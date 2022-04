Cuando Judi Sheppard Missett fundó Jazzercise en 1969, estaba ingresando a una industria dominada por hombres y marcas enfocadas en hombres. El ejercicio en grupo realmente no existía en ese momento, pero los ejercicios cardiovasculares de baile de Missett fueron un éxito y Jazzercise explotó en popularidad. No solo les dio a las mujeres un sentido de comunidad y la oportunidad de enfocarse en su salud y bienestar, sino que también abrió las puertas al espíritu empresarial a través de franquicias.

Jazzercise Inc.

Más de 50 años después, Jazzercise es una marca de $70 millones que continúa expandiéndose a nivel mundial y Missett todavía la dirige como CEO. Siga leyendo para obtener más información sobre los hábitos que la han convertido en una empresaria eficaz.

¿Cuál es tu rutina matutina ?

Realmente no es una rutina establecida, pero mi esposo y yo siempre paseamos a nuestro perro Pancho. Después de eso, hago un entrenamiento rápido de 10 minutos con pesas y una breve meditación antes de comenzar oficialmente el día, que casi siempre implica más movimiento: coreografía, clase de enseñanza, reuniones de negocios, etc.

¿Cuál es tu libro de negocios favorito?

Me gustan muchas de las cosas que he leído de Tom Peters, que escribe sobre prácticas de gestión empresarial y es mejor conocido por En busca de la excelencia . Este libro revolucionó la forma en que vemos la gestión y el crecimiento al explorar ocho principios. Todo está enraizado en un estilo centrado en las personas, que fue un gran alejamiento de las ideas más antiguas de empleados que respetan a los líderes. Me encantó porque siempre he buscado ayudar a las personas que me rodean a crecer a su máximo potencial, y es importante rodearse de buenas personas que son incluso mejores que tú.

¿Podcast de negocios, programa de televisión, película o influencer favorito?

Uno de mis podcasts favoritos es Cómo construí esto con Guy Raz, donde se sumerge en las historias detrás de algunas de las empresas más conocidas del mundo. Realmente aprecio cuando los creadores hablan de negocios desde una perspectiva humana y pueden poner las cosas en el contexto de lo que está sucediendo hoy.

También acabo de terminar Let's Get Physical: How Women Discovered Exercise and Reshaped the World de Danielle Friedman. En su libro, Friedman ofrece una historia completa de la industria del fitness y cómo las mujeres que vinieron antes, incluida yo, han moldeado la industria. Fue un honor ser entrevistado, y aprecio la forma en que el autor ilustra lo que se convirtió en un movimiento incluso hoy.

Aparte de los negocios, amo a tantos autores. Soy un lector voraz y lo que más me gusta leer son los libros de misterio.

¿Tienes algún hábito diario que te haga un mejor líder?

Hago lo mejor que puedo para hacer una breve meditación en la mañana, tal vez solo cinco o 10 minutos. También me gusta tomar siestas: creo que despeja tu mente y puedes tomar mejores decisiones cuando te sientes descansado. Y, por supuesto, es importante hacer ejercicio todos los días y hacer un buen entrenamiento cardiovascular que incluya entrenamiento de fuerza. Todavía doy tres clases a la semana y trabajo en coreografías para la compañía la mayoría de los días. Todas esas cosas alimentan tu mente y te ayudan a convertirte no solo en un mejor líder, sino también en una mejor persona. En general, cuando te sientes mejor, te hace mejor para las personas que te rodean, ya sean tus seres queridos o las personas con las que trabajas a diario.

¿Cómo es tu configuración de trabajo?

Trabajo desde casa y llego a nuestra oficina corporativa en la soleada Carlsbad, California. Desde la pandemia, he trabajado más desde casa y la combinación es agradable. Disfruto viendo e interactuando con muchas personas que están en la oficina, pero también me gusta trabajar en casa, ya que me ayuda a pensar un poco mejor sin interrupciones.

¿Tiene un “uniforme” de trabajo o algo que le gusta usar cuando tiene una gran reunión?

Somos muy afortunados aquí en Jazzercise porque podemos usar lo que queramos. Lo principal es estar cómodo. Me gusta usar cosas un poco extravagantes: no soy una persona que se vista con ropa de mujer de negocios, y no uso trajes ni ese tipo de cosas. Usualmente uso jeans o atuendos que son cómodos, divertidos y me hacen feliz. Si el atuendo no me da alegría, ¡entonces no debería usarlo!

¿Algún truco de productividad favorito?

Realmente no creo en ser productivo por el bien de la productividad, me enfoco más en la intención. ¿Lo que estamos haciendo es bueno para la gente? ¿Es bueno para el negocio? Cuando nuestras acciones y decisiones son buenas para nuestros clientes, franquiciados y nuestros resultados, eso es lo que yo llamo ganar-ganar-ganar. Eso es lo que todos buscamos en Jazzercise. No me malinterpreten, producimos más entrenamientos en video y coreografías que nunca en nuestra historia, pero todo tiene que tener sentido y dar como resultado que todos ganen para que sea significativo.

¿Cuál es tu forma favorita de descomprimir?

Lo que más me gusta es estar en casa con mi esposo y mis perros o mi hija y mis nietas. También me gusta viajar, leer y ver televisión, especialmente comedias antiguas como Frasier y Everybody Loves Raymond , porque siempre me hacen reír. La risa realmente te hace una persona más feliz y alegre.

¿Cuál es el mejor consejo de liderazgo que te han dado?

Sigue tu pasión y lo que hay en tu corazón. Cuando haces esto, puedes aprovechar esa voz interior, tu instinto, y seguir ese instinto. Creerás en lo que estás haciendo, trabajarás muy duro y podrás tomar decisiones por las razones correctas. Lo he hecho toda mi vida y ha funcionado, incluso cuando la gente dudaba o me criticaba. Si escucho esa voz interior, siempre funciona.

