5 lecciones aprendidas al comprar el auto equivocado

De todas las cosas que la gente compra, un automóvil es sin duda una de las más importantes. Necesita una manera de llegar al trabajo, transportar a sus hijos de la escuela al fútbol, al karate y al piano, y de alguna manera encontrar tiempo para comprar comestibles en el medio. Esos días en los que su automóvil está en el taller se sienten como una interrupción despiadada de una rutina que de otro modo viviría de manera tan constante.

Debido a nuestra arraigada dependencia del vehículo, existe una tendencia a buscar el vehículo perfecto. Quieres amar lo que conduces, ¿verdad? Desafortunadamente, una vez que compras el viaje de tus sueños, tienes aproximadamente un mes hasta que descubras si ese sueño es o no una pesadilla.

Si usted es del tipo que busca un resquicio de esperanza, en realidad puede aprender mucho al comprar un vehículo que es un fastidio. Esa experiencia podría incluso informar decisiones futuras, como la forma en que aborda los negocios, la educación y la crianza de una familia. Si desea una vista previa de esas lecciones sin la parte de compra real, siga leyendo.

1. La miseria de la deuda

El arrendamiento de un automóvil es uno de los mayores trucos de los financieros. Tome un número grande y, a menudo, inasequible, luego presente una pequeña fracción de ese costo. Los consumidores ven $ 179 por mes, hacen algunos cálculos rápidos (generalmente inexactos) y deciden: "¡Sí, puedo pagar este automóvil!" Mientras tanto, el hecho de que esté arrendando en lugar de comprar en efectivo significa que no, no puede pagarlo.

Relacionado: 5 reglas para contraer deudas personales como empresario

Los vehículos nuevos, en promedio, salen del lote a poco más de $47,000, según Kelley Blue Book . No importa cuál sea el costo mensual o qué tan buena se vea la APR, todavía se acerca a los cincuenta mil dólares que ya no tendrá, y con cada mes que pasa en el que no paga el saldo completo, ese total aumenta. Tan hermoso como puede ser su automóvil, también es una carga intensa.

La deuda es una parte casi inextricable de la vida moderna. Ya sea para la universidad, comprar una casa, iniciar un negocio o gastos médicos imprevistos, la mayoría de las personas enfrentan una factura que debe pagarse con el tiempo. Dado que la deuda no siempre es evitable, es una buena regla general eludirla siempre que tenga el poder de hacerlo.

2. El dolor de los problemas crónicos

Hay dos soluciones cuando algo se rompe: arreglarlo o tirarlo. Si tienes una silla con tres patas, puedes simplemente tirarla; si tienes un auto que se sobrecalienta después de media hora en la carretera, esa es tu vida por el momento.

Tal vez sea lo suficientemente hábil como para arreglar su propio radiador, o tal vez tenga un buen mecánico que lo conecte por un precio justo. De cualquier manera, se está perdiendo tiempo y dinero. Con tanto ya hundido en este auto problemático, no puede simplemente reducir sus pérdidas y comenzar de nuevo. La decisión de escopeta que tomó, la que parecía tan correcta hace solo unos meses o años, ahora se burla de usted todos los días.

3. Las realidades de la percepción

La apariencia importa, y las primeras impresiones marcan la diferencia. Desafortunadamente, muchos empresarios quedan atrapados tratando de crear la percepción de riqueza y, al hacerlo, crean una situación financiera desesperada.

Sí, a veces tienes que fingir hasta que lo logres, pero en realidad no estás fingiendo si compras el auto caro que conduciría un empresario exitoso. En ese momento, lo ha hecho , y ahora tiene que fingir que puede pagarlo mientras su puntaje de crédito y su cuenta bancaria sufren.

Una fachada solo puede llevarte hasta cierto punto. Sin duda, es importante dar lo mejor de sí, pero eso no significa enhebrar una zapatilla con cordones dorados y dejar el otro pie descalzo.

Relacionado: Esta es la razón por la que no debe "fingir hasta que lo logre"

4. La verdad sobre el valor de reventa

Cuando posee un automóvil de $ 50,000, no tiene un activo por valor de $ 50,000. Si te diriges al lote, repite ese mantra una y otra vez en tu cabeza. Incluso si viviera en un mundo de fantasía en el que un automóvil pudiera devolverse al precio de costo dentro de un año, eso no cambia el hecho de que necesita el vehículo para su función, no para su valor.

La gente se apresura a etiquetar los artículos caros como activos, y eso es algo peligroso. A menos que tenga un plan para ganar dinero con él, tener en cuenta su valor en su patrimonio neto es un caso clásico de contar pollos antes de que nazcan. Cuando compra un automóvil porque necesita usarlo, el único número que importa es la cantidad que aún debe.

5. Necesidad versus deseo

En ninguna parte es más grande el abismo entre el deseo y la necesidad que en la elección de un vehículo. Todo el mundo quiere un auto nuevo envidiable y confiable, pero cuando se trata de eso, la confiabilidad es la única cualidad que realmente necesita .

Algún día tendrás suficiente capital para conseguir un modelo que sea a la vez sexy y práctico. Lo pagará directamente y se sentirá genial, sabiendo que se mantuvo dentro de sus posibilidades y compró un vehículo de calidad. Hasta entonces, escanee los sitios de autos usados y no deje que sus ojos tomen decisiones que su billetera no puede permitirse.

Relacionado: 4 consejos de finanzas personales que todo emprendedor debe saber

Los automóviles ofrecen un ejemplo perfecto de lo que nos atrae a gastar demasiado. Es muy fácil justificar el gasto en tu cabeza porque, de hecho, necesitas uno para salir adelante. El impulso de definir los gastos como necesidades hace que la gente se meta en muchos problemas, ya sea un automóvil, un lugar para celebrar una boda o una remodelación de la casa. Tome estas decisiones con mucho cuidado o se encontrará enseñando a la próxima generación todas las duras lecciones que aprendió.