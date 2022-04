El camino a la felicidad no es lo que crees que es

Los psicólogos han estudiado durante mucho tiempo lo que hace que las personas sean "felices". El término técnico es "bienestar subjetivo" (SWB) o la propia opinión de una persona sobre lo feliz que es, y ¿la opinión de quién más importa realmente?

Entonces, ¿qué descubrieron que hace a la gente más feliz? ¿Ganar la loteria? ¿Jubilación anticipada? ¿Descansar en la playa durante semanas?

Curiosamente, no. Según el profesor de psicología de la Universidad de Carleton, el Dr. Timothy A. Pychyl, escribiendo en Psychology Today :

El consenso basado en la psicología de la acción y las metas personales indica claramente que la búsqueda exitosa de metas significativas juega un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de nuestro bienestar psicológico. En la medida en que avanzamos en nuestras metas, somos más felices emocionalmente y más satisfechos con nuestras vidas.

En otras palabras, nos sentimos más felices cuando estamos progresando hacia una meta claramente definida. Mihaly Csikszentmihalyi explora este fenómeno en su libro Flow State . Entrevista a atletas, empresarios, artistas y otros artistas de alto rendimiento sobre la sensación de estar "en la zona": el tiempo se ralentiza, el mundo exterior se desvanece y nada importa excepto el trabajo.

Mismo sótano helado, actitud completamente nueva

Entonces, ¿qué hace que la gente sea infeliz? No es falta de dinero y no es falta de tiempo. Es la falta de un objetivo claro hacia el cual trabajar. Con un objetivo claro por el cual trabajar, el dinero no importa. Los fracasos del pasado no importan. Todo lo que importa es el progreso hacia esa meta.

Experimenté esto en mi propio desarrollo. En mi punto más bajo, estaba trabajando en casa en mi sótano helado en la zona rural de Pensilvania, con un cubo de pintura de plástico por silla. Tenía una docena de negocios en varias etapas de medio cocer. yo era miserable Pero cuando me deshice de todos los negocios menos uno, algo sucedió. Estaba emocionado, en la zona, mis ojos enfocados como un láser en el premio.

Nada había cambiado en ese maldito frigorífico del sótano. Nada había cambiado en ese doloroso cubo de pintura. Todavía los odiaba. Lo que cambió fue que ya no era miserable. Estaba en una misión. Y construí ese negocio a seis cifras en menos de un año, y siete cifras en menos de cuatro. Ahora vivo en Florida y tengo una silla de oficina adecuada. es cómodo

Relacionado: Por qué la lucha es algo bueno, incluso si nunca la queremos

Marineros sin timón

La mayoría de la gente rara vez encuentra “la zona” como la describe Csikszentmihalyi. En cambio, viven en una anti-zona de confusión, sin un objetivo claro. Sus empleadores toman la mayoría de las decisiones por ellos; trabajan obedientemente e incluso felizmente hacia la meta de otra persona . O pueden correr como hámsters en una rueda para mantener a una familia o ahorrar para la jubilación, su único propósito es evitar la ruina financiera.

En su vida personal, recurren a Netflix y compran juguetes nuevos, con la esperanza de la felicidad, pero sin lo único que les dará: una meta clara por la que trabajar. Cuando se disponen a emprender su propio negocio, son como marineros sin timón. Abandonados para navegar por su cuenta, van en un millón de direcciones diferentes, solo para terminar justo donde comenzaron y más frustrados que nunca.

Relacionado: La mayor causa oculta del agotamiento (y qué hacer al respecto)

¿Cuál es la pregunta?

Cuando tengo llamadas de preguntas y respuestas con mis alumnos, siempre puedo decirles a los que no han definido el problema. Cuando es su turno de hacer una pregunta, comienzan a contar una historia incoherente. Por respeto al tiempo de todos, a menudo los interrumpo de la manera más cortés posible y pregunto: "¿Cuál es la pregunta?" Y por lo general se reduce a, "¿Qué debo hacer?"

No hay mucho para trabajar. Claramente, no hemos definido el problema. A veces profundizo un poco más en los detalles de su vida y encuentro un caos total: una cocina desordenada; una cama sin hacer; un millón de aplicaciones en sus teléfonos que les envían notificaciones; a la mitad de 16 cursos en línea; 12 páginas en cinco libros con seis más provenientes de Amazon; cinco negocios a medio hacer lanzados e ideas para 10 más.

Mi trabajo como entrenador ahora está claro. Primero, ayúdelos a limpiar el desorden, reduzca sus actividades y su entorno a lo esencial. A continuación, ayúdelos a definir el problema. Encuentra el único resultado quieren lograr, y luego definir el proceso eso los llevará allí.

Una vez que definen el problema, la psicología y SWB se activan y comienzan a hacer su magia. Con la confusión disipada y reemplazada con claridad, su moral mejora aproximadamente un 1000 %, al igual que su motivación para hacer el trabajo. Después de todo, ahora saben exactamente lo que se supone que deben hacer y por qué.

Relacionado: Qué hacer cuando te sientes triste, o bla, sobre el trabajo

¿Cual es la solución?

Para la mayoría de mis alumnos, el objetivo es un negocio próspero y la libertad financiera. Me puedo identificar con eso. Si ese es el problema, hay una solución simple: hacer una venta. Sitios web, tarjetas de presentación, autorespondedores de correo electrónico... todos son inútiles si nunca realiza una venta.

Fácil, ¿verdad? No tan rapido. Para realizar una venta, se necesita un ajuste entre el producto y el mercado. Entonces la única cosa Animo a mis alumnos a centrarse primero está confirmando el ajuste producto-mercado. Una vez que enhebra esa aguja, su trabajo está hecho en un 90% de todos modos. Confirmar el ajuste del producto al mercado requiere tres pasos:

Hable con su mercado objetivo, escuche sus problemas y busque uno que pueda resolver. Idear una solución a su problema. No lo construyas todavía. Todavía estamos confirmando el ajuste del producto al mercado. Queda un paso…. Pida a los miembros de su mercado objetivo que saquen su tarjeta de crédito y la compren. Ahora mismo.

Así es como confirma la adecuación del producto al mercado, que tiene un producto tan demandado que sus prospectos lo compran incluso antes de que esté desarrollado, solo para probarlo primero.

Olvida todo lo demás. Loes resolver ese problema, y estás en el negocio.