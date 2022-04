La demanda de TI llegó para quedarse

Seamos realistas, muchas industrias y negocios se vieron muy afectados por la pandemia de Covid-19. Si bien algunos abandonaron sus herramientas, la industria de TI continúa prosperando y no muestra signos de desaceleración. Por ejemplo, según la encuesta global 2020 de KPMG , el 67 % de las organizaciones públicas dicen que implementaron una estrategia de transformación digital debido a la pandemia de Covid-19. Esta fue una llamada de atención para las empresas de que la preparación para la incertidumbre es fundamental para cualquier empresa.

Mayores aplicaciones fáciles de usar para la satisfacción del cliente

Muchos empresarios entienden cómo la satisfacción del cliente puede ser fundamental para atraer y retener clientes. Este fenómeno llevó a los líderes empresariales a mejorar la experiencia de sus clientes en línea. Las empresas tenían que implementar aplicaciones y sistemas fáciles de usar para cerrar la brecha. Las empresas mejoraron la experiencia del usuario en línea para evitar que los clientes existentes cambien a la competencia.

Seguridad de acceso mejorada para trabajadores remotos

Con el aumento repentino de trabajadores remotos en todo el mundo, las organizaciones corrían un mayor riesgo de ataques cibernéticos. Esto significa que las empresas deben ofrecer la seguridad de acceso adecuada para los trabajadores remotos. Sin embargo, los empleadores que usaban dispositivos ajenos a la empresa, como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, enfrentaban mayores amenazas de seguridad.

Si bien una empresa debe proporcionar dispositivos configurados para TI a los empleados, a veces el tiempo requerido para la compra o los costos adicionales pueden evitarlo.

Recopilación de datos de clientes mejorada a través de aplicaciones de autoservicio

Una de las principales razones por las que las empresas deberían considerar la transformación digital es usar aplicaciones que impulsen el acceso a recursos de autoservicio. Es fundamental para las organizaciones porque también puede ofrecer una excelente experiencia de usuario. El autoservicio permite a los clientes hacer varias cosas, como comparar precios, comprar y probablemente completar transacciones. Dicho esto, el autoservicio es esencial para las empresas cuando recopilan datos valiosos de los clientes. Puede analizarlo más tarde y descubrir las preferencias de compra de los clientes y otros atributos. Estos hallazgos pueden ayudarlo a diseñar una campaña de marketing con los clientes objetivo en mente.

El auge de la gestión de parches

Poco después de que la pandemia golpeara al mundo, muchas empresas se dieron cuenta de la importancia de un sistema de gestión de parches eficaz. Esto es crucial, especialmente si el trabajo remoto puede afectar la seguridad y el rendimiento del sistema. La administración de parches es una excelente manera de garantizar que el sistema actual de su empresa esté listo para mejorar la seguridad. Con el aumento de las actividades de ciberdelincuencia, no desea exponer su empresa a amenazas de piratería informática externas. La pandemia impactó a muchas empresas para que consideraran aplicar parches en sus operaciones de TI.

Por qué las empresas de tecnología de EE. UU. deberían considerar la externalización cercana

Con la continua escasez de desarrolladores de software en los Estados Unidos, las empresas pueden aprovechar la subcontratación cercana y trabajar con otros expertos tecnológicos experimentados. Uno de los beneficios de hacer esto es reducir los costos operativos. Esto se debe a que no tendrás que hacer frente a los gastos de viaje. Subcontrata su trabajo a profesionales de TI calificados y experimentados, lo que significa que tienen la experiencia técnica, las instalaciones y el equipo necesario. La subcontratación elimina el costo en el que incurriría una empresa para reclutar y capacitar a un equipo.

¿Es factible reducir el tamaño de su departamento de TI para reducir costos?

Si está pensando en reducir el tamaño de su departamento de TI, ¡piénselo de nuevo! Ya sea que dirija una gran corporación o una pequeña empresa, la tecnología de la información es una parte integral de cada empresa. Lo necesitas ahora más que nunca.

Estos son los roles esenciales que TI puede desempeñar en su negocio:

Comunicación entre empleados, clientes y proveedores.

Como propietario de un negocio, probablemente comprenda cómo la comunicación adecuada es fundamental para una empresa. A medida que avanza la tecnología, las empresas pueden confiar en las herramientas de comunicación adecuadas para una operación eficaz. Ya sea que utilice teléfonos de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), sistemas de videoconferencia o herramientas de reunión en línea, los empleados, clientes y proveedores pueden comunicarse sin problemas.

Gestión de datos

Estos no son los días de tener grandes salas de archivos con armarios. Hoy en día muchas empresas almacenan sus documentos en servidores y dispositivos de almacenamiento digital. Esto permite que los usuarios autorizados accedan a ellos sin importar su ubicación. Una empresa puede administrar una gran cantidad de datos con fallas mínimas.

Gestión del sistema de información

Para beneficiarse del almacenamiento de datos, una organización necesita usarlo de manera efectiva. Muchas empresas están utilizando los datos de forma estratégica para la planificación progresiva. Con los sistemas de información de gestión (MIS), las empresas pueden realizar un seguimiento de los niveles de productividad, los gastos y las ventas. De esta manera, una organización puede verificar las áreas que necesitan mejoras e iniciar los cambios necesarios.

Acelere su transformación digital hoy

Las empresas no deben esperar a enfrentar una pandemia para implementar una estrategia de transformación digital. Si no lo has hecho en tu empresa, querrás hacerlo lo antes posible porque te podrías estar perdiendo bastante. Aprenda de la pandemia de Covid-19 y prepárese para la incertidumbre.

