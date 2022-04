Los entrenamientos en casa de alta calidad pueden aumentar la productividad

Dado que la mayoría de nosotros nos hemos visto empujados al mundo del trabajo remoto, encontrar nuevas rutinas y estrategias para mantenernos alerta y tener un buen desempeño se ha vuelto más desafiante. No es ningún secreto que el ejercicio es una herramienta comprobada para aumentar su capacidad mental y claridad cuando está ocupado, atrapado en casa o ambos. De hecho, los estudios han demostrado que más del 70 por ciento de los trabajadores experimentan una mejora en la gestión del tiempo y la carga de trabajo completada en los días en que hacían ejercicio.

Obe Fitness

Para los emprendedores en ciernes , administrar mejor su tiempo y hacer más puede ser crucial, especialmente si puede ejecutar de manera constante y regular. Para obtener un recurso de acondicionamiento físico que pueda satisfacer esas necesidades, independientemente de lo ocupada que esté su agenda, considere consultar obé Fitness , una revolucionaria plataforma de acondicionamiento físico que le brinda experiencias de estilo boutique de alto nivel.

obé ofrece una selección exclusiva de programas en vivo y clases a pedido. Para comprender la verdadera profundidad del contenido disponible con su suscripción , debe registrarse y descubrir qué hace que los escritores de Vogue , Women's Health y O, The Oprah Magazine se entusiasmen con obé Fitness.

Todos los días, la plataforma transmite hasta 20 clases de fitness en vivo que varían en estilo, estado de ánimo y niveles de intensidad. Desde cardio dance y pilates hasta HIIT y meditación, la variedad es impresionante. Y la comodidad es real. Transmita obé a través de su AppleTV, Roku, FireTV o Chromecast. O simplemente transmita a través de su computadora portátil.

Si las experiencias en tiempo real no se ajustan a su apretada agenda, no se preocupe, su suscripción también le otorgará acceso a más de 8,000 clases a pedido que varían en duración y nivel de impacto. Esto significa que puede sudar temprano en la mañana o relajarse sin tener que cambiarse entre reuniones.

Además de estas amplias experiencias de acondicionamiento físico, la plataforma también cuenta con programas de entrenamiento, desafíos de una semana e instructores invitados especiales, como la actriz Beth Behrs. Y para celebrar el estreno de la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel , obé estrenó una clase súper divertida de Fearless Yoga Flow con melodías y movimientos de grandes bandas inspirados en finales de los 50 y principios de los 60.

Las reseñas están presentes, y más allá de los periodistas en esas publicaciones de renombre, los usuarios cotidianos también adoran sus membresías de obé Fitness. Una llamada Shayna F. escribió: “¡Obé hace que sea difícil NO hacer ejercicio! Me despierto todos los días y no puedo esperar a ver quién está en vivo... Es lo más destacado de mi día”.