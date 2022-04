4 estrategias respaldadas por expertos para anular el síndrome del impostor y aumentar la confianza

Famoso susurrador de confianza y autor de The Confident Mind: A Battle-Tested Guide to Unshakable Performance , Nate Zinsser es un maestro en enseñar a las personas cómo alcanzar la máxima confianza.

En una entrevista reciente con The Guardian , explicó cómo crear un cambio constructivo en el pensamiento de uno. Tener confianza, según Zinnser, es “la sensación de certeza sobre tu capacidad que te permite hacer algo sin pensar en ello: que te permite ejecutar de forma más o menos inconsciente”.

Al leer sus palabras, recuerdo los episodios del síndrome del impostor que experimenté en diferentes períodos de crecimiento de mi negocio, Jotform, durante los últimos 16 años. La mayoría de la gente asume que solo los empresarios en ciernes son los que pasan por este tipo de dudas, pero quiero asegurarles que nos puede afectar incluso cuando estamos en la cima de nuestro juego.

Tome 2020 por ejemplo. Dirigía una empresa establecida con millones de usuarios en todo el mundo, pero eso no me salvó de tener episodios de inseguridad.

Aquí está la cuestión: el síndrome del impostor, o la falta de confianza, a menudo tiene sus raíces en nuestro miedo al fracaso y nos paraliza. No hace falta decir que vivir una pandemia de dos años me ha enseñado muchas lecciones sobre cómo navegar por las dudas. Aunque no me he deshecho de él por completo (estoy seguro de que este será un esfuerzo de por vida para muchos de nosotros), me gustaría compartir estas cuatro estrategias clave que a menudo me han ayudado a sacudirme el sentimiento.

Recuerda tus victorias pasadas

El sentimiento de no ser lo suficientemente bueno prevalece entre las personas de alto rendimiento. Pero el tipo correcto de pensamiento de desempeño es recordarte los éxitos del pasado. Una vez tuve un entrenador de negocios que me sugirió mantener una carpeta en mi computadora portátil con capturas de pantalla de las cosas que había logrado con orgullo.

¿Tienes un testimonio o correo electrónico especialmente brillante de un cliente? Guárdalo en tu carpeta "win". Todos estos recordatorios lo ayudarán a entrar en la zona correcta para desempeñarse con confianza. Otra recomendación de mi entrenador: mantén una hoja de cálculo de tu vida y éxitos profesionales que puedas ver fácilmente. Todo esto te ayudará a equilibrar tu diálogo interno interno cuando la ansiedad asoma su fea cabeza.

Supera tus dudas

La aclamada poeta, escritora de memorias y activista de los derechos civiles, Maya Angelou señaló una vez:

“He escrito 11 libros, pero cada vez que pienso, 'Uh-oh, se van a enterar ahora. He jugado un juego con todos, y me van a encontrar'".

Esto, sin embargo, no impidió que fuera nominada para el Premio Pulitzer y ganara cinco premios Grammy por sus grabaciones habladas, junto con una serie de otros premios.

Usted podría pensar, ¿cómo es esto posible ? ¿Cómo podría alguien tan talentoso y capaz como la Sra. Angelou luchar contra el síndrome del impostor? ¿Qué oportunidad tengo yo, como un simple mortal, entonces?

Pero aquí es donde Zinsser plantea una pregunta valiosa : "¿Alguna vez has producido un buen trabajo en condiciones subóptimas?"

Para despejar nuestras dudas, recomienda reforzar la historia que contamos sobre nosotros mismos, como “trabajo bien, a pesar de las distracciones”. Al reformular cómo nos vemos a nosotros mismos y saber que somos más que capaces de cumplir incluso en condiciones subóptimas, podemos seguir haciendo el trabajo a pesar de nuestros miedos.

Y como empresarios, podemos crear un efecto de goteo de confianza dentro de nuestras propias culturas. En Jotform, hay un principio rector por el que me esfuerzo por vivir: la confianza. Confío en que mis empleados sean competentes y se presenten, y es esa fe en sus habilidades lo que ayuda a reforzar su propia confianza en sí mismos.

Date cuenta de que no eres solo tú, es universal

Todos tenemos una historia. Tú sabes cuál. El que se repite una y otra vez en tu cabeza sobre tus fracasos y percances pasados. De alguna manera creemos que somos los únicos que se tambalean, los únicos que no están seguros de tomar las decisiones correctas.

“Es aterrador sentirse el único fraude en su campo u organización; es igualmente aterrador confrontar la verdad de que todo el mundo está improvisando”, escribe el periodista Oliver Burkeman para la BBC . “Esa es otra razón por la que puede ser difícil aceptar que el fenómeno del impostor es universal: queremos desesperadamente creer que los adultos tienen el control”.

En mis primeros años, el síndrome del impostor era difícil de quitar. Constantemente me preguntaba si era lo suficientemente inteligente para estar en este espacio. Yo era programador, un aficionado a la tecnología en ese momento. Pero convertirse en dueño de un negocio fue un juego de pelota completamente nuevo.

Cuando surgían estos sentimientos, miraba a mi alrededor a otros fundadores de nuevas empresas, otros que no eran tan diferentes a mí, que todavía estaban haciendo el trabajo. Mi colega Craig, otro director ejecutivo que también estaba luchando en ese momento con sus propios episodios de inseguridad, me dijo algo una tarde que nunca olvidaré: “Todos nos lo estamos inventando sobre la marcha. Y eso a veces tiene que ser lo suficientemente bueno”.

Él tenia razón, por supuesto.

Saber que la confianza es una práctica continua.

Tenga esto en cuenta: puede aparecer en TechCrunch , revolucionando su industria y alcanzando objetivos inimaginables. Y todavía puedes luchar contra la duda. Pero he aquí las buenas noticias: no tiene por qué detenerte.

La confianza no es algo que adquieres milagrosamente y que se queda contigo en las buenas y en las malas. Como dice Zinsser, es vital que adoptemos un pensamiento seguro de nosotros mismos y rechacemos la identificación excesiva con nuestras deficiencias.

Esta es una práctica continua y una parte importante de nuestra educación como emprendedores. “Es la decisión de decir: 'He hecho el trabajo. Sé lo que sé. Voy a entregar ahora. Soy suficiente'”, dice Zinsser.

Me gusta pensar en el hombre más joven que una vez fui, lleno de dudas pero también de celo ambicioso. Esa fe interna que tenía en mí mismo se convirtió en confianza y me permitió lograr cosas que nunca podría haber imaginado en mis sueños más salvajes.

Ahora sé que sin importar los obstáculos que enfrente hoy o en el futuro, si mantengo el rumbo, terminaré del otro lado, y qué vista tan asombrosa será esa.