¿Cansado de tu trabajo? 5 consejos para escribir una carta de renuncia.

Tal vez alguien de su red le ofreció un trabajo en una nueva empresa. Tal vez simplemente esté harto de su trabajo actual y esté listo para comenzar a buscar en bolsas de trabajo como ZipRecruiter para encontrar algo nuevo. A veces, comenzar un nuevo trabajo puede ser exactamente lo mejor para su carrera.

ZipRecruiter

Pero cuando se trata de renunciar a su trabajo actual, asegúrese de hacer todo lo posible para seguir siendo profesional y salir con una nota alta. Una carta de renuncia puede parecer una formalidad, pero sirve para múltiples propósitos además de ser lo correcto, sin importar el motivo de su partida.

La razón principal para enviar una carta de renuncia es informar oficialmente a su empleador actual que se va. No es necesario que incluya una larga explicación de su partida. Aún así, la carta debe tener información clave, como cuándo será su último día de empleo, los próximos pasos potenciales y una oferta para describir su transición para que alguien se haga cargo de su puesto.

Seguir la etiqueta profesional es primordial al renunciar a un trabajo. Considere estos cinco consejos al enviar una carta de renuncia para asegurarse de dejar nuestra empresa con una nota alta.

1. Entregar la carta en persona.

Su gerente directo generalmente será la primera persona a la que le informe que dejará la empresa. Programa una reunión para decirle que renuncias a tu cargo.

Puede venir a la reunión con su carta de renuncia en la mano o, si se está reuniendo virtualmente, enviar la carta por correo electrónico inmediatamente después para que quede constancia. Su gerente lo guiará a través de los próximos pasos y determinará el mejor curso de acción para los días que le quedan en la empresa.

2. Proporcione su última fecha de empleo.

Dar la cantidad adecuada de preaviso para dejar una empresa es esencial. El estándar en los EE. UU. es de dos semanas a partir del día en que informa a su organización de su partida, así que asegúrese de fechar la carta de renuncia para el registro de Recursos Humanos.

Dicho esto, aún debe planificar la partida inmediata. Es posible que su empresa tenga su último día en menos de dos semanas a partir de la presentación de su carta de renuncia, así que trate de comunicárselo a su nuevo empleador y prepárese financieramente para esto.

3. Muestre gratitud.

Es importante permanecer positivo y profesional en una carta de renuncia. Utilice esta plataforma para agradecer a su empleador por las oportunidades que le ha brindado. El profesionalismo juega un papel muy importante en este consejo porque incluso si no puede esperar para irse, mostrar gratitud en su carta sigue siendo cortés y lo ayuda a dejar su empresa con gracia.

4. Ofrezca su ayuda.

Cuando renuncie a un trabajo, es probable que uno o más de los miembros de su equipo absorban sus responsabilidades como reemplazo hasta que se contrate a su reemplazo. Tus compañeros apreciarán mucho cualquier esfuerzo que hagas para facilitarles la transición.

No solo es un gesto positivo, sino que nunca se sabe cuándo volverá a ver a estas personas, por lo que dejarles una buena impresión puede ser una decisión inteligente.

5. Comparta su razón para irse.

Este consejo es opcional, especialmente si realmente no quieres compartir el motivo. Sin embargo, sería útil si está preparado para que Recursos Humanos solicite esta información en su entrevista de salida, aunque todavía no necesita responder la pregunta en ese momento. Esta es más una oportunidad para proporcionar comentarios a su antigua empresa. Es perfectamente aceptable mantener un razonamiento vago, como "este nuevo rol es el cambio de carrera adecuado para mí en este momento" o "Elegí buscar una nueva oportunidad". No tiene la obligación de revelar dónde trabajará a continuación. Use su discreción cuando discuta su próximo rol.

Si todavía está buscando el próximo paso perfecto para avanzar en su carrera, considere llevar su búsqueda de trabajo a un sitio de búsqueda de trabajo gratuito como ZipRecruiter . Uno de los favoritos entre los gerentes de contratación y los buscadores de empleo, ZipRecruiter aprovecha la poderosa tecnología de comparación para mostrar su currículum a las principales empresas, lo que mejora la probabilidad de encontrar la opción adecuada. ZipRecruiter está clasificado como el sitio de trabajo n.° 1 en los EE. UU . 1 y ofrece una aplicación móvil conveniente y una aplicación con un solo toque, para que pueda postularse a trabajos donde quiera que esté con confianza.

Sentir emociones al presentar una carta de renuncia es completamente normal. Tenga en cuenta que este próximo paso es lo mejor para su carrera y, al seguir estos consejos, dejará profesionalmente su puesto actual.

1 Basado en índices de satisfacción G2 al 31 de diciembre de 2020