. Las tareas pueden ser laboriosas o costosas, pero el esfuerzo vale la pena cuando la alternativa es una fuerza laboral abatida y agotada.

