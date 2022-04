¿Adiós al horario de verano? AMLO lo analizará

El horario de verano iniciará en México el próximo domingo 3 de abril y una vez más su efectividad está en tela de juicio. No es la primera vez que sucede. Desde que fue implementado en 1996 con el fin de aprovechar al máximo la luz natural del sol para reducir el consumo eléctrico ha sido puesto en duda en múltiples ocasiones. El cuestionamiento más reciente lo ha hecho el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en su tradicional conferencia de prensa mañanera.

“Se está haciendo una revisión y sí lo vamos a analizar a fondo, a fondo, y pronto ya vamos a tener una respuesta para explicarle bien a la gente, porque desde que estábamos nosotros en la oposición hay malestar en la gente porque no se consultó; se habló de ahorros, pero no se demostró que realmente se ahorrara en energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros ", explicó. Además, AMLO comentó que en Estados Unidos también se analiza la conveniencia de la medida, aunque no dio mayores detalles.

LOS BENEFICIOS DEL HORARIO DE VERANO

La primera vez que se implementó el horario de verano en México fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien publicó un decreto para instaurarlo en el Diario Oficial de la Federación. Según el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) la medida brinda una serie de beneficios como “la disminución del uso de electricidad en aproximadamente mil millones de Kilowatthora, la reducción del consumo de alrededor de 2.84 millones de barriles anuales de petróleo, para generar electricidad y se evita además la emisión de 1.46 millones de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera".

El horario de verano se utiliza en un gran número de países alrededor del mundo y fue utilizado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Hay países como Mongolia, Turquía y Brasil que lo derogaron años después de haberlo implementado.

