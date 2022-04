3 formas de cultivar la lealtad dentro de tu equipo

Muchas agencias de relaciones públicas luchan por retener a las personas. Los profesionales de relaciones públicas experimentados que obtienen resultados reales no crecen exactamente en los árboles. El trabajo requiere mucha capacitación y práctica, y no desea que un talento valioso se vaya después de ese tipo de inversión.

Por eso, pongo mucho esfuerzo en asegurarme de que mi gente se sienta apoyada . De esa manera, no se cuestionan si la hierba podría ser más verde en otro lugar. Alguien siempre puede pagar un salario más alto, entonces, ¿cómo se crea lealtad? Esto es lo que funcionó para mí.

1. No tires a tu gente debajo del autobús

Tres semanas después de comenzar el trabajo, un empleado subalterno me envió un discurso de relaciones públicas destinado a un reportero. Había un error tipográfico allí que no entendí. El cliente lo hizo. No estaban contentos. (También había una coma que posiblemente era innecesaria). Y se volvieron un poco locos por eso.

De hecho, inmediatamente me pidieron que eliminara a mi asociado de relaciones públicas de su cuenta. Dado que teníamos un equipo más pequeño en ese momento y el resto de la agencia estaba ocupado, eso habría significado que yo me hiciera cargo de esta cuenta personalmente... y el cliente realmente lo sabía.

No es un resultado que quería. Francamente, no es un resultado que pensé que iba a marcar la diferencia, de todos modos. No me malinterpreten: la mayoría de las veces, se aplica esa vieja frase sobre que el cliente siempre tiene la razón . Pero cuando un cliente va a Defcon 2 por un error tipográfico, eso es una señal de que hay problemas más profundos en el trabajo, y no debe ser así.

En lugar de tirar a mi empleado debajo del autobús para salvar las apariencias, simplemente le dije al cliente que el asociado de relaciones públicas permanecería en su cuenta, pero que personalmente revisaría su trabajo a fondo.

Para resumir, ese cliente se fue tres semanas después. Multa. Los clientes van y vienen. Pero esa empleada se ha convertido gradualmente en una de mis líderes más fuertes , una que es particularmente conocida por su atención a los detalles y sus habilidades de gestión de clientes. Habría sido una pena tirarlo por la borda por un error tipográfico.

2. Trata a tu gente como héroes

Preste atención a lo que realmente les importa a sus empleados. ¿Qué esperan lograr, no como un engranaje en su elaborada máquina, sino como personas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué quieren aprender? Cuando sus empleados se sienten respetados, es más probable que permanezcan leales a la empresa .

A menudo, hay más de un camino de progresión profesional y, a veces, un movimiento lateral puede parecer un impulso ascendente, si un empleado quiere probar un tipo de rol diferente. Por ejemplo, tenía un asociado de relaciones públicas que quería pasar más tiempo manejando SEO y redacción de sitios web. Hasta entonces, prácticamente el 100% de nuestro enfoque estaba en las relaciones con los medios. Pero había estado pensando en expandir nuestra lista de servicios (y contarles a los prospectos sobre eso) durante algún tiempo. El deseo de cambio de la empleada llegó en el momento adecuado, y ahora está al frente de esa división de nuestro trabajo para varios clientes.

3. Dale a tu gente un control de la realidad

El comando y control de arriba hacia abajo no es realmente una forma sólida de administrar una puesta en marcha ágil. Contrate a personas inteligentes y quítese de en medio: esa es una estrategia sólida para el éxito empresarial. También funciona bien para el entrenamiento.

Eso puede parecer contradictorio si está tratando de que todos estén en la misma página cuando se trata de procesos y mejores prácticas. Lo suficientemente justo. Tal vez sus procesos funcionen... pero no funcionan tan bien como podrían. ¿Realmente estás haciendo las cosas mejor que tu competencia? ¿Cómo lo sabes?

Una cosa que me gusta hacer aproximadamente cada trimestre: llamar a mi gente de relaciones públicas con un equipo de una agencia diferente. Se lo comunicaré a la otra agencia: “Esto es puramente compartir información. Si tiene un ingrediente secreto que hace que su enfoque o su agencia sean muy diferentes y quiere conservar ese ingrediente secreto, no nos lo diga. Por favor, no nos digas esa cosa especial que solo tú haces. (Tal vez esto no sea viable para una empresa que tiene cientos o miles de clientes, para compartir inteligencia potencialmente útil como esta. En una escala más pequeña, donde nuestra agencia maximizaría una lista de clientes de docenas, es bastante seguro).

Luego, repasaremos los procesos de relaciones públicas del día a día. Cómo lo hacen. Cómo lo hacemos Todo, desde la estrategia hasta el estilo de presentación y los detalles realmente granulares, como las líneas de asunto para los reporteros. Ocasionalmente, escucharemos técnicas y pensaremos: “¡Vaya! Eso suena bien. Todavía no lo hemos probado”. Fantástico. Ahora tenemos una nueva herramienta en nuestro kit de herramientas de relaciones públicas. Y normalmente compartiremos mucho de lo que sabemos de la misma manera.

Pero la mayoría de las veces, cuando realizamos este ejercicio, mi grupo llega a una buena conclusión: "Parece que estamos haciendo todo tan bien o mejor que los demás". Y esa es una reconfortante verificación de la realidad para que su gente lo haga por su cuenta. Ver su reacción también es un buen control de la realidad para mí.