Algunos pueden sorprenderse al saber de la estrecha relación que existe entre Silicon Valley y Ucrania , pero considerando que cada región es un centro tecnológico por derecho propio, es algo natural. Según la empresa de desarrollo de software con sede en Ámsterdam Daxx, había 200 000 desarrolladores ucranianos en el país en 2020, y el 20 % de las empresas Fortune 500 tienen sus equipos de desarrollo remotos en Ucrania. Los lazos entre las dos regiones también se extienden más allá de la pura economía : las personas se mudan de un lugar a otro, colaboran en proyectos, incluso se casan.

Es un intercambio económico y cultural con el que la capitalista de riesgo Brianne Kimmel está profundamente familiarizada. Como fundadora ucraniana-estadounidense de Worklife Ventures , una de las empresas de capital de riesgo en etapa inicial de más rápido crecimiento en los EE. UU., ha estado directamente involucrada en los procesos de contratación de nuevas empresas en Ucrania, ayudándolas a establecer excelentes lugares para trabajar y culturas empresariales sólidas. Para Kimmel, la crisis humanitaria que se desarrolla en Ucrania le toca de cerca. Hace unos meses, cuando empezó a parecer inminente una invasión rusa , decidió actuar.

“Una vez que comenzamos a recibir algunas señales de que había preocupaciones en Ucrania, me involucré muy activamente con estas empresas en cuanto a publicar los horarios de oficina y hablar en toda la empresa sobre la estabilidad de la empresa y el hecho de que los trabajos de todos estarían seguros. si ocurriera algo y cuándo sucediera”, dice Kimmel. Al principio, Worklife también ofreció a los empleados la opción de reubicarse a cargo de la empresa.

“Estábamos usando Airbnbs en empresas de cartera para ayudar, específicamente buscando Airbnbs en Polonia y regiones cercanas en las que pudiéramos usar el dinero de la compañía para reubicar a los empleados”, dice Kimmel. Pero la respuesta al gesto de Worklife fue algo inesperada. A pesar de ofrecer asistencia para la reubicación a miles de ingenieros ucranianos, solo el 7 % aceptó la empresa, mientras que el 93 % restante eligió quedarse en el país. Según Kimmel, hubo un par de razones por las que un porcentaje tan alto decidió no irse.

¿Por qué no aceptaron más personas la oferta y se fueron de Ucrania?

“En ciertas ciudades, no estaba claro que Rusia haría un movimiento tan grande en todo el país, por lo que algunas personas que estaban en ciudades que no estaban ocupadas querían esperar”, dice Kimmel. “Para cuando quisieron mudarse, Ucrania había implementado la regla de que los hombres no podían irse, por lo que muchas mujeres optaron por quedarse porque no querían separar a su familia”.

En la actualidad, las empresas de la cartera de Worklife están operando al 95 % de su capacidad. Es indicativo de una tendencia más grande que los líderes de las empresas en los EE. UU. y Europa están viendo en Ucrania. A medida que persisten los ataques brutales en sus ciudades, muchos profesionales ucranianos han seguido trabajando , con cientos de miles en campos relacionados con TI, incluso utilizando sus habilidades para formar el llamado "ejército de TI" para lanzar ataques cibernéticos contra el gobierno ruso.

“Culturalmente, hay un sentido de lealtad”, dice Kimmel, citando la mayor tasa de retención de empleados entre los profesionales en Ucrania en comparación con los de EE. llega a sus empleados que no hacen el viaje a la oficina todos los días, y ella no quiere que los profesionales ucranianos se pierdan en la confusión. “Quiero asegurarme de que las empresas los traten con la misma importancia que a los empleados H2, porque han sido leales y han trabajado durante este tiempo”, dice. A medida que el apoyo a los empleados ucranianos se vuelve cada vez más necesario, Kimmel se esfuerza por mantenerse un paso adelante con Worklife. Ella dice que la compañía está siendo proactiva en el frente de la salud mental, que es más importante que nunca ya que los ucranianos continúan trabajando en un país devastado por la guerra.

Las empresas tecnológicas intervienen en los esfuerzos de ayuda de Ucrania

Muchas otras empresas también han estado a la altura de las circunstancias, ayudando a los ucranianos a gran escala. El gigante de alquiler de viviendas Airbnb se asoció con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia de migración de la ONU, para proporcionar a las personas que huyen de Ucrania viviendas gratuitas a corto plazo en Polonia, Moldavia, Rumania, Hungría y Eslovaquia, y la empresa de logística Flexport está organizando el envío de mercancías a los refugiados. La actriz ucraniano-estadounidense Mila Kunis y su esposo Ashton Kutcher recaudaron más de $34 millones para dividirlos entre los proyectos filantrópicos de Airbnb y Flexport. Además, Meta ha brindado su apoyo a un grupo de estudiantes ucranianos y aliados de la Universidad de Stanford que han creado una campaña de recaudación de fondos para Nova Ucrania , una organización sin fines de lucro que brinda ayuda humanitaria a Ucrania.

La propia Nova Ucrania está dirigida por un grupo voluntario de ejecutivos e inversores tecnológicos, y ha recibido una donación de un millón de dólares del cofundador de Twitter y director ejecutivo de Block, Inc., Jack Dorsey, junto con otras grandes donaciones individuales de varios ejecutivos y fundadores de Silicon Valley. La organización realizó una de las campañas de recaudación de fondos virales más exitosas en Facebook al comienzo de la guerra, recaudando $ 2 millones en aproximadamente 10 días con varios miles de contribuciones individuales a través de la plataforma. Meta y Google otorgaron créditos publicitarios a Nova Ucrania para ayudar a la organización a escalar y combatir las cuentas fraudulentas, y Nova Ucrania también se asoció con ingenieros que están desarrollando una plataforma que crea mapas de calor para mostrar dónde se necesitan más las necesidades en el terreno.

Worklife ha invertido en varias empresas que también están haciendo contribuciones importantes. OpenPhone proporciona una forma segura de enviar mensajes de texto y hacer llamadas telefónicas, y ofrece su servicio de forma gratuita, lo que permite a los ucranianos tener llamadas telefónicas privadas con amigos y familiares. Deel , un proveedor de nómina y cumplimiento que ayuda a las empresas a establecer oficinas remotas, ha brindado a sus empleados la opción de recibir pagos en Bitcoin ante la volatilidad de la moneda. Además, la plataforma de desarrollo sin código Webflow se compromete a ayudar a los refugiados de todo el mundo, incluidos aquellos que a menudo quedan excluidos de la prensa convencional, y, con ese fin, ha ampliado sus esfuerzos de ayuda a Ucrania, Siria, Afganistán y Colombia.

“El gobierno de EE. UU. ha estado un poco más callado y cauteloso en la forma en que estamos abordando el apoyo a Ucrania en general, pero las empresas tecnológicas, como empresas privadas, tienen la oportunidad de hacerse oír, tomar una posición y moverse más rápido”. dice Kimmel. “Así que estamos viendo a Elon Musk , Brian Chesky , el director ejecutivo de Airbnb, y luego al director ejecutivo de Flexport realmente dar un paso al frente muy rápidamente. Están pensando como una startup, lo que les permite moverse más rápido”.

Cómo las empresas más pequeñas pueden ayudar a los ucranianos

Cuando se trata de empresas más pequeñas que podrían no tener los recursos para esfuerzos a gran escala, abrir una página de GoFundMe es una forma de mostrar el apoyo de los empleados ucranianos, dice Kimmel. Además, cualquier persona que busque contratar ayuda adicional podría considerar contratar a ucranianos desplazados en lugares como Upwork, señala Kimmel, ya que es "una buena manera no solo de donar a una organización sin fines de lucro, sino también de entablar una relación directa y crear empleos para las personas". que quedan en la región”.

Finalmente, Kimmel también sugiere dar a los empleados el poder de elección en lo que respecta a las donaciones. “Algunas personas querrán donar suministros médicos. Algunas personas quieren involucrarse más en la educación”, dice ella. “Permitir que los empleados elijan su propio tipo de alivio es realmente importante durante este tiempo”.