Elon Musk hace una encuesta sobre la libertad de expresión en Twitter y juega con la idea de comprar la red social

Creativo, dinámico y perpetuamente activo: Elon Musk ha demostrado lo mucho que le gusta usar Twitter. No hay día en que el dueño de Tesla, SpaceX y The Boring Company no posteé y genere reacciones entre sus más de 79 millones de seguidores. Él pregunta, pide opiniones, se cambiar el nombre y reta a duelo a los más peligrosos mandatarios del mundo. Ahora les pregunta a los usuarios de la red social sobre la libertad de expresión en la misma plataforma.

El pasado viernes Musk subió un tuit con una encuesta y la siguiente leyenda: “La libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a ese principio?”. Además en otro mensaje, advirtió: "Las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor vota con cuidado”.

La encuesta fue votada por más de 2 millones de usuarios y generó una cadena de reacciones, likes y comentarios; además, el 70.4% de los participantes respondieron que no consideran que Twitter se adhiera rigurosamente al principio de la libertad de expresión. Ya con los resultados en la mano, Musk publicó otros dos mensajes: “Dado que Twitter funciona como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia”. Y más tarde: "¿Es necesaria una nueva plataforma?".

Los seguidores volvieron a participar en comentarios sugiriéndole que compre la red social o, mejor aún, que desarrolle una nueva. Como es su costumbre Elon respondió a algunos de ellos diciendo que no sería una mala idea comprar Twitter, ni tampoco desarrollar una nueva plataforma que respete la libertad de expresión de sus usuarios y en la que no haya propaganda.

¿Estará hablando en serio Elon Musk? Como siempre, resulta imposible de saberlo.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?