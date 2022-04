La nueva era de Fintech: ganancias, peligros y potencial ilimitado

El mercado global de fintech (tecnología financiera) se ha disparado en los últimos años, en parte atribuible a Covid-19, que sirvió como un motivador convincente hacia los pagos digitales y sin contacto. Las innovaciones como el dinero digitalizado y las billeteras móviles ahora se usan de manera ubicua. El alcance total del mercado global de Fintech en 2020 se valoró en $ 7,3 billones de dólares (según Research and Markets ) y se prevé que crezca a una tasa anual compuesta del 26,87% en el período posterior a Covid.

A medida que la economía mundial pasa de "responder" a "recuperarse", surgen nuevas oportunidades para las empresas fintech. La mayor receptividad a las soluciones basadas en tecnología coloca al sector en una buena posición para el crecimiento y la expansión, pero existen cuestiones clave que se deben tener en cuenta antes de lanzar o invertir en una empresa fintech. Entre ellos, ¿qué se necesita para tener éxito en este mercado cada vez más saturado (pero aún incipiente), cuáles son los riesgos y cómo se ve el futuro de fintech?

Las aplicaciones de IA, que ya se infiltran en las operaciones de front, middle y back office dentro de la industria financiera, son el eje de muchas empresas. De hecho, los bancos que adoptan una mentalidad de IA primero no solo aumentan sus posibilidades de mantenerse relevantes, sino que también tienen más probabilidades de aumentar los ingresos (a través de la personalización de la experiencia del cliente y menores costos debido a la automatización y la reducción de las tasas de error). De hecho, se estima que los bancos globales tienen el potencial de generar hasta $ 1 billón en valor adicional anualmente a través de tecnologías de IA, según McKinsey & Company .

Por qué la experiencia del usuario es clave

Si mantenerse a la vanguardia de la curva tecnológica es primordial para una empresa en la industria fintech, también lo es mantener la experiencia del usuario (UX) simple. Hacer que las plataformas y aplicaciones sean lo más fáciles de usar posible es indispensable para las empresas de este sector. Si los usuarios tienen que lidiar constantemente con peculiaridades, errores y errores, hay pocas o ninguna posibilidad de que se queden.

Por lo tanto, aprovechar la tecnología para crear un producto reflexivo y efectivo es fundamental para la retención de clientes, pero también lo es retener un elemento humano. La automatización excesiva inhibe la construcción de una conexión personal con un cliente y, por lo tanto, impide la formación de una relación de confianza. Una aplicación puede estar bien pensada, pero aún estéril. Crear una experiencia humana cálida es vital.

En la medida en que el UX debe ser claro, también debe ser la misión del proyecto. Según Matt Cohen, director ejecutivo de GRAND, "casi cualquier persona puede describir las mejores aplicaciones en menos de 10 segundos". Eliminar los lujos y, en su lugar, ofrecer un producto sencillo y funcional puede ayudar a generar confianza con el cliente, lo cual es esencial cuando se divulga información personal y financiera. Del mismo modo, ser capaz de responder a los cambios en el sentimiento del consumidor o las regulaciones del mercado ayudará a una empresa a salir victoriosa. Mostrar voluntad de adaptarse a los cambios en esta industria un tanto volátil es crucial.

Encontrar un nicho

Cada mes, docenas de nuevas empresas ingresan al mercado fintech, y Statista informa que su cantidad mundial aumentó en un 72 % entre 2018 y 2020. Sin mencionar que los gigantes bancarios globales están constantemente mejorando su juego tecnológico, hasta el punto en que el 96 % de los compradores en todo el mundo. el mundo tiene una aplicación fintech en su teléfono. Entonces, poner el pie en la puerta puede ser un desafío considerable. No irá a ninguna parte si no ha encontrado su nicho, no importa tener que cumplir con los requisitos reglamentarios, que pueden ser onerosos.

Papel de las criptomonedas

Las monedas digitales están ocupando una parte cada vez mayor de la industria fintech. A finales de 2021, las 100 principales empresas de ese sector tenían una valoración combinada de 1,82 billones de dólares. ¿Y cuál fue la valoración de las 100 principales criptomonedas? Alrededor de $ 2,44 billones de dólares . Este modelo criptográfico disruptivo sacude los sistemas financieros tradicionales: no solo reduce las altas tarifas y el riesgo de fraude, sino que también ofrece un método de pago más transparente y eficiente. De hecho, la aceptación de la criptomoneda en un modelo comercial amplía su alcance a los mercados internacionales. Presenta una forma única de fintech, con la capacidad de remodelar cada vertical del sector financiero, desde préstamos y pagos hasta comercio e inversiones.

Los riesgos

Existen tecnologías centrales que mejoran las transacciones y los sistemas financieros, incluida la IA, los macrodatos, la seguridad, el internet de las cosas, la nube y la cadena de bloques. Los sistemas Blockchain son un medio duradero, seguro y confiable para almacenar datos y son una tecnología cada vez más implementada en las transacciones financieras. Las redes asociadas como Ethereum permiten una verdadera descentralización y soporte para contratos inteligentes. De hecho, según la Encuesta Global Blockchain 2020 de Deloitte, más del 36% de las empresas están dispuestas a invertir $5 millones o más en esta nueva tecnología, quizás debido al nivel superior de calidad de datos que proporciona.

Por mucho que este sistema descentralizado ofrezca características atractivas, también presenta algunos riesgos. Las preocupaciones sobre la privacidad son algo omnipresentes entre las empresas asociadas. Revelar información confidencial debilita su posición competitiva y, por lo tanto, amenaza el desempeño. Igualmente preocupante es que las claves de las cuentas privadas son imposibles de recuperar, por lo que si los usuarios las perdieran, perderían el acceso a sus fondos. Además, con la falta de regulación en ciertas tecnologías de cadena de bloques, existe un mayor riesgo de estafas de ofertas iniciales de monedas (ICO), particularmente con respecto a las criptomonedas. Como tal, si está considerando implementar tecnologías de cadena de bloques en su negocio o invertir en una que ya usa cadena de bloques, es crucial que tenga en cuenta estas preocupaciones.

El sector fintech es un terreno fértil para la innovación y el cambio, remodelando constantemente la esfera de los negocios. Es verdaderamente el futuro de las finanzas globales, sobre todo porque incorpora el fenómeno criptográfico. Si bien no podemos predecir el futuro exacto de esta industria en crecimiento, una cosa parece segura: las empresas con una agenda de nicho y una mentalidad adaptable y centrada en la tecnología tienen una mejor oportunidad de obtener financiamiento y tener éxito.