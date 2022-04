Ucrania lanza NFT´s que retratan la línea del tiempo del conflicto con Rusia

Ha pasado ya más de un mes desde que Rusia decidió atacar Ucrania y lo que muchos anticipaban sería un embate veloz se ha prolongado por días de caos y destrucción. El gobierno de Volodomyr Zelensky ha anunciado una novedosa manera para recaudar fondos: la venta de NFT’s basados en una línea del tiempo de la invasión rusa.

Fue Mykhailo Fedorov, Ministro de Transformación Digital de Ucrania quien anunció la medida por medio de su cuenta de Twitter: “Mientras que Rusia usa tanques para destruir Ucrania, nosotros confiamos en la revolucionaria tecnología blockchain”. En su mensaje Fedorov anunció en lanzamiento de META HISTORY: Museum of War, “el lugar para guardar la memoria de la guerra. Y el lugar para celebrar la identidad y la libertad de Ucrania”.

While Russia uses tanks to destroy Ukraine, we rely on revolutionary blockchain tech. @Meta_History_UA NFT-Museum is launched. The place to keep the memory of war. And the place to celebrate the Ukrainian identity and freedom. Check here: https://t.co/IrNV0w54tg