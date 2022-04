3 obstáculos ocultos de salud mental que amenazan la productividad y las ganancias

Los obstáculos ocultos de salud mental ponen en riesgo su negocio. Si no sabe que hay un problema, lo que no sabe puede lastimarlo. Alternativamente, usted (o sus empleados) pueden reconocer los síntomas y buscar ayuda médica, solo para tropezar en la búsqueda de un diagnóstico que es inalcanzable.

Resolver los acertijos de la salud mental puede ser complicado. Algunas piezas no encajan perfectamente en el modelo compartimentado de la medicina occidental. Los humanos generalmente están programados para organizar ideas complejas en cajas estandarizadas. Nos da una sensación de control, seguridad y orden. Esto perpetúa la creencia de que los problemas de salud mental se limitan a lo diagnosticable... un error que puede costarle productividad , ganancias y mucho más.

La salud mental no es simplemente la ausencia de enfermedad mental

Esta conciencia puede ayudarnos a hacer cambios que aumenten la productividad y las ganancias, sin duda. Pero lo que es más importante, estos cambios aumentan el disfrute de nuestras vidas.

Los siguientes tres problemas están ocultos del alcance de la salud mental porque actualmente no son diagnosticables. Esto significa que no están reconocidos por el DSM-5 ( Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales , quinta edición ).

Un problema importante que esto causa para las empresas y los empleados es que los servicios de salud mental a menudo requieren un diagnóstico reconocido por el DSM-5 para recibir el pago del seguro.

Afortunadamente, no es necesario un diagnóstico para respaldar los hábitos de salud mental e instigar el cambio.

1. Adicción a las redes sociales

Una de las razones por las que esto aún no se puede diagnosticar es que la versión más reciente del DSM-5 se publicó en 2013. Desde entonces, mucho ha cambiado tanto en el espacio en línea como en nuestra comprensión del comportamiento humano.

Según la especialista en adicciones conductuales Hailey Shafir, LCMHCS, LPCS, LCAS, CCS , “La investigación sobre adicciones conductuales ha encontrado evidencia de adicciones a Internet, juegos y redes sociales. Lo que sabemos es que todas estas actividades desencadenan la liberación de dopamina, una poderosa sustancia química cerebral que provoca el "subidón" que siente la mayoría de las personas cuando toman una droga adictiva. Con el tiempo, el uso repetido puede crear 'vías de adicción' en el cerebro, lo que hace que sea mucho más difícil para una persona controlar, reducir o detener su uso".

En otras palabras, las redes sociales y las sustancias adictivas activan los sistemas de recompensa de nuestro cerebro de la misma manera.

Shafir agrega: “Estas plataformas en realidad están diseñadas para ser adictivas por naturaleza. Investigaciones recientes han demostrado que obtener 'me gusta' y comentarios en las redes sociales provoca la liberación de dopamina, lo que es una prueba más de su atracción adictiva".

El comportamiento de muchas personas en las redes sociales podría encajar en la categoría de "adicción" (uso compulsivo u obsesivo). Sin embargo, la palabra adicción está cargada de connotaciones negativas. Puede poner a las personas a la defensiva, empujándolas a justificar u ocultar sus acciones.

El empleado promedio pasa el 12% de sus horas de trabajo utilizando aplicaciones de redes sociales improductivas, según el sitio web de búsqueda de empleo Zippia. Más de la mitad de las empresas encuestadas tienen una política de redes sociales, sin embargo, el 30% de sus trabajadores admiten usar las redes sociales en el trabajo en un esfuerzo por descansar de un día de trabajo estresante. (En comparación, el 40 % de los empleados que trabajan en organizaciones sin este tipo de políticas usan las redes sociales durante la jornada laboral).

No soy un experto en matemáticas ni en finanzas, pero es fácil hacerse una idea general de la pérdida de productividad y las ganancias resultantes de estas estadísticas. Considere a un empleado que trabaja 40 horas por semana y gana $30 por hora. El doce por ciento de sus horas de trabajo equivale a 4,8 horas improductivas por semana. El uso de las redes sociales no relacionado con el trabajo de este empleado le cuesta casi $ 7,500 por año en horas de productividad perdidas (sin mencionar la pérdida de ingresos resultante).

2. Beber en la zona gris

Se deben cumplir al menos dos de los 11 criterios enumerados en el DSM-5 para un diagnóstico de "trastorno por consumo de alcohol". Uno de estos criterios es Beber que a menudo interfiere con el cuidado de su hogar o familia, o causa problemas en el trabajo o en la escuela.

Hubo muchos puntos en mi propio viaje de consumo de alcohol de 30 años donde solo se aplicó este. Aunque era “indiagnosticable”, mi trabajo sufrió. Nunca perdí un trabajo o clientes por eso. Estuve presente y nunca bebí antes o durante el trabajo. Fue la niebla mental y el agotamiento causado por beber la noche anterior lo que confundió mi actuación.

Mirando hacia atrás en esos momentos de mi vida a través de una lente mejor informada , esto no es demasiado sorprendente. El consumo de alcohol altera nuestros patrones de sueño, provocando sentimientos de ira, tristeza, agotamiento mental y estrés. El alcohol también aumenta los niveles de la hormona del estrés cortisol. Estos efectos adversos ocurren incluso con el uso ocasional. Además, el consumo excesivo de alcohol puede empeorar o desencadenar otros problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad .

Es difícil cuantificar la pérdida de ganancias exacta causada por el consumo de alcohol, pero es un problema conocido. La adicción cuesta a las empresas $442 mil millones al año en costos de atención médica, pérdida de productividad y ausentismo, según la organización de defensa sin fines de lucro Shatterproof. Esa cifra, sin embargo, no incluye específicamente las pérdidas provocadas por los consumidores de alcohol no diagnosticados.

Este obstáculo particular de salud mental es una paradoja. Está oculto por la incesante normalización del consumo de alcohol junto con una estigmatización de los usuarios. El alcohol es venerado como un tónico para calmar las frustraciones y celebrar los acontecimientos de la vida. Bromeamos sobre beber vino en secreto de nuestras tazas de café para sobrevivir a la fatiga de Zoom. Sin embargo, el estigma continúa, arraigado en la falsa creencia de que solo hay dos campos: "alcohólicos" diagnosticables en uno y "bebedores normales" en el otro.

Lo que rara vez se entiende es que la línea entre estos es amplia y borrosa.

3. Agotamiento

En lugar de saltar a la popular conversación del juego de la culpa, aclaremos una cosa. El agotamiento puede provenir de una variedad de circunstancias, incluido el entorno laboral, el neurotipo y los dos problemas anteriores enumerados anteriormente. Sin embargo, quizás el más reconocido y relacionado es el agotamiento laboral. Un informe de Mental Health America , "Mind the Workplace", afirma que "la mayoría de los empleados están experimentando los primeros signos de agotamiento" y casi el 83 por ciento de los encuestados está de acuerdo con la afirmación: "Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo".

Ya sea que el agotamiento sea el resultado del trabajo o esté arraigado en otra parte, quedan dos hechos.

Primero, usted y su gente son sus mayores activos en los negocios. El liderazgo y/o los empleados quemados ejercen golpes directos tanto a la productividad como a las ganancias.

En segundo lugar, es otro obstáculo de salud mental no diagnosticable. Harvard Business Review afirma que los problemas psicológicos y físicos de los empleados agotados cuestan entre $ 125 mil millones y $ 190 mil millones al año en gastos de atención médica solo en los EE. UU.

La capacidad de diagnóstico es una gran parte de la ecuación. Las personas no pueden obtener un tratamiento médico eficaz para un problema que es imposible de diagnosticar. El agotamiento comparte muchos síntomas con la depresión, pero no marca todas las casillas requeridas para ese diagnóstico. Usted o sus empleados pueden pasar de un proveedor a otro, buscando respuestas. Las desventajas de esto incluyen beneficios de salud de la empresa al máximo, pérdida de productividad en el trabajo y más trabajo perdido debido a citas médicas y/o síntomas no resueltos.

Cultivar el bienestar mental en el trabajo

¿Qué pasaría si pudiéramos evitar estas amenazas a la productividad y las ganancias abordando los comportamientos antes de que se conviertan en una enfermedad debilitante? Es posible a través de la comunicación, la colaboración y la compasión por uno mismo y por los demás.

Desarrolle una cultura empresarial que apoye el alivio del estrés y el bienestar mental general. Puede proporcionar descansos de la jornada laboral para sesiones de meditación o yoga en grupo facilitadas por proveedores locales o en línea. Las reuniones o eventos de trabajo en equipo pueden incluir actividades que apoyen la salud mental (actividad física, estar al aire libre, aromaterapia, voluntariado). Incluso las siestas falsas de cinco minutos pueden instigar cambios ascendentes dramáticos en la energía laboral.

Se ha comprobado que estas actividades contrarias a la intuición mejoran la agilidad mental, el enfoque, la innovación y la felicidad, las piedras angulares de la productividad en el trabajo.

Los diagnósticos rígidamente definidos no son requisitos para el cambio

Resolver cualquier problema de salud mental, diagnosticable o no, requiere un enfoque multifacético.

Lo más importante es no utilizar técnicas de bienestar en el lugar de trabajo como una curita para encubrir problemas más profundos. Más bien, concéntrese en el liderazgo emocionalmente inteligente. Cuando los líderes y los empleados discuten abiertamente los obstáculos de la salud mental sin juicio, y reciben apoyo para manejarlos, la productividad, las ganancias y las personas prosperan.