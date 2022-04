Una nueva forma de vender, y por qué es tan importante

Muchos propietarios de pequeñas empresas odian vender , porque les recuerda visiones de personas que venden remedios falsos, autos usados "limón", estafando a la abuela con sus últimos $ 500, etc.

Algunas personas que he conocido, incluido yo mismo, incluso se han preguntado si vale la pena estar en el negocio porque se requieren muchas ventas.

Sin embargo, siempre estamos vendiendo algo, en nuestra vida personal, incluso en esos trabajos tradicionales de 9 a 5.

¿No convencido? Permítanme ilustrar.

Fui reportero de un periódico durante 17 años y nunca me consideré un vendedor. Ventas, marketing y publicidad eran otros departamentos.

Así que pensé.

Reflexionando sobre mi carrera, me doy cuenta de que estaba vendiendo constantemente. Simplemente no lo llamé así.

¿Cuántas veces llamé a alguien tratando de conseguir una entrevista? Demasiados para contar.

¿Cuántas veces le aseguré a un sujeto de entrevista reticente que lo trataría de manera justa en mi artículo, lo que los llevó a aceptar hablar conmigo "en el registro"?

¿Cuántas veces le pedí a un abogado u otra persona involucrada en un caso que hiciera un comentario, sabiendo que 9 de cada 10 veces la respuesta fue “no”?

¿Cuántas veces mis editores y yo nos esforzamos por publicar una historia antes de la competencia?

Especialmente cerca del final de mi carrera periodística de tiempo completo, los reporteros también tenían que ir a las redes sociales para interactuar con los lectores, también conocidos como clientes. Esto fue con la esperanza de que no se escaparan cuando pusiéramos paywalls en nuestros sitios web.

Todo eso se vende.

Incluso en otros trabajos que tenía fuera del periodismo, estaba vendiendo y simplemente no lo sabía.

Cuando trabajé como productor independiente de cine y televisión, constantemente tenía que "vender" a las personas para que se unieran a nuestro equipo, a veces por un salario bajo o nulo.

Cuando trabajaba como asistente o transcriptor en múltiples industrias, sentía que estaba constantemente tratando de demostrar que era digno de una promoción.

Sin mencionar todas las ventas que implica conseguir una entrevista o un trabajo en primer lugar.

Toda carrera implica vender. Academia. Educación. Venta minorista. Servicio al Cliente. Medicamento. Ley. Incluso siendo un líder religioso.

Y en nuestra vida personal, ¿no estamos también vendiendo?

Estamos constantemente negociando precios, pero también estamos constantemente negociando relaciones.

Las relaciones románticas, especialmente las etapas iniciales, requieren cierto grado de vender lo mejor de nosotros mismos y convencer a la otra persona para que nos dé una oportunidad.

Incluso después de años o décadas de matrimonio, a veces tienes que ceder en los destinos de vacaciones o incluso en cosas simples como qué programa de televisión ver o qué cenar.

Si usted es padre, en cierto sentido está vendiendo cuando intenta que su hijo se comporte.

Cuando un amigo cruza tus límites y tienes que tener esa conversación incómoda, eso también es un tipo de venta.

Lo único que se me ocurre que no implicaría vender es vivir en un monasterio o convento, pero tienes que presentar un caso bastante sólido para ser admitido.

Que, por supuesto, está vendiendo.

Las ventas nos llenan de pavor a muchos de nosotros porque se sienten extrañas, viscosas, sórdidas, inauténticas; tu eliges la palabra.

Pero es algo que ya hacemos en nuestra vida cotidiana.

La clave es vender de una manera que sirva a los demás y a nosotros mismos. No presione a la gente para que compre; Si no es aceptable presionar a una mujer que ya dijo "no" a una cita, entonces ¿por qué es mejor acosar a muerte a alguien que claramente no está interesado en lo que tenemos para ofrecer?

Si no lo harías en tu vida personal, entonces no lo hagas en tu negocio.

Si te sentirías avergonzado si tu madre, abuela, ministro, mentor u otra persona respetable te sorprendiera haciéndolo, entonces no lo hagas.

Nadie aprende a hablar un idioma extranjero en un día, así que no debemos esperar convertirnos en vendedores expertos de la noche a la mañana. La repetición, la tutoría, el estudio, la paciencia y la constancia son las claves para aprender un idioma extranjero (he aprendido cinco a un nivel muy bueno o fluido y partes de una docena más) y no sucede de la noche a la mañana.

Ventas es el mismo concepto, especialmente porque no es un solo, es un dúo y, a veces, un trío o cuarteto, según su modelo de negocio. Puede hacer todo a la perfección y terminar fuera de sincronía por causas ajenas a usted.

Acepte las ventas como una oportunidad. Es un tipo de baile. A veces fluiréis juntos muy bien. Otras veces, es incómodo o completamente desordenado. A veces se necesita tiempo para generar confianza. Otras veces, es una conexión instantánea.

La clave es tomar un “no” firme como un “no” y un “tal vez” o “tengo que pensarlo” como una invitación a continuar el baile… o al menos pedir permiso para continuar.