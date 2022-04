Por qué la marca personal para mujeres es más importante que nunca

Sigues diciendo que quieres presentarte de manera diferente, ganar autoridad en tu industria, ser contratado en la televisión nacional, hacer crecer tu negocio, hablar en un gran escenario o postularte con confianza para ese trabajo de seis cifras. Pero mientras estás leyendo esto, ¿tu presencia en línea refleja eso?

Si alguna vez ha tratado de hacer crecer su marca personal desde cero, sabe que puede ser intimidante, pero en este momento y más que nunca, es vital para las mujeres.

Las trabajadoras estadounidenses sufrieron algunos golpes importantes durante la pandemia. Antes de 2020, constituían más de la fuerza laboral, un porcentaje que no se espera regrese hasta 2024. Fue un año difícil, por decir lo menos, y tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles. Muchas mujeres vieron cómo sus vidas se transformaban rápidamente por las órdenes de quedarse en casa, el cierre de escuelas y el inicio del trabajo remoto. Cuando los centros de cuidado infantil cerraron, cientos de miles de madres trabajadoras perdieron sus trabajos, lo que requirió que un número abrumadoramente mayor de mujeres que de hombres se quedaran en casa y priorizaran las necesidades familiares.

Ahora que ha llegado el momento de volver al mundo laboral, las mujeres deben establecer una marca personal. Ya sea que busque encontrar un nuevo trabajo, obtener un ascenso o crear una ventaja competitiva, es imperativo que ahora represente la mejor versión de quién es en línea: muestre lo que hace, lo que representa y en lo que cree.

¿Qué es la marca personal de todos modos?

En pocas palabras, este término se refiere a cómo presenta su combinación única de conjuntos de habilidades, experiencia y personalidad, así como sus perspectivas. Jeff Bezos dijo en broma que la marca personal es "... lo que la gente dice de ti cuando no estás en la sala". Ese puede ser un pensamiento paralizante; ¿Cuáles son los sentimientos duraderos que sienten las personas que te rodean cuando ya no estás en su presencia?

Tendemos a asociar el concepto de una marca bien elaborada con las grandes corporaciones, pero eso no puede estar más lejos de la realidad. En esta era digital, en la que somos el producto, se ha convertido en un ingrediente fundamental para el éxito, tanto en el frente personal como en el profesional.

La verdad es que tienes todo el poder para diseñar cómo te ve el mundo y, por extensión, tu marca profesional. Tienes todo lo que necesitas, tanto visual como escrito, para introducir nueva energía en cualquier espacio que ocupes (o quieras ocupar). Ya seas un intraemprendedor que busca una promoción de seis cifras, el fundador de una organización sin fines de lucro o un diseñador autónomo de Etsy que desea compartir su genialidad con el mundo, crear una marca personal sólida y auténtica es el diferenciador: la clave para asegurar más entrevistas, ser considerado para más oportunidades y brindar a las personas que lo rodean un sentido memorable de quién es usted. Una marca personal te da el control de tu próximo paso profesional y te ayuda a atraer al empleador que deseas, no solo al que te tendrá de vuelta.

Por qué es crucial para las mujeres emprendedoras

Antes de que llegara la pandemia, tal vez su carrera profesional era un poco borrosa o poco tradicional. Estos tiempos han cambiado a todos, incluso dándonos tiempo para reflexionar sobre valores y pasiones. Las luchas destacaron nuestras fortalezas y lo que nos diferenció de los demás. Para muchos, la pandemia brindó claridad sobre qué objetivos querían seguir persiguiendo, cuáles abandonar y dónde podría estar un propósito más amplio. Todo lo anterior constituye quién eres. Esta introspección te ayudará a prosperar de verdad y es la clave para crear una historia de marca personal. Cuando lo entreteje en la marca, alerta a los demás sobre lo que desea y espera en su próximo paso profesional, así como lo que pueden esperar de usted.

¿Cuál es la historia que quieres que la gente cuente cuando salgas de la habitación? Ese mensaje que dejas atrás, esa es tu marca. Eventualmente, si se hace correctamente, se convierte en más que una carrera o un negocio; se convierte en tu legado. Ya sea que haya decidido regresar al mismo campo, comenzar su propio negocio o tal vez postularse para un cargo político, crear una marca sólida ayudará a elevar todos los objetivos.

Construyendo una marca personal post-pandemia

A medida que se desarrollaron los bloqueos y otras restricciones, el mundo se volvió un poco más inteligente y dependiente de la tecnología. Todos recibimos un curso intensivo en chats de video, trabajo remoto o educación y ciertamente aumentamos la actividad en línea en general, incluida la posibilidad de buscar en Google a algunas personas nuevas que cruzaron nuestras redes sociales. Ese mismo nivel de curiosidad en línea continuará a medida que las personas salgan de estar confinadas en sus hogares, busquen nuevas relaciones y traten de reconectarse con las antiguas.

Según el Centro de Investigación Pew, el 31 % de los adultos de EE . UU. reportan estar en línea casi constantemente ahora. Claramente, una presencia en línea afecta nuestra vida cotidiana, ya sea que estemos mirando la pantalla o produciendo contenido para que otros lo encuentren. Lo que cada uno ponemos en el mundo digital tiene un impacto. Al construir una marca personal en línea, atraes el tipo de personas, empleadores y relaciones que deseas, mientras le dices al mundo lo que no toleras. Establece límites y expectativas claros y permite que el mundo sepa lo que su presencia, ideologías y ética de trabajo aportan.

Tal huella digital es, de hecho, la primera impresión que verán la mayoría de los empleadores, las relaciones futuras y los clientes potenciales, por lo que cómo lo hace es más importante que nunca.

La gente primero le compra a la gente, y eso nunca cambiará, y no se conectan con historias que no resuenan. Si no pueden conectarse con usted, es probable que tampoco les interese comprarle. Tu marca personal es esa conexión.

Entonces, ¿su marca en línea refleja su marca interior? ¿Ha creado una presencia en línea de la que pueda estar orgulloso? Cuanto mejor presente ese usted único en línea, más sencillo será su camino a seguir. Cuando se hace bien, abarca la historia, la visión y el propósito y mantiene a la audiencia leal y comprometida, sin importar a dónde te lleve la vida.