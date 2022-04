Una de cada cuatro personas en Estados Unidos no sabe lo que es un NFT

Pareciera que los NFT’s están en todos lados: en nuestros conciertos, en desfiles de moda, en las colecciones privadas de las celebridades e incluso transformados en tacos. Y aunque el año pasado el Diccionario Collins la nombró la palabra del año, la realidad es que la mayoría de la gente no sabe todavía lo qué son.

Dmitriy Rybin | Shutterstock

De acuerdo con estudio realizado por la revista Money y la consultora Morning Consult, solo uno de cada cuatro norteamericanos puede explicar con exactitud qué es un NFT. De las 2,210 personas encuestadas por la publicación el 35% tenía una idea vaga de qué eran los tokens no fungibles y solo el 26% pudo explicar con precisión qué son y cómo funcionan.

¿QUÉ SON LOS NFT’S Y CÓMO ADQUIEREN SU VALOR?

NFT significa Non Fungible Token, es decir, activos criptográficos que representan algo único. Un bien no fungible es un bien que no se gasta con su uso, no es reemplazable y además no es sustituible. Imagina una obra de arte en el mundo físico, se trata de una pieza única que no puede ser repetida, ni reemplazada por otra. Pero los NFT’s van más lejos: pueden ser audios, videos, textos, imágenes o archivos comprimidos. Aunque puede resultar complejo de entender, la clave y el valor de los NFT’s radica en los certificados digitales que permiten acreditar la autenticidad de una obra. Las ventas de estos activos digitales quedan registradas en cadenas de bloque o blockchains que contienen información sobre la propiedad de la pieza y el historial de precios y transacciones ligados a ellas. Lo que caracteriza a los NFT’s es que son únicos, indivisibles, transferibles y además se puede demostrar que son escasos. Para crear un NFT es necesario “acuñarlo”, es decir, convertirlo en un activo digital en blockchain, lo que se puede hacer en algún NFT Marketplace OpenSea, Nifty Gateway y Rarible.

Cada vez vemos con mayor frecuencia a los NFT’s como parte de las estrategias de marketing digital que las marcas desarrollan. Universal Music, por ejemplo, desarrolla ya a una banda virtual de música basada en cinco personajes de una famosa colección de simios llamados Bored Ape Yacht Club y que consiste de 10,000 piezas únicas (algunas de ellas son propiedad de celebridades como Madonna, Jimmy Fallon o Stephen Curry).