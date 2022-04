Los ratings del Oscar superan a los del 2021, pero siguen siendo bajos

No es un secreto: desde hace años la ceremonia de la entrega de los premios Oscar batalla para conseguir el anhelado rating. La transmisión de la ceremonia que durante años logró audiencias de cerca de 40 millones de televidentes, lleva casi una década en picada, con las cifras más bajas de su historia 2021: 10.4 millones de personas en 2021 (no hay que olvidar que el formato de esta última entrega fue distinto debido a la pandemia).

Xinhua News Agency | Getty Images

Ante su realidad la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha buscado reinventar un evento que se siente ya anticuado y acartonado con un formato más ágil e involucrando al público; este año, por ejemplo, se entregaron por vez primera un par de premios elegidos por los espectadores mediante Twitter y además, se intentó hacer el formato de la entrega más dinámico y se retomó la presencia de anfitriones para dirigir la ceremonia (este año las encargadas fueron Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes).

Los reportes preliminares muestran que, aunque se superó a la audiencia del 2021, el nivel de audiencia sigue siendo bajo y no bastó para alcanzar los 18.9 millones de personas que siguieron la ceremonia en 2020. El total de la audiencia reportado por Nielsen para esta edición es de 15.4 millones de personas.

A las dos horas de haber iniciado la transmisión el actor Will Smith abofeteó en televisión nacional a Chris Rock luego de que este hiciera una broma en torno a su look de cabello rapado (la actriz ha declarado que padece de alopecia). La agresión de Smith, quien al poco tiempo recibió el premio al Mejor Actor, se hizo viral y le dio gran visibilidad al evento en redes sociales, aunque esto parece no haberse traducido en más personas siguiendo la ceremonia. En el reporte preliminar de Nielsen no se aclara si el suceso tuvo un impacto en el rating.

#OSCARFAN FAVORITE Y LA VOZ DEL PÚBLICO

Históricamente ha existido una discrepancia entre las pelíuclas nominadas y premiadas y las que más le gustan al público. Buscando mayor involucramiento por parte de los usuarios, este año la Academia decidió instaurar dos votaciones en Twitter para que el público eligiera a sus favoritas. La primera categoría era para elegir a la película favorita y entre las contendientes para llevarse la estatuilla estuvieron Spider-Man: No Way Home, Cinderella, Sin tiempo para morir, Venom: Let There Be Carnage, Army of the Dead, F9, Godzilla vs. Kong y The Suicide Squad.

Los usuarios votaron por medio de los hashtags #OscarFanFavorite y #Sweepstakes en una dinámica que estuvo activa del 14 de febrero al 3 de marzo. Army of the Dead hizo historia al convertirse en la primer pelíucla de zombis en ganar un Oscar.

La segunda categoría permitía votar por la escena más emocionante usando el hashtag #OscarsCheerMoments. La ganadora fue una escena de Flash en Justice League que compitió contra The Matrix, Dreamgirls y The Matrix.