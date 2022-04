3 formas en que el SEO de Amazon puede salir mal

Gran Amazon SEO es una de las estrategias más poderosas para llegar a los compradores en el mercado. Sin embargo, el SEO en Amazon es muy diferente al SEO en Google. Necesitará una comprensión profunda del algoritmo de Amazon para clasificar su producto en una posición alta en los resultados de búsqueda de Amazon.

Desafortunadamente, muchos vendedores de Amazon cometen errores de SEO que impiden que su marca alcance todo su potencial en Amazon. He identificado tres de los errores más comunes que cometen los vendedores con Amazon SEO.

Mala investigación de palabras clave

Las palabras clave de Amazon son la base de toda su estrategia de SEO. El algoritmo de Amazon escanea cada una de las palabras en su lista de productos para determinar su relevancia para las búsquedas de los clientes. El algoritmo de Amazon se basa en estas palabras clave para comprender su producto y dónde debe clasificar su producto en los resultados de búsqueda. Si no utiliza las palabras clave más apropiadas para su producto, el algoritmo no entenderá su producto y no podrá mostrar su producto a los compradores con más probabilidades de comprar.

Preste mucha atención a lo siguiente cuando realice su investigación de palabras clave de Amazon.

Comprende a tu público objetivo. ¿A quién estás tratando de alcanzar? ¿Cómo buscan los compradores su producto? ¿Qué palabras clave se aplican a su nicho específico? Si puede comprender cómo los compradores buscan su producto en Amazon, tendrá todos los datos que necesita para orientarlos correctamente.

Integre esas palabras clave en sus listados de productos. Su listado de productos debe usar estratégicamente todas las palabras clave más relevantes para los compradores a los que se dirige. Asegúrese de incluir sus palabras clave más importantes en su título, ya que Amazon pone énfasis adicional en el contenido de los títulos. Sus palabras clave deben entretejerse a lo largo de su listado de una manera que sea indetectable para los compradores. Evite el "relleno de palabras clave", o simplemente agregue palabras clave a sus listados de una manera que no tenga sentido. Esa es una práctica obsoleta que puede tener un impacto negativo en sus listados.

Espía a tu competencia. Para mantenerse por delante de sus competidores, debe comprender qué palabras clave los ayudan a impulsar las ventas. Mire a sus competidores en los tres primeros lugares con la mayor cantidad de reseñas. Luego, use cualquiera de las herramientas populares de palabras clave de Amazon para ver qué funciona para ellos y cómo puede mejorarlo para sus propios listados.

Falta de optimización en la página

Amazon SEO se basa en mucho más que solo palabras clave. Toda su lista de productos debe estar optimizada, desde el título hasta las viñetas y las imágenes del producto. Cuanto más optimizada esté su lista de productos, mayores tasas de clics y tasas de conversión obtendrá.

Para tener una lista de Amazon completamente optimizada, necesita una excelente copia de ventas y fotos de productos de alta calidad que cumplan con los términos de servicio de Amazon. También deseará que cada sección de la página de detalles de su producto se escriba utilizando una copia de ventas rica en palabras clave.

Titulo del producto. Esto es lo primero que sus clientes leerán en su listado. Está altamente indexado, así que hágalo sencillo y lleno de las palabras clave más relevantes. El título del producto generalmente contiene la marca, el tipo y número de modelo, el tipo de producto, el tamaño y la cantidad. Los parámetros de título en Amazon pueden variar según la categoría. Entonces, cuál de estos incluye y en qué orden dependerá del tipo de producto que esté vendiendo.

Puntos de bala. Las viñetas deben ser escaneables y muy concisas. Deben ser mucho más legibles que las descripciones extensas. Haga que sus viñetas estén orientadas a los beneficios. Concéntrese en un beneficio por viñeta y trate de no exceder los 200 caracteres por viñeta.

Descripción del producto. La descripción de su producto en muchos casos es su última oportunidad de persuadir a los compradores para que compren su producto. No se limite a reescribir el título y las viñetas. En su lugar, utilice este espacio para ampliar todo lo que ha mencionado en su listado hasta ese momento. Cuente una historia sobre su producto, asegurándose de que sea fácil de leer y que diferencie su producto de la competencia.

Ignorar los términos de búsqueda de backend

El backend de cada listado de Amazon incluye varios campos donde puede agregar palabras clave adicionales a sus listados. Estos campos son invisibles para los compradores. Pero el algoritmo de Amazon escanea todos estos campos e indexará su listado de productos para las palabras clave que usa en estos campos. Esto lo convierte en el lugar perfecto para ocultar palabras clave que no desea que los clientes vean.

Por ejemplo, no querrá que su listado de productos incluya errores ortográficos. Pero los compradores usan palabras mal escritas todo el tiempo en sus búsquedas, por lo que incluir palabras mal escritas en los campos de búsqueda ocultos es una excelente manera de ayudar a esos compradores a encontrarlo. Incluso puede agregar palabras y frases en español para ampliar aún más el alcance de los términos de búsqueda de backend.

Si su listado de productos usa contenido A+, eso también abre campos adicionales para palabras clave respaldadas. Cada imagen utilizada en su Contenido A+ contiene un campo para más palabras clave. Las imágenes son visibles para los compradores. Pero las palabras clave asignadas a cada imagen son invisibles.

Amazon SEO puede ser complicado. Pero tomarse el tiempo para comprenderlo e implementar las mejores prácticas puede ser muy rentable para su marca. Con una investigación adecuada de palabras clave, una lista de productos optimizada y un backend lleno de términos de búsqueda relevantes, su lista se clasificará más alto en la página de resultados de búsqueda de Amazon y generará más ventas.

