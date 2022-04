Cambie la forma en que habla para cambiar su forma de pensar y desbloquear su potencial

En mis sesiones de capacitación, enseño a las personas a tener éxito , específicamente a través del uso del marketing digital . Les doy todo tipo de técnicas y estrategias para hacer crecer sus negocios. Mis alumnos informan que están encantados de tener estas herramientas, pero obtienen aún más resultados al aplicar mi capacitación en mentalidad.

¿Por qué? Porque puedes tener las herramientas de éxito más brillantes jamás creadas, pero no podrás aplicarlas si tu mentalidad es débil o negativa. Y las palabras que usa tienen un gran impacto en esa mentalidad: afectan sus pensamientos, que influyen en las emociones, que a su vez afectan las acciones y la energía. Y al final, las acciones y la energía generan resultados finales, buenos o malos.

Descubrí que algunos trucos de palabras pueden ayudar.

“Tener que” en oposición a “llegar a”

Cuando dice que “tiene que” hacer algo, es como si lo estuvieran coaccionando, como una carga que drena energía. Pero cuando usa la frase "llegar a", una tarea se convierte en un privilegio, y se siente emocionado y afortunado de poder hacer lo que sea. Pruébelo usted mismo durante unos días. Puede practicar en su enfoque de algunos trabajos pequeños como "Tengo que sacar la basura" o "Tengo que lavar los platos". Observe la diferencia en cómo se siente, luego pase a cuestiones más importantes como, "Tengo que encontrar más financiación para este proyecto" o "Tengo que despedir a ese empleado que no se está desempeñando".

"¡Bien!"

Tony Robbins cuenta una historia sobre un comandante de los Navy Seals que dice "¡Bien!" cada vez que un subordinado se presenta con un problema. “¿Aparecieron los suministros equivocados? ¡Bien! Demostraremos cuán creativos podemos ser con respecto a las soluciones alternativas”. ¿No aparecieron los refuerzos? ¡Bien! Podremos perfeccionar nuestro plan y ser más estratégicos con los recursos”. Cualquier cosa que se le ocurra, él responde con "¡Bien!" Mientras lo hace, su cerebro inmediatamente se enfoca en encontrar lo que es beneficioso en la situación y busca soluciones en lugar de atascarse en la negatividad.

"¡Genio!"

Conozco al director de una empresa de relaciones públicas que siempre responde a las buenas ideas con la palabra "¡Genio!" Piense en cómo se siente cuando alguien responde a sus ideas con solo "Bien" o "Eso podría funcionar". ¿Te sientes inspirado, empoderado, brillante y ansioso por pensar en más? Realmente no. Pero, ¿y si la respuesta fuera a menudo “¡Genio!”? Mucho más motivador, ¿verdad? Pruébalo con la gente de tu equipo.

“Oportunidad” versus “desafío”

Hace años, la gente comenzó a sustituir la palabra "desafío" por "problema", especialmente en entornos comerciales. Esto probablemente funcionó al principio, porque un desafío suena como algo que los héroes enfrentan y, por lo tanto, puede ser inspirador. Sin embargo, a lo largo de los años hemos comenzado a redefinir esta palabra en nuestras cabezas (y se está convirtiendo en un lío caliente en el proceso), pero ¿qué pasa si usamos "oportunidad" en su lugar? Es cierto que cada bache en el camino (o pared de ladrillos) con el que te encuentras también tiene algún tipo de oportunidad inherente, por lo que si lo llamas así desde el principio, tu cerebro se enfocará en encontrar una manera de capitalizar lo que está sucediendo. , no solo manejar las consecuencias o arreglar las cosas. Se sentirá entusiasmado en lugar de irritado o enojado.

Más que "bien"

La respuesta más común que escucho a "¿Cómo estás?" es “Estoy bien”, pero últimamente me he encontrado con un par de empresarios que responden de manera diferente. Uno de ellos ofrece un "¡Fantástico!" — suena como si acabara de ganar la lotería sin importar lo que esté pasando, y lo dice con total sinceridad. Un amigo me describió a otro ejecutivo que dice: "¡Estoy viviendo el sueño!" Él siempre la hace reír cuando lo hace; siempre ilumina su día. ¿Te imaginas el impacto que tiene en sus 85 empleados?

"Ayúdame a entender"

Cuando tu equipo mete la pata, es común lanzarse a algo como: "¿¡¿Por qué diablos [llenaste el espacio en blanco]?!?" Por lo general, esto establece un juego de culpas en el que todos se ponen a la defensiva y nadie se centra en las soluciones o las lecciones que se deben aprender. Un ejecutivo hábil que conozco usa una frase alternativa: "Ayúdame a entender". Con mucha calma dirá algo como: "¿Ayúdame a entender cómo sucedió esto?" o "¿Ayúdame a entender por qué elegiste hacer esto?" Como resultado, la otra persona se siente respetada y cómoda al decir la verdad sobre la situación: hace que las personas pasen al modo de solución, no al modo de culpa.

Las palabras tienen poder. Pueden prepararlo a usted y a quienes lo rodean para el éxito o el fracaso. Pueden ser motivadores o devastadores. ¡Entonces, usa el poder de tus palabras sabiamente!

