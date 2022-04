El presidente Biden propondrá un nuevo impuesto mínimo dirigido a multimillonarios y ganancias no realizadas

Se espera que el presidente Joe Biden proponga un nuevo impuesto mínimo para los estadounidenses ultra ricos cuando anuncie su presupuesto para 2023, según un documento adquirido por CNBC . Apodado el "Impuesto sobre la renta de los multimillonarios", requeriría que los hogares estadounidenses con un valor superior a $ 100 millones paguen un impuesto mínimo del 20%, con más de la mitad de los ingresos probablemente provenientes de aquellos con un valor de más de $ 1 mil millones.

Según el documento, “Este impuesto mínimo aseguraría que los estadounidenses más ricos ya no paguen una tasa impositiva más baja que los maestros y los bomberos”. Se espera que la propuesta reduzca el déficit en aproximadamente $360 mil millones durante los próximos 10 años.

Los hogares con un valor superior a $100 millones que ya pagan el 20 % de sus ingresos totales no tendrán que pagar más con la tasa mínima del 20 %, pero aquellos que no lo han hecho tendrán que hacer un "pago adicional" para alcanzar el nuevo umbral . “Como resultado, este nuevo impuesto mínimo eliminará la posibilidad de que los ingresos no realizados de los hogares con un patrimonio neto muy alto queden libres de impuestos durante décadas o generaciones”, se lee en el documento.

Se espera que el presupuesto de Biden para 2023 se anuncie hoy y, como informó por primera vez The Associated Press , las hojas informativas publicadas el sábado por la oficina de presupuesto de la Casa Blanca revelan que se espera que el plan reduzca los déficits presupuestarios proyectados en más de $ 1 billón durante la próxima década.

Pero el Congreso aún debe decidir si quiere llevar a cabo la propuesta. Cuando los demócratas del Senado propusieron un impuesto a los multimillonarios el año pasado, uno que habría gravado las ganancias de capital no realizadas de los hogares más ricos , no se aprobó .

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso , el déficit federal alcanzó casi $2.8 billones en 2021, alrededor de $360 mil millones menos que en 2020.