Obtenga acceso remoto multiplataforma a computadoras con DeskRoll

En estos días de trabajo remoto , no puede esperar estar siempre en el escritorio de su oficina. Especialmente a medida que nos acercamos al verano, pasarás más tiempo al aire libre o viendo el mundo. Pero eso no significa que aún no pueda acceder a su escritorio cuando lo necesite. DeskRoll Remote Desktop Pro ayuda a garantizar que siempre tenga acceso remoto a la computadora de su oficina oa la máquina doméstica, sin importar dónde se encuentre.

DeskRoll es un control remoto basado en navegador para ayudar a administrar su máquina doméstica u otras máquinas de forma remota para que pueda respaldar la infraestructura de la empresa, brindar asistencia remota a los clientes y más cuando no esté físicamente donde debería estar. Todo lo que necesita es un navegador compatible con HTML5.

DeskRoll proporciona acceso de escritorio remoto multiplataforma para que pueda brindar soporte remoto con cualquier sistema operativo, incluidos los dispositivos móviles, sin importar dónde se encuentre. Usuarios de PC o Mac, iOS o Android, no importa. Cuando haya accedido de forma remota a una computadora, tendrá una conexión remota confiable y segura que funciona a través de firewalls, proxies y NAT. Podrá ver y controlar un escritorio remoto, enviar archivos, utilizar la sincronización del portapapeles y los atajos de teclado, disfrutar de un chat de texto integrado, recibir notificaciones de solicitudes de soporte entrantes y mucho más, todo sin necesidad de derechos de administrador. DeskRoll admite computadoras y clientes ilimitados y ofrece estadísticas detalladas para calcular las horas de trabajo de su equipo y obtener documentación del trabajo que ha realizado de forma remota.

Más de 20 000 profesionales de TI en todo el mundo confían en DeskRoll. Esa es parte de la razón por la que obtuvo 4,5 de 5 estrellas en G2 y 9,8 de 10 estrellas en TrustRadius.

Si desea poder alejarse de la computadora de vez en cuando sin entrar en pánico o brindar asistencia remota a los clientes, DeskRoll Remote Desktop Pro puede ayudarlo. Obtenga una suscripción de dos años hoy con un 83 por ciento de descuento de $ 599 a solo $ 99 .

Precios sujetos a cambio.