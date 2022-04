6 maneras en que los pueblos pequeños pueden generar más crecimiento económico

En los términos más simples de crecimiento económico en un área, se produce de una de dos maneras: o creces orgánicamente o atraes el crecimiento de un mercado externo y lo traes a tu mercado.

Tres ideas para el crecimiento económico local

1. Crear nuevos emprendedores

Este podría ser un poco más intensivo en recursos. Mire a la comunidad de aspirantes a emprendedores y cree una lista de aspirantes a emprendedores e inversionistas locales de la región. Usando esa lista, asóciese con sus organizaciones locales para crear una serie de talleres para emprendedores de varias semanas (esencialmente, cómo poner en marcha un negocio correctamente). Una vez que se complete ese taller, habrá aspirantes a empresarios que realmente se destacaron. Sugiera que se comuniquen con inversionistas potenciales en el área (o haga que el taller concluya en un día de presentación de emprendedores para inversionistas). Guíe a las partes para que las ideas se hagan realidad.

2. Enfócate en los negocios que están ahí y crea relaciones

Use los negocios que están allí y encuentre una manera de ayudar a construir/fortalecer las relaciones con otros negocios locales. Dirigir un negocio requiere mucho tiempo. A veces hay oportunidades maravillosas que esperan ser capitalizadas, pero los dueños de negocios simplemente no tienen el tiempo para hacerlas realidad. Reduzca esa fricción al establecer la hoja de ruta para ellos. Como ejemplo: digamos que hay tres negocios en la ciudad que se quedan sin casas: un limpiador de casas, un paisajista y un contratista. Tal vez individualmente no se sentirían cómodos con el alquiler de una tienda, pero tal vez los tres estarían felices de dividir el costo de esa tienda. Dependiendo de los servicios ofrecidos, los negocios crean nuevas sinergias de ingresos, además de tener un nuevo escaparate alquilado.

3. Mire a los grandes empleadores

Mire a los grandes empleadores de la ciudad: empresas más grandes, hospitales, escuelas, etc. Esas empresas podrían beneficiarse de tener un área fuera del sitio específicamente para capacitación. ¿La escuela tiene ciertas certificaciones que podrían beneficiarse de un centro de capacitación? ¿Podrían esos empleadores beneficiarse de tener un centro de incubación fuera del sitio donde pudieran probar nuevas ideas o productos? Aproveche esos espacios vacíos mostrando el potencial alcista.

Tres ideas para atraer el crecimiento de un mercado externo

Este lanzamiento sería un poco diferente porque le estás pidiendo a alguien o a un grupo que se traslade a una nueva área. Pero, el objetivo sigue siendo el mismo: lograr un mayor crecimiento económico en la ciudad.

1. Testimonios

Considere tener una entrevista con cualquier fundador de negocios que se haya mudado al área. ¿Cuáles fueron sus mayores pros/contras en el proceso de mudarse al área? ¿Hubo algún desafío imprevisto que desearían saber desde el principio? ¿Hubo ventajas excepcionales en la mudanza? Si no puede encontrar a nadie que se haya mudado allí para iniciar un negocio, considere preguntar a los dueños de negocios nativos cuáles son sus pros y contras de hacer negocios en el área y utilícelos como puntos de conversación.

2. Identifica lo que falta en la ciudad

¿Hay algo que falta en la ciudad que cree que un empresario podría entrar y capitalizar con un costo mínimo de recursos? ¿Existen negocios que podrían entrar con poca o ninguna competencia y generar valor para la gente de la ciudad? ¿Qué oportunidades hay donde un negocio puede volverse rentable con bastante rapidez? ¿Qué recursos naturales hay para que los usen, etc.? Usando esa información, puede armar una hoja de venta para enviar a las empresas/empresarios que crea que encajarían bien.

3. Conoce tu mercado para crear incentivos para atraer talento

Si tiene relaciones establecidas con empresas en la ciudad, tal vez pregúnteles cuáles son las partes débiles de su modelo de negocios. O pregunte cómo es su plan de cinco años. Es posible que puedan brindar alguna orientación sobre un negocio que les gustaría tener localmente, ya sea para trabajar o para enviar trabajo. O tal vez busquen adquirir un negocio en los próximos años para llenar un vacío en su modelo de negocio. Use esa información para crear una lista de negocios que crea que podrían ser una buena opción y comuníquese con ellos. También ayudaría tener puntos clave de información sobre lo que está haciendo la ciudad para impulsar la mejora (Internet de alta velocidad, transporte confiable, etc.).

Cuando se trata de generar crecimiento en un área, siempre hay una relación entre costo y recompensa. ¿No estás seguro de qué probar primero? Genere una lista de ideas de crecimiento dentro del orden de costo a recompensa. Comience con la idea de que cuesta menos por la mayor cantidad de crecimiento y avance hacia abajo en la lista. Y recuerde, cuando se trata de hacer que las empresas se muden, está vendiendo el área más que cualquier otra cosa.