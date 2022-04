Kim Kardashian dice que sus declaraciones en torno a las mujeres trabajadoras fueron sacadas de contexto, el periodista de Variety le responde

A principios de este mes, la celebrity Kim Kardashian desató polémica cuando en una entrevista con Variety declaró que "nadie quiere trabajar en estos días", luego de que la periodista le pidió que ofreciera consejos a mujeres en los negocios.

Dimitrios Kambouris | Getty Images

La estrella multimillonaria dijo en aquella entrevista que fue grabada: "Tengo el mejor consejo para las mujeres en los negocios. Levanta el trasero y trabaja. Parece que nadie quiere trabajar en estos días".

En dicha entrevista agregó: "Tienes que rodearte de personas que quieran trabajar", mientras su familia asentía con la cabeza. "Ten un buen ambiente de trabajo donde todos amen lo que hacen, porque tienes una vida. No hay ambientes de trabajo tóxicos".

Sin embargo, horas antes de que se publicara la entrevista el clip con esta respuesta se hizo viral. Las redes sociales se incendiaron y criticaron a Kim por no reconocer el privilegio en el que ha vivido. Los internautas calificaron sus comentarios de "ofensivos".

Muchas personas señalaron que, si bien Kim innegablemente ha trabajado duro y ha utilizado su éxito keeping Up With the Kardashians de la mejor manera posible, nació en un inmenso privilegio que le dio una ventaja bastante buena cuando se trataba de ser una mujer de negocios exitosa.

A modo de contexto, Kim, y sus hermanos Kourtney, Khloé y Rob Kardashian, son los hijos de Robert Kardashian, quien fue un prestigioso abogado en los años 90. Su familia vivió en una parte próspera de Beverly Hills, y ciertamente no estaban cerca de la clase trabajadora antes de comenzar sus negocios.

En Twitter, uno de sus críticos mencionó: "Probablemente sea cierto que las Kardashian trabajan duro, y Kim parece tener el mayor ajetreo del grupo. Pero ignorar el privilegio previo a la carrera, un padre famoso y súper rico y una vasta red de Los Ángeles que incluyó a Paris Hilton en su apogeo de fama, es sordo en el mejor de los casos, ofensivo en el peor".

A modo de defensa este lunes Kim declaró durante una aparición en Good Morning America que su cita fue sacada de contexto.

También agregó que su "tono y actitud" al responder a la pregunta en realidad se debieron a que estaba enojada por la pregunta que le hicieron un momento antes sobre si ella y su familia solo son "famosas por ser famosas".

En la entrevista de Variety, Kim había afirmado en respuesta: "A quién le importa un carajo. Nos centramos en lo positivo. Si eso es lo que piensas, entonces lo siento. Simplemente no tenemos la energía para eso. No tenemos que cantar, bailar o actuar; podemos vivir nuestras vidas, y bueno, lo logramos. No sé qué decirte".

Kim aseguró que su tono cambió en la entrevista por esa razón y de ahí que su respuesta pudiera parecer ofensiva. La estrella sostuvo que su intención en ese momento fue que su consejo pareciera que "tener presencia en las redes sociales y tener un reality show no significa éxito de la noche a la mañana" y se disculpó por ofender al aclarar que respeta a las mujeres trabajadoras.

Sin embargo, los reporteros de Variety están en desacuerdo con las afirmaciones de Kim. La corresponsal en jefe de la revista, Elizabeth Wagmeister, quien realizó la entrevista, respondió a Kim y aseguró que la pregunta "famosa por ser famosa" en realidad fue después de la pregunta de "mujeres en los negocios".

Elizabeth retuiteó a la editora general de Variety, Kate Aurthur, quien había escrito: "Todos los medios que van con Kim Kardashian diciendo que sus comentarios fueron 'sacados de contexto', por favor refiérase al video de la historia de @EWagmeister, que proporciona el contexto a la pregunta, que fue: '¿Cuál es tu mejor consejo para las mujeres en los negocios?'"

Hasta el momento, Kim no ha respondido todavía a la serie de comentarios que se han desatado en Twitter al respecto, por parte de periodistas de Variety.