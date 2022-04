Después de la tormenta Will Smith le pide una disculpa a Chris Rock

Will Smith no tuvo un buen domingo pese a haber ganado el Oscar al Mejor Actor por su papel en la película Rey Richards, en donde interpreta al papá de las tenistas Venus y Serena Williams. A mitad de la ceremonia Smith se levantó enardecido de su lugar y se acercó hasta el escenario para propinarle una bofetada a Chris Rock, quien acababa de hacer una broma en torno al cabello de Jada Pinket Smith, la esposa de Will. Enardecido, el actor volvió a su lugar mientras Rock trataba de suavizar lo sucedido con tal efectividad que nos hizo dudar si lo que acabábamos de presenciar era parte de un sketch cómico. Una vez en su butaca, Smith vociferó para demostrar su enojo y dejar claro que no estaba actuando: “Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

Paul Morigi | Getty Images

Después de eso todo fue confusión. Y más aún cuando Smith fue anunciado como el ganador en la categoría en la que contendía. Al recibir su premio lloró y habló sobre ser un "recipiente para el amor” y los retos que ha tenido que enfrentar en la industria. Habló del consejo que le había dado Denzel Washington en el corte comercial (“Ten cuidado: en tu momento más alto cuando el diablo viene por ti") y se disculpó tanto con la Academia como con sus compañeros nominados, pero no con Chris Rock.

Después de la ceremonia el actor fue visto bailando feliz con su estatuilla en la fiesta de Vanity Fair.

Hoy los medios de comunicación amanecieron con la imagen del día: Will Smith golpeando a Chris Rock. Además, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitió un comunicado en el que anunció que explora “acciones y consecuencias” ante los actos del actor y que condena todo tipo de violencia.

Hace unas horas el actor hizo pública una disculpa a través de su perfil de Instagram:

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.



“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.



“También me gustaría disculparme con la Academia, con los productores del programa, con todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia (de la producción) King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros.



Soy un trabajo en progreso”.

El post no tiene habilitados no tiene visible el número de likes ni permite los comentarios.

Hasta el momento Chris Rock no se ha pronunciado en torno al post de Smith.