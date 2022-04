7 errores que hacen o deshacen a las pequeñas empresas

¿Cuál es la verdadera tasa de fracaso de las pequeñas empresas? Bueno, depende de a quién le preguntes y si incluye cierres por pandemia o no. O si hubo factores económicos o políticos que empeoraron los cierres. Y, francamente, depende de quién esté contando y cómo esté contando. Es discutible que los errores que hacen o deshacen a las pequeñas empresas son similares en todas las industrias y geografías. Ya sea centrando la atención en lugares que no generan ingresos ni construyen relaciones, no estableciendo límites o ignorando su reputación en línea, he visto a las pequeñas empresas cometer estos errores que las hacen o las deshacen.

Siete errores que hacen o deshacen a las pequeñas empresas

1. No definir un cliente ideal

Asistí a mi primera reunión de networking hace más de una década. Había una mujer que representaba una línea de productos para el cuidado de la piel que dijo: “Mis clientes ideales incluyen a cualquier persona con piel…” Si bien es excelente poder atender a cualquiera que acuda a usted, también es importante tener bien definido un cliente ideal específico. Eso no significa que no puedas trabajar con otros. Simplemente enfoca sus esfuerzos de marketing, incluida su breve presentación en una reunión de networking. Un comercial mejor sería: Mi cliente ideal es una mujer de cierta edad que se preocupa por las líneas finas y las arrugas. No definir un cliente ideal significa que su negocio puede ir en cualquier dirección y usted se convierte en el número 2.

2. Ocupado pero no productivo

Si no sabes quién es tu cliente ideal, fijas reuniones con cualquiera con la esperanza de encontrar a tus clientes. Te vuelves ocupado pero no productivo. Todavía puedo recordar a un par de chicos de hace años que asistían a reuniones de networking como si fuera su trabajo. Y en cierto sentido, supongo que era su trabajo, o al menos en lo que se había convertido su negocio. Simplemente no sabían a quién querían como cliente ideal. Así que perdían mucho tiempo haciendo actividades que no generaban ingresos. Parecían ocupados, pero cuando me senté con ellos, tenían dificultades financieras. Fue triste escucharlo, pero también fue una buena lección. Cuando enfoca sus esfuerzos, obtiene más logros y el negocio crece.

3. No establecer límites

Si le gusta trabajar los fines de semana, hasta altas horas de la noche o durante un horario en el que de otro modo no querría estar trabajando, entonces no establezca límites. Si desea una vida fuera de los negocios, establezca límites. Descubrí que si no envío correos electrónicos ni me comunico con los clientes fuera de mi horario normal de trabajo, respetan mi tiempo. El establecimiento de límites también es importante en los contratos o acuerdos cuando se describe el alcance del proyecto. Si un cliente quiere más trabajo, tengo una estipulación en el acuerdo por el costo del trabajo fuera del alcance del proyecto original. Ahorra mucho tiempo para que todos se pregunten qué está dentro del alcance y qué no. Al definir claramente las horas y el alcance del proyecto, puedo concentrarme en el trabajo y la entrega. Sin esos en su lugar, podría estar trabajando en un proyecto indefinidamente.

4. Ignorar la gestión de la reputación

Mi esposo y yo tenemos como objetivo dejar comentarios positivos tanto como sea posible y apropiado. Con demasiada frecuencia, las empresas solo reciben críticas negativas y también merecen críticas positivas. Independientemente de la revisión que reciba su negocio, debe conocer la reputación de su marca en línea y responder a todas las revisiones. Hay empresas de gestión de la reputación cuyo único objetivo es responder a las críticas, tanto buenas como malas. Puede ser una gran inversión para su negocio contratar uno de ellos.

5. Trabajar sin contrato

Averigüe qué requiere su estado para ser considerado un contrato. Un correo electrónico de los términos que cada uno acepta dentro del correo electrónico que está fechado es suficiente en algunos estados, mientras que otros pueden requerir un contrato oficial de firma húmeda. El contrato no solo define el costo y las condiciones de pago, sino que también debe definir el alcance del proyecto. Eso significa que si el cliente quiere más trabajo, hay un costo adicional. Permita una provisión para el trabajo que está fuera del alcance que se facturará a una tarifa por hora o lo que sea habitual en su industria. Esto le evitará una falta de comunicación cuando tenga un contrato al que referirse. Cuando el cliente le pregunte por qué no puede hacer trabajo adicional, dígale que está fuera del alcance según los términos del acuerdo y cuál es el costo si aún desea que se complete el trabajo.

6. No seleccionar una estructura empresarial

Lo que quiero decir con esto es que no ha incorporado o creado una LLC para su negocio. Sin uno de estos, usted está operando como propietario único y todos los activos personales están en riesgo en caso de que la empresa sea demandada o enviada a cobranza. Una vez que se selecciona y configura una estructura comercial, establezca un acuerdo operativo (LLC) o estatutos (corporación). Debe hacer esto para que, en caso de que esté incapacitado o algo peor, su negocio pueda continuar sin usted. Eso significa que se les paga a los empleados y proveedores, junto con otras cuentas por cobrar. Los clientes pueden seguir recibiendo bienes y servicios. Tu familia también estará protegida.

7. No cobrar las facturas pendientes

No puedo decirle cuántos trabajadores independientes publican en grupos de redes sociales que tienen problemas para recopilar información de un cliente. ¡Y continúan trabajando para el cliente! Tengo una estipulación en mi acuerdo de que si las facturas no se pagan dentro de un cierto número de días, el trabajo se detiene hasta que la cuenta se actualice. También puede mantener las tarjetas de crédito registradas o configurar una suscripción mensual, para que le paguen automáticamente. En más de 11 años de trabajo independiente, me quedó una factura de $75 sin pagar. El resto se paga, y la mayoría se paga a tiempo. Hágalo parte de su contrato y proceso para que los clientes le paguen a tiempo.

Sin procesos ni límites, las pequeñas empresas pueden trabajar fácilmente muchas horas con poco resultado final. Aprenda de otros las formas correctas de hacer negocios. Evite estos errores y sea productivo. ¡El éxito es tuyo!

