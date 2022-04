La destilería virtual que José Cuervo abrirá en el metaverso

Poco a poco el metaverso comienza a parecerse a un espejo del mundo en el que habitamos: obras de arte que son irrepetibles, terrenos digitales a la venta en envidiables ubicaciones, desfiles de moda en las que participan grandes marcas y... ¿destilerías de tequila?

monticello | Shutterstock

José Cuervo ha anunciado que trabaja ya en la creación de una destilería virtual en Decenterland y que estará disponible para el verano de este mismo año. Con esto la empresa fabricante de tequila busca brindar a los miembros de la generación Z una manera distinta de acercarse a sus productos que incluirá experiencias exclusivas, información en torno a la bebida y una serie de eventos solo disponibles en el metaverso. En un comunicado de prensa Lander Otegui, Vicepresidente Senior de Marketing de Proximo Spirits (la distribuidora de José Cuervo en Estados Unidos), comentó: “Cuervo no es ajeno a llevar el tequila a lugares donde nunca antes había ido: se nos otorgó la primera licencia para destilar en Tequila, Jalisco, donde la familia Cuervo creó la bebida nacional hace más de 260 años y todavía lo hoy lo produce en la destilería más antigua de América Latina. Cuervo llegó por primera vez a los Estados Unidos hace más de 70 años y ayudó a establecer el cóctel favorito de los Estados Unidos, la margarita. Ya es hora de que Cuervo asuma una nueva frontera y lleve el tequila a nuevas audiencias abriendo la primera destilería abriendo la en el metaverso".

La metadestilería está siendo diseñada por un equipo de expertos en temas digitales de las agencias Ache y Tangible; el diseño de la misma correrá por parte de M2 Studios y Bompas & Parr, la empresa centrada en crear experiencias multisensoriales, se encargará de crear la experiencia de los usuarios en en metaverso.

REFRESCOS, BEBIDAS Y EL METAVERSO

José Cuervo no es la primera empresa en buscar iniciar operaciones en la virtualidad. El año pasado Coca-Cola lanzó una colección de NFT's que permitía a los usuarios en una dinámica en la que intentaban abrir cuatro cajas misteriosas y ganarse un refrigerador lleno de botellas de Coca. Los NFT’s fueron subastados en $575 mil dólares. Bud Light siguió una dinámica similar para el lanzamiento de Bud Light Next y su campaña para el Super Bowl: el lanzamiento de 12,722 tokens no fungibles exclusivos para mayores de 21 años. Los tokens venían cargados de beneficios adicionales para sus propietarios, incluyendo acceso a eventos exclusivos de la marca.

Conforme el metaverso evoluciona lo hace también el modo en que las marcas buscan participar en él y tener contacto con los usuarios que, poco a poco, lo empiezan a habitar.