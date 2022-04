6 consejos para que su negocio de temporada sea un éxito durante todo el año

Una cosa que aprende rápidamente como empresario que dirige un negocio con cierta estacionalidad es que su temporada alta podría no ocurrir en la temporada que esperaba. Por ejemplo, las tiendas minoristas están ocupadas hasta el 24 de diciembre. Pero si trabaja en la logística involucrada en llevar esos productos a las tiendas, su temporada alta es a fines del verano o principios del otoño.

La mayoría de la gente asume que si ejecuta una aplicación para acampar , por ejemplo, su temporada alta del año es el verano. Pero en realidad es antes. Si bien el verano es la temporada alta para acampar, el momento de mayor actividad para el equipo de The Dyrt es de enero a mayo. Todas las nuevas iniciativas suceden antes del 1 de julio para que puedan afectar la temporada de campamento de verano.

Cada año, aprendemos más sobre cómo ajustar las diferentes partes del ciclo y aprovechar la estacionalidad a nuestro favor en todas las épocas del año.

1. Genera impulso temprano

Para garantizar un año exitoso, debe aumentar los indicadores clave de rendimiento , métricas como el costo de adquisición de clientes, la retención, los ingresos anuales, el volumen de reservas y las comisiones de reservas, mucho antes de lo que algunos podrían suponer que es la temporada alta. Intentamos lanzar nuevas funciones en la primavera porque necesitan tiempo para generar impulso. Si no se produce un lanzamiento hasta que comience la temporada de acampada, los usuarios intentarán ponerse al día en lugar de utilizar una función que ya conocen cuando más la necesitan.

2. Sé creativo fuera de temporada

Busque excepciones a su estacionalidad , formas en que puede mantener el interés fuera de temporada. En The Dyrt, usamos la temporada más tranquila para alentar a los usuarios a buscar y guardar nuevos campamentos en los que no han estado antes o para comenzar a reservar campamentos. Estas herramientas ayudan a mantener el tráfico, aunque la mayoría de las personas aún no están sentadas alrededor del fuego asando malvaviscos.

Con su equipo, también puede ser un desafío mantener la energía cuando la recompensa por todo su arduo trabajo está muy lejos. Este año, establecimos una serie de objetivos para junio y luego tuvimos un concurso para nombrarlos. El ganador fue "The June Landing", seguido de los finalistas "Junami" y "A Juneful of Sugar". Casi todos los miembros del equipo sugirieron un nombre y lo votaron. Los tres primeros clasificados recibieron tarjetas de regalo. Fue un día muy divertido en Slack.

La idea es mantener al equipo enfocado en el panorama general y el objetivo final en lugar de solo en su próxima fecha límite. Cuando todos pueden ver cómo lo que están haciendo encaja en el panorama general, ayuda a mantener la moral alta y las cosas funcionan a tiempo.

3. Súbete a la ola

Cuando llegue a la temporada alta, siempre que eso sea para su negocio, la mayor parte del trabajo que importa para hacer avanzar a la empresa ya debería estar hecho. Tú construiste el bote, es hora de ver si flota.

Por supuesto, puede haber algo de mantenimiento fuera de temporada, problemas técnicos que resolver, servicio al cliente y planificación de campañas que hacer; esos equipos pueden estar más ocupados durante la temporada alta. Pero, por lo general, ha hecho la mayor parte del trabajo cuando llega la temporada alta, de modo que puede responder a los desafíos que puedan surgir durante la época más activa del año para sus clientes.

4. No olvides tomarte un tiempo libre

Incorpora el descanso en tu ciclo. Una ventaja de la estacionalidad es cierta previsibilidad en el flujo de trabajo. Usa esto para tu ventaja. Anime al personal a relajarse y tomar sus vacaciones justo después de la temporada alta del año.

En The Dyrt, los empleados tienen libre la última semana del año sin tener que usar PTO . Esto significa que están descansados y listos para el impulso anual que comienza en enero y nadie tiene que competir para tener esa semana libre. Es solo un hecho.

5. Guarda algunas tareas para fuera de temporada

Cuando la temporada alta está en el espejo retrovisor, es un buen momento para gastar energía en la planificación para el próximo año y las tareas administrativas, como un impulso de contratación. Hacemos la mayor parte de nuestras contrataciones en invierno y primavera. Queremos que los nuevos empleados tengan la oportunidad de generar un impacto de inmediato. Para el verano, la lista está lista. Reevaluamos nuestras necesidades cuando el polvo se asienta.

6. Mantente alerta al cambio

Preste atención a las tendencias y los cambios en su estacionalidad; por ejemplo, acampar en invierno es más popular hoy en día que antes, en parte debido a la mayor demanda y en parte a la forma en que la gente elige acampar (camionetas en vez de tiendas de campaña, etc.). Del mismo modo, las diferentes regiones tienen diferentes temporadas altas (por ejemplo, el verano no es la temporada alta para acampar en Arizona). Su “temporada alta” podría cambiar a medida que su negocio evolucione .

La belleza de acampar es que puedes ir al mismo campamento en las cuatro estaciones y tener una experiencia completamente diferente. Solo tienes que prepararte diferente cada vez. Del mismo modo, la estacionalidad en un negocio puede ser agotadora o gratificante dependiendo de qué tan sintonizado esté con el ciclo.