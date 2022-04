Vladimir Putin se refiere a la cancelación que occidente ha hecho a J.K. Rowling y la autora le responde

Vladimir Putin se ha pronunciado en torno a la cancelación que el mundo occidental ha hecho de Rusia como respuesta a los ataques que desde hace más de un mes lleva a cabo en contra de Ucrania. Y lo ha hecho de un modo muy particular: haciendo mención de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter.

En una transmisión en televisión el mandatario explicó que el mundo occidental está cancelando todo lo que tenga que ver con la cultura rusa, incluyendo libros y obras musicales de grandes artistas rusos como Dimitri Shostakóvich, Sergei Rachmáninov y Pyotr Ilich Chaikovski. Además, mencionó que la medida era similar a la que había sufrido la autora J.K. Rowling debido a su postura en torno a la comunidad transexual: “Hace poco cancelaron a Joanne Rowling, la autora cuyos libros para niños se publican en todo el mundo, solo porque no satisfizo las demandas de los derechos de género... Ahora tratan de cancelar nuestro país”.

Las palabras de Putin hacen referencia a las declaraciones que en el pasado la autora ha hecho en torno a la comunidad LGBT+, específicamente sobre las personas transgénero, y que le han valido duras críticas de sus seguidores e incluso de actores como Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne.

La autora no tardó en responder a Putin por medio de un post en su cuenta de Twitter: “Las críticas a la cultura de la cancelación occidental no deberían de venir de aquellos que actualmente matan a civiles por el crimen de resistirse, o que encarcelan y envenenan a sus críticos”. El post viene acompañado con una imagen de Alexei Navalny, uno de los principales opositores de Putin, y con una liga a un artículo de la BBC en torno a su reciente detención. El mensaje de Rowling cierra con el hashtag #IStandWithUkraine.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW