Aquí está todo lo que sabemos sobre el altercado entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022

Fue la bofetada que se escuchó en todo el mundo cuando Will Smith subió al escenario durante la 94.ª edición de los Premios de la Academia y le dio una bofetada al presentador Chris Rock después de que una broma que Rock hizo sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, no cayó tan bien en la pareja.

Paul Morigi | Getty Images

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

La bofetada ocurrió luego de que Rock hiciera una broma sobre Jada Pinkett Smith

Rock hizo una broma sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith, refiriéndose a ella como "GI Jane". Pinkett Smith reveló en 2018 que sufre de alopecia, un trastorno autoinmune que hace que las personas que la padecen pierdan el cabello.

Dio una actualización en Instagram en diciembre sobre su condición. "Ahora, en este punto, solo puedo reírme", dijo Pinkett Smith en un video que publicó en su historia en ese momento.

Cuando Rock hizo la broma, a Pinkett Smith no le hizo gracia, y cuando su esposo se dio cuenta, todo su rostro cayó antes de dirigirse hacia el escenario.

Chris Rock se burló de Jada y Will Smith subió al escenario para abofetearlo y luego lo maldijo desde su asiento. La transmisión en vivo se detuvo en Astro porque. No guionizado. Audiencia atónita. #Oscar pic.twitter.com/F5dN4prPfY

Antes de golpear a Rock en la cara, Smith supuestamente dijo: "Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca". Rock hizo una broma al respecto después de que Smith regresó a su asiento y parecía estar de buen humor.

La Academia hace un comunicado en las redes sociales

La Academia tuiteó una respuesta al incidente poco después de que ocurriera, afirmando que la organización "no aprueba la violencia".

La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma.



Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y cinéfilos de todo el mundo. – La Academia (@TheAcademy) 28 de marzo de 2022

Smith ganó el premio al mejor actor y se disculpó durante su discurso

En un emotivo discurso, Smith habló sobre ser un "recipiente para el amor" y sus desafíos trabajando en la industria.

“Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi gente. Ahora lo sé, para hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de soportar el abuso”, dijo Smith a la multitud . "Tienes que ser capaz de que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto, y tienes que sonreír, y tienes que fingir que eso está bien". Lo que me encantó: Denzel [Washington] me dijo hace unos minutos: 'En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti'".

Relacionado: 5 consejos sobre cómo evitar perder los estribos en el trabajo

Luego se disculpó tanto con la Academia como con sus compañeros nominados, y señaló que “el arte imita la vida” antes de compararse con el arquetipo del “padre loco” que encarnaba Richard Williams. No se disculpó con Rock.

“Espero que la Academia me invite de regreso”, dijo Smith.

Chris Rock no presentará cargos contra Smith

LAPD emitió un comunicado en el que revela que Rock no emprenderá ninguna acción legal contra Smith.

“Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia”, dijo la organización . "El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación".

Smith fue visto bailando con su estatuilla de los Oscar en la fiesta posterior.

Durante la famosa fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair , Smith parecía estar de buen humor mientras bailaba con su exitosa canción de los 90 "Summertime".

Page Six también informó que Rock y Smith hicieron planes para hacer las paces, citando fuentes, aunque el informe no fue confirmado.

La Academia abre una investigación

Tras el incidente y la negativa de Rock a presentar cargos, la Academia anunció que lanzaría una "revisión formal" de lo que sucedió durante el programa.

"La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", dijo la Academia a EW . en un comunicado .

Will Smith se disculpa con Chris Rock a través de las redes sociales

El lunes, el actor acudió a Instagram para expresar su remordimiento y asumir la responsabilidad por el incidente del domingo en una larga declaración.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable", escribió Smith. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser".

Smith luego se disculpó con la familia Willias, cuyo retrato fue el tema de la película King Richard, donde ganó el premio al Mejor Actor por interpretar a Venus y al padre de Serena Williams, Richard.

"Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje hermoso para todos nosotros", dijo. "Soy un trabajo en progreso."

Rock aún no ha respondido.

Jada Pinkett Smith rompe el silencio en su propia página de redes sociales

En un movimiento sutil, Pinkett Smith (quien fue objeto de la broma de Chris Rock que instigó el incidente del domingo por la noche) publicó una cita en su página de Instagram.

"Esta es una temporada de curación y estoy aquí para ello", dice el cuadrado rosa.