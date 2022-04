¿Es ahora el momento de que Elon Musk lance su propia plataforma de redes sociales?

Hace aproximadamente un año, comencé a sentir que Elon Musk estaba pensando en lanzar una plataforma de redes sociales. Luego, las señales comenzaron a ser más frecuentes y, finalmente, el fin de semana pasado, anunció que, de hecho, lo está considerando seriamente . Y no podía pensar en una mejor persona para lanzar una nueva plataforma de redes sociales. El mundo lo necesita desesperadamente.

Personalmente, siempre estoy desgarrado cuando se trata de redes sociales. Por un lado, ha creado tremendas oportunidades para mí y para muchas otras personas. Desempeñó un papel muy importante cuando tuve que reconstruir mi propio negocio después de que una crisis de salud casi me mata y me deja en mi lecho de muerte durante dos años. Si no hubiera existido, habría requerido mucho más tiempo, dinero y esfuerzo. Pero, por otro lado, las redes sociales también han creado un nivel incalculable de división, y no solo en las formas obvias que todos podemos ver.

Claro, todos hemos visto los argumentos que provienen de personas inmaduras y tóxicas que no pueden manejar opiniones diferentes. El “¡OMG! ¡Eres un [inserta el insulto de tu elección] porque no estás de acuerdo con el 100% de lo que creo!” tipos de comentarios que comienzan casi tan pronto como se publica algo. Pero hay otra forma, menos aparente, en que las redes sociales crean división, y es causada directamente por las propias empresas de redes sociales. Lo hacen haciendo cumplir arbitrariamente sus términos de servicio, censurando opiniones con las que no están de acuerdo y baneando en la sombra a aquellos con opiniones que no les gustan.

Todos hemos visto muchos ejemplos del mundo real. Un usuario será expulsado por publicar algo, mientras que otro usuario puede publicar exactamente el mismo tipo de cosas sin consecuencias. O un usuario será castigado retroactivamente por una publicación de hace varios años que no fue una violación de los términos de servicio en ese momento. O un usuario será expulsado de una plataforma por supuestamente compartir "información errónea", que si bien es un problema genuino en nuestro discurso, a menudo se puede implementar como una palabra de moda pegadiza que se usa para desacreditar a alguien.

A menudo, estas plataformas de redes sociales afirman que están penalizando a ciertos usuarios en un esfuerzo por combatir la desinformación, pero eso no es más que un giro de relaciones públicas. Facebook ha admitido públicamente bajo juramento que sus verificadores de hechos no están publicando hechos documentados, sino sus propias opiniones personales . Y también vale la pena señalar que las historias más destacadas que las plataformas de redes sociales han considerado "información errónea", y que prohibieron a muchos usuarios compartir, resultaron ser ciertas. Esto es algo por lo que Musk ha criticado a las plataformas de redes sociales desde hace bastante tiempo.

Ahora, se podría argumentar que se trata de empresas privadas, por lo que pueden hacer lo que quieran, incluida la censura de cualquier contenido en su plataforma por cualquier motivo que deseen. En general estoy de acuerdo con ese principio. El problema es que las palabras y el comportamiento de estas empresas simplemente no se alinean. Considero que eso es publicidad engañosa. Una empresa no debería poder proporcionar una plataforma de redes sociales alegando que es justa e imparcial, y luego censurar puntos de vista opuestos. Y no debería poder hacer cumplir selectivamente sus términos de servicio. Debería ser realmente imparcial o admitir que no lo es, y debería hacer cumplir sus términos de servicio de manera equitativa y consistente para todos. De lo contrario, no se trata realmente de los "términos de servicio" de la empresa, ¿verdad?

Como resultado de este comportamiento sesgado, en los últimos años se han lanzado varias plataformas de redes sociales nuevas para ofrecer un entorno que apoye el diálogo libre y abierto, incluidas Parler, Gab, Gettr y Truth Social, por nombrar solo algunas. Pero ninguno ha sido particularmente exitoso todavía. Esto se debe a que hay tres factores que son esenciales para lanzar con éxito una plataforma de redes sociales, que ninguna plataforma reciente ha logrado. Musk, por otro lado, parece estar en una posición única para cambiar ese patrón.

Un propósito poderoso que impulsa la plataforma

Clubhouse se volvió increíblemente popular en el punto álgido de la pandemia porque permitía a grandes grupos de usuarios interactuar entre sí en tiempo real, una actividad que esencialmente les había sido arrebatada durante los bloqueos. Ese poderoso propósito ayudó a construir el tipo de impulso inicial crítico para el éxito de cualquier plataforma. Muchas de las otras plataformas que mencioné anteriormente y que se lanzaron recientemente también tenían un propósito poderoso detrás de ellas: un diálogo libre y abierto, pero realmente no lograron despegar por una razón diferente, de la que hablaremos más adelante.

El diálogo libre y abierto también es el mismo propósito detrás de la plataforma que Musk parece estar preparando para lanzar. Y dado que ya existe una enorme demanda de esto, evidente tanto en las publicaciones como en los comentarios en general de los usuarios de las plataformas populares, y más específicamente en las respuestas a la reciente encuesta de Musk que generó más de dos millones de votos, esta no será una plataforma más. Buscando una razón para existir.

Trayectoria de crecimiento positivo de su base de usuarios

Cualquier nueva plataforma de redes sociales necesita adquirir suficientes usuarios nuevos en un corto período de tiempo para crear el impulso necesario para el éxito. Luego, debe mantener a esos usuarios mientras continúa adquiriendo más de manera constante. Esto es más fácil dicho que hecho.

Clubhouse lo hizo bien al hacer crecer rápidamente su base de usuarios cuando comenzó a volverse popular a fines de 2021, pero no pudo continuar adquiriendo nuevos usuarios y, por eso, nunca alcanzó esa masa crítica para convertirse en una plataforma exitosa. La compañía cometió numerosos errores que llevaron a que los usuarios existentes se fueran. Esos mismos errores también desanimaron a nuevos usuarios a unirse.

Debido a que tiene una marca personal reconocida a nivel mundial y generalmente respetada que abarca a personas de una amplia gama de ideologías políticas y sociales, no creo que Musk tenga problemas para adquirir suficientes usuarios nuevos para crear el impulso necesario, ni tampoco tendrá problemas. mantenerlos o continuar adquiriendo nuevos usuarios.

Un grupo diverso de puntos de vista.

Parte de la razón por la que muchas de estas plataformas lanzadas recientemente no han despegado es porque tienen una base de usuarios en gran medida homogénea. Si bien este puede ser un ambiente cómodo para algunos, rápidamente se convierte en una cámara de eco.

Culpo a Facebook por esta tendencia porque su algoritmo adapta nuestros feeds para mostrarnos con qué estamos de acuerdo. Como resultado de esto, la gente se convence de que la mayoría de la gente está de acuerdo con ellos y cualquiera que no esté de acuerdo debe ser estúpido o loco, lo que cualquier persona racional sabe que simplemente no es cierto. Esa mentalidad también es perjudicial para la sociedad. Pero en un esfuerzo por construir una comunidad donde las personas con ideas afines puedan comunicarse libremente, varias plataformas de redes sociales simplemente se han duplicado en esa mentalidad exacta. Teníamos un dicho para eso en la Infantería de Marina: “Buena iniciativa, mal juicio . ”

Lo que Musk parece estar preparando para lanzar, sin embargo, no se basa en una ideología política o social en particular. En cambio, se basa en un principio simple: la libertad de expresión es esencial para el funcionamiento de una democracia. Y dado que atrae a personas de una amplia gama de datos demográficos, la plataforma atraerá un grupo diverso de puntos de vista.

Sí, esto significa que habrá desacuerdos, y muchos probablemente se volverán bastante polémicos. Pero el hecho de que las personas puedan tener estas conversaciones sin temor a ser censuradas significa un mayor compromiso, y ese compromiso puede generar más y mejores oportunidades para los emprendedores. También puede ayudar a crear una sociedad mejor porque las personas realmente se comunican con quienes tienen puntos de vista opuestos.

Entonces, ¿ha llegado el momento de que Elon Musk lance una nueva plataforma de redes sociales? Yo enfáticamente digo que sí. Las plataformas actuales han hecho un trabajo abismal al crear un entorno en el que todos pueden sentirse seguros diciendo lo que piensan, por lo que el mercado busca ansiosamente algo mejor, y Musk está en una posición única para cumplir con esa demanda.