Repensar el éxito: lo que significa 'triunfar' como emprendedor

¿Qué se necesita para convertirse en un empresario exitoso y qué significa "éxito" hoy en día? Estas son preguntas que vale la pena explorar, especialmente si recién está comenzando .

Nunca puedes estar completamente preparado para las hondas y flechas del espíritu empresarial. Comenzar una nueva empresa desde cero es una de las cosas más difíciles que puede hacer. Cada obstáculo y desafío se te presentará, especialmente en los primeros años.

Comencemos con los primeros principios: el trabajo de un emprendedor es innovar , crear puestos de trabajo y aumentar los ingresos. Pero antes de que pueda hacer eso, debe determinar si realmente tiene el impulso, la dedicación y la confianza para luchar por su sueño todos los días, a pesar de los obstáculos. Si no tienes ese hambre y perseverancia, entonces el emprendimiento puede no ser para ti.

Mide tu propio éxito

Afortunadamente, el éxito empresarial no es un juego de suma cero. No comparo mi éxito con el de Jeff Bezos o Elon Musk , ni tú deberías hacerlo. Su éxito no impide el mío. Busco en ellos inspiración e ideas. Me considero exitoso si estoy un poco mejor hoy que ayer.

También mido mi propio éxito basado en el cumplimiento. No tienes que cambiar el mundo para tener una carrera satisfactoria y exitosa como emprendedor. Ser propietario de un restaurante, un bar o una tienda minorista o en línea puede ser increíblemente gratificante y satisfactorio, al igual que lanzar un producto de nicho que crea una base de consumidores nueva y leal. Eso es emprendimiento exitoso.

También debe tener en cuenta que el éxito no se trata de las opiniones de los demás; se trata de ayudar a los demás. Todos queremos ayudarnos mutuamente. Los seres humanos son así. Queremos compartir la felicidad de los demás. Una forma de ayudar a otros como empresario es hacer crecer su negocio y crear empleos y medios de subsistencia para sus empleados y sus familias. Otra forma es influir en la vida de los clientes brindándoles un servicio amable, atento y respetuoso todos los días.

Repensar el éxito es también repensar la codicia . Por ejemplo, la tecnología actual es tan avanzada que nos ha dado un estilo de vida que las generaciones anteriores nunca habrían imaginado. Deberíamos repensar lo que significa ser rico. Podemos ser codiciosos por las cosas que las generaciones anteriores nunca tuvieron: la capacidad de ser más efectivos en nuestro trabajo y pasar más tiempo con los que amamos.

Concéntrese en productos y servicios superiores

El producto o servicio que está creando debe ser su enfoque. Si tiene una visión clara y alcanzable , y su producto o servicio tiene un valor único en el mercado, entonces el éxito provendrá de eso. Tus clientes te dirán si tienes éxito o no. Todo lo demás debe ser secundario a la ejecución de su visión y sus planes comerciales para ofrecer un producto o servicio superior que esté en demanda. O crear una nueva demanda desde cero con una categoría de consumidores completamente nueva. Eso es aún mejor.

Olvídate del pedigrí

Tuve la suerte de asistir a la Universidad de Cornell, una prestigiosa escuela de la Ivy League con posiblemente la mejor escuela de hospitalidad del mundo. Esa experiencia universitaria me brindó la oportunidad de construir una red estelar de otros amigos, mentores y socios comerciales orientados al éxito. Es cierto que fue un gran lugar para comenzar, pero el prestigio de mi alma mater significa muy poco en el mundo real. A los inversores que evalúan mi empresa no les importa. Todavía debo ejecutar y entregar todos los días. Nadie me da un pase. Olvídate del pedigrí. Concéntrese en conocer el panorama competitivo de la industria elegida y lo que hará que su empresa se destaque.

sigue presionando

Después de la universidad, me di cuenta de que aún tenía mucho que aprender antes de estar listo para lanzar mi propia empresa. Acepté un trabajo en un banco de Wall Street como analista que evaluaba los planes comerciales de nuevas empresas centradas en la tecnología. Esa experiencia fue increíblemente útil para formular mis propios planes comerciales para HotelPlanner poco después. Si aún no está listo para lanzar su propio negocio, considere trabajar unos años con una empresa más establecida. Piense en ello como un aprendizaje. Pero tenga una estrategia de salida porque ningún trabajo es permanente.

Después de dos cortos años, me despidieron durante la recesión posterior al 11 de septiembre, pero fue una bendición disfrazada porque me di cuenta de que no quería ser un empleado para otros durante toda mi carrera. Quería emplear a otros. Quería tener más control sobre cómo moldeaba mi futuro. Cuando enfrente contratiempos, límpiese rápidamente. No te detengas en el fango de sentir lástima por ti mismo. Sigue presionando. Si quieres ser un emprendedor exitoso a largo plazo, la resiliencia es clave.