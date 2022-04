Estos son los tres momentos de la entrega al Oscar que debieron de ser tendencia (y no la bofetada)

La cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock se convirtió, sin duda, en el momento más comentado de la 94 entrega de los Oscares. La furia del actor, quien más tarde recibió un premio por su actuación en Rey Richard: Una familia ganadora, ocupa hoy los titulares de los medios de comunicación y sigue siendo tendencia en todas las redes sociales.

La cachetada opacó los momentos que debieron de volverse virales por lo que significan en la historia del cine. Breves instantes que demuestran que la industria evoluciona, que es incluyente y que hay grandes estrellas con un corazón humilde capaces de robarnos un suspiro. Pero no nos adelantemos, aquí te compartimos los tres momentos verdaderamente estelares de la noche. Con tu permiso, Will...

Troy Kotsur es un actor de 53 años que hizo historia al ganar el premio al Mejor Actor de Reparto por su participación en la cinta CODA. En la película Kotsur interpreta a Frank Rossi, un pescador sordomudo y padre de una familia en la que todos menos su hija, Ruby, viven con la misma discapacidad. Kotsur es sordo de verdad y nunca antes un actor sordo había ganado la estatuilla (en 1987 la actriz Marlee Matlin, también sorda y quien aparece en CODA ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto por Children of a Lesser God). En su discurso de agradecimiento Troy recordó a su padre de modo muy emotivo y después dedicó el premio a todas las personas con discapacidad.

Por primera vez en la historia una producción de una plataforma de streaming se lleva el Oscar a la Mejor Película del año. Fue CODA, una cinta sobre una chica en una familia de sordos que sueña con ser cantante. La película fue producida por Apple y estrenada el 13 de agosto de 2021 en unos cuantos cines (para poder contender) y en la plataforma de streaming Apple TV+. Se trata de un remake de la cinta francesa La familia Bélier y fue dirigida por Sian Heder. En entregas anteriores Netflix había conseguido nominaciones para sus producciones (entre ellos Roma de Alfonso Cuarón en 2019), pero no había conseguido ganar la cotizada estatuilla. Con CODA (que también se puede ver en Prime Video), Apple TV+ hace historia.

El momento más emotivo de la noche estuvo a cargo de Lady Gaga y Liza Minnelli. Ambas actrices presentaron el premio a la Mejor Película y Lady Gaga no paró en elogios hacia la trayectoria de Minnelli y lo que significaba para ella estar al lado de una leyenda. Minnelli, un poco confundida, mencionó que no entendía qué era lo que tenía que hacer y Lady Gaga dijo: "yo te tengo". Tras tomar la mano de Minnelli y no soltarla hasta el final, guio a la leyenda para que juntas presentaran el premio. Paciente y cariñosa, la joven actriz (que se quedó fuera de las nominaciones por su papel en House of Gucci) nos regaló una muestra sobre cómo deberíamos de tratar a los mayores. Un momento conmovedor.

This is like a lesson in how to facilitate older people while honouring who they are.

What a class act by @ladygaga with legend Liza Minnelli.

The conferred whispers of "I gotcha" "I know" picked up by the mikes make it especially touching.pic.twitter.com/2JOWyrTQxn