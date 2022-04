Cómo manejar la reacción natural de su cuerpo al estrés y la incertidumbre

¿Alguna vez se ha preguntado cómo algunas personas parecen tener más facilidad con tareas intimidatorias como presentaciones grupales, navegar conversaciones difíciles con compañeros o establecer contactos en una sala llena de extraños? Tengo buenas noticias. No es que hayan nacido con un gen para el coraje. En cambio, han aprendido a manejar la reacción natural del cuerpo al miedo y la incertidumbre. Es una habilidad que todos podemos y debemos desarrollar si queremos superar los obstáculos mentales que nos impiden alcanzar los niveles máximos de logro.

Sin embargo, no siempre es fácil entrenar tu cerebro para que reaccione de manera diferente al miedo y la incertidumbre. Incluso si tiene confianza en ciertas áreas de su vida, su cerebro puede impedir que actúe sobre metas, oportunidades y situaciones cuando se sienta menos seguro de sí mismo.

Por ejemplo, puede estar sereno y asertivo en reuniones individuales, pero sentirse ansioso en entornos sociales más grandes donde hablar con aplomo y confianza es igual de importante. Cualquiera que quiera llegar a la cima de su campo debe ser un buen conversador en todos los entornos. Cuando sabe cómo manejar su cerebro, puede superar los sentimientos de inquietud en aquellas ocasiones en que la tarea que tiene por delante es desalentadora y causa estrés interno, pero necesita promover su éxito.

Me siento competente en muchas áreas, pero mi cerebro tiene otras ideas cuando se trata de hablar frente a grupos grandes. La única forma en que pude dar una charla en el escenario de TED fue porque sabía cómo relajar mi cerebro y mi cuerpo. Pude manejar mi mente, por lo que mi mente no me controló y arruinó la oportunidad de presentarme en una gran plataforma.

Aquí hay tres formas de administrar su cerebro y aumentar su capacidad para tener éxito en cualquier situación.

Conoce tu sistema nervioso

La respuesta de lucha-huida-congelación es la reacción natural de su cuerpo al peligro. Es un instinto de supervivencia que nuestros ancestros desarrollaron hace muchos años.

Cuando te sientes amenazado o asustado, la amígdala, el "botón de pánico" del cerebro, activa tu sistema nervioso simpático, liberando hormonas del estrés que preparan tu cuerpo para pelear, huir o esconderse. Por supuesto, eso estaría bien si estuvieras en peligro real. El problema es que la respuesta de lucha-huida-congelación puede desencadenarse por amenazas psicológicas, como prepararse para una entrevista importante o dirigir una gran reunión.

Cuando está asustado o intimidado por la tarea que tiene delante, la amígdala desconecta su corteza prefrontal, la parte del cerebro necesaria para tomar decisiones bien pensadas de manera controlada. Como resultado, su corazón comienza a latir rápidamente, su respiración aumenta, sus músculos se tensan, comienza a sudar y siente mariposas ansiosas en el estómago. Es difícil sentirse seguro y en control cuando su cuerpo le dice lo contrario.

Las emociones pueden ser automáticas, pero depende de ti cómo lidiar con ellas. La clave es reconocer cuándo sus pensamientos han desencadenado la respuesta de vuelo-lucha-congelación para que pueda tomar medidas para decirle a su cerebro que está a salvo. Esto se puede hacer activando el sistema nervioso parasimpático, disminuyendo la excitación y devolviendo su cuerpo a un estado regulado. A partir de aquí, su corteza prefrontal volverá a estar en línea y podrá proceder con una acción tranquila, clara y segura.

Entonces como haces esto? Comienza saliendo del piloto automático.

Salir del piloto automático

Una vez más, la amígdala del cerebro reacciona automáticamente cuando te sientes enojado o asustado, por lo que debes hacer un esfuerzo consciente para detenerte y darle tiempo a tu corteza prefrontal para que se conecte antes de responder a cualquier situación incómoda o desafiante que enfrentes. Eso no es fácil de hacer cuando se corre por la vida en piloto automático.

Una de las mejores maneras de evitar que la amígdala se haga cargo de sus emociones es ser más consciente a medida que se mueve a lo largo del día. Todos hemos enviado ese correo electrónico del que nos arrepentimos solo unos instantes después. Cuando practica la atención plena, su corteza prefrontal se mantiene a cargo y es menos probable que tome decisiones impulsivas. También ves las cosas desde una perspectiva más amplia, lo que lleva a elecciones más sabias.

Aquí hay algunas técnicas de relajación que puede usar para activar su sistema nervioso parasimpático y permanecer presente y consciente de sí mismo.

Tome algunas respiraciones abdominales profundas

Concéntrate en una palabra tranquilizadora

Visualiza una imagen pacífica

Repite un mantra como Be Here Now

La ciencia muestra que nuestro cuerpo puede pasar del estrés a la calma en 60 segundos, por lo que todos podemos usar estas herramientas, sin importar cuán ocupados estemos.

Practica la compasión

Los pensamientos autocríticos activan nuestro sistema nervioso simpático. Nuestro matón interior hace que nuestro cerebro perciba el peligro, incluso si somos nosotros. Nuestro matón interior nos convierte tanto en el atacante como en el atacado.

Nuestro cerebro envía señales que aumentan la presión arterial, la adrenalina y el cortisol, que movilizan la fuerza y la energía necesarias para enfrentar o evitar una amenaza. Pero durante períodos prolongados, nos deja sintiéndonos emocional y físicamente agotados. Podríamos creer que regañarnos a nosotros mismos es una herramienta útil para la motivación, pero la ciencia ha demostrado lo contrario.

Cuando practicas la autocompasión, cambias la química de tu cuerpo, cambiando tu experiencia emocional. Las investigaciones muestran que la compasión es un poderoso indicador para la liberación de oxitocina. Los altos niveles de oxitocina aumentan la sensación de calma y seguridad, disminuyen los niveles de cortisol, nos hacen sentir mejor y permiten que el cuerpo funcione a un nivel más óptimo y saludable. Cuando guía sus acciones con compasión, es mucho más probable que tenga éxito porque su cerebro está en un estado para apoyar sus esfuerzos.

Cuando se trata de entornos profesionales, es útil tener en cuenta que lo que dices y haces puede desencadenar la respuesta de vuelo-lucha-congelación de otra persona. Siempre habrá conflicto en el lugar de trabajo, pero puede ser productivo y constructivo si ninguna de las partes se siente atacada. Si cada persona comparte sus opiniones y analiza la situación juntos, es mucho más probable que tengan una conversación tranquila con un resultado de beneficio mutuo. Para liderar y colaborar con eficacia, ambos individuos necesitan un sistema nervioso relajado.

Comprender el funcionamiento interno del cerebro y la fisiología detrás de cómo los pensamientos impactan directamente en las emociones y, por lo tanto, el comportamiento es un conocimiento que todo profesional debe tener en su arsenal.

Cuando comience a sentir esos sentimientos como mariposas en el estómago o palmas sudorosas, o le resulte difícil hablar o moverse, recuerde que no hay nada malo en usted o en su cuerpo. Estás teniendo sentimientos normales de miedo, y ellos están tratando de ayudar incluso si a veces no son muy buenos en eso.

Es imposible eliminar el estrés de tu vida por completo, pero si entiendes cómo relajar tu cerebro y evitar sus tendencias, puedes transformar tu mente de un obstáculo a un activo para alcanzar tu máximo potencial.

Haciéndonos cargo de tu bienestar

Casi la mitad de los estadounidenses se han vuelto más proactivos con respecto a su salud desde 2019, sugiere una nueva investigación .



En una encuesta reciente de 2,000 estadounidenses, más de la mitad mencionó la pandemia como la causa, y una cantidad similar dijo que se han vuelto más conscientes de envejecer y notaron su historial de salud familiar o problemas de salud actuales.



Los últimos dos años han inspirado a las personas a probar una variedad de tendencias de bienestar. ¿El No. 1 que prendió? Suplementos para la salud inmunológica (45 %), seguidos de alimentación consciente (43 %) y yoga o meditación consciente (40 %). Otros intentaron "escuchar videos de ASMR" u optaron por "cannabis medicinal", "acupuntura" y "Tai Chi".

Entre las innovaciones de autocuidado recientes más publicitadas se encuentran opciones de nutrición más personalizadas (50 %), pruebas de diagnóstico en el hogar (43 %) y plataformas de transmisión de actividad física (41 %).

Realizada por OnePoll en nombre de Nature's Bounty , la encuesta también descubrió que cuando se trata de tendencias de salud, los millennials son abrumadoramente más propensos a ser "adoptadores tempranos".

Ocho de cada 10 encuestados entre las edades de 25 y 40 años se consideran bien informados sobre las tendencias de salud emergentes. Por el contrario, los miembros de la generación X de 41 a 56 años (63 %) y los baby boomers de 57 a 75 años (35 %) tienen menos probabilidades de ponerse al día con los últimos avances en el ámbito de la atención médica.

Para la mayoría de los millennials (57%), volverse más proactivos significaba comer más sano.

El cuarenta y seis por ciento de los encuestados buscó apoyo de bienestar de su médico de atención primaria o especialista y el 43 % recurrió a amigos o familiares, más que aquellos que confiaron en la experiencia de blogueros o personas influyentes (36 %).

Y siete de cada 10 han comenzado a experimentar con su dieta para estar más saludables en casa.

Eso incluye agregar vitaminas o suplementos nutricionales a la mezcla (46 %) y disminuir su consumo de azúcar (43 %).