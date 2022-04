Richard Williams, el padre de Venus y Serena, reprueba el comportamiento violento de Will Smith

Richard Williams se ha pronunciado en torno a la bofetada que el actor Will Smith le propinó a Chris Rock durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar el domingo por la noche. El padre de las tenistas Serena y Venus Williams, a quien Will Smith interpreta en la cinta Rey Richard: Una familia ganadora, hizo saber su opinión del incidente que se volvió viral a través de su hijo y portavoz, Chaviota LeSane.

Rob Foldy | Getty Images

“No conocemos todos los detalles de lo sucedido, pero no aprobamos que nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia,” explicó LeSane en entrevista con NBC News. Además agregó que estaban tan sorprendidos como el público por la agresión de Smith, pero se negó a dar mayores detalles.

Poco después de haberse levantado de su lugar para acercarse al escenario y abofetear a Chris Rock por la broma que hizo en torno al corte de pelo de su esposa, Jada Pinket, Will Smith recibió el premio al Mejor Actor por la interpretación que hace de Richard Williams. En su discurso de aceptación se refirió al padre de las tenistas: “Richard Williams defendió ferozmente a su familia” para después disculparse con lágrimas en los ojos con el público y las hermanas Williams, aunque no mencionó a Rock en su discurso (por la noche le pidió disculpas por medio de un post en Instagram).

¿QUIÉN ES El “REY” RICHARD WILLIAMS?

El padre de Venus y Serena Williams nació en Shreveport, Estados Unidos, el 14 de febrero de 1942. Se casó con su primera esposa en 1965 y tuvo tres hijas y tres hijos antes de divorciarse en 1973. En 1979 conoció a Oracene Prince con quien se casó y tuvo a dos hijas: Venus y Serena. Luego de ver jugar en televisión a Virginia Ruzici en televisión, decidió que sus hijas serían tenistas. Redactó un plan de 78 páginas para llevarlas al éxito y comenzó a entrenarlas él mismo en canchas públicas desde muy pequeñas. Las dos hermanas Williams han ganado múltiples campeonatos de Grand Slam, incluyendo Wimbledon.

La película Rey Richards: Una familia ganadora, protagonizada por Will Smith, está basada en su vida. Si no las has visto, la cinta está disponible en HBO Max, Apple TV y YouTube.

