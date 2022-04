No está mal poner el trabajo primero.

Con todo el parloteo sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida , es fácil sentirse culpable cada vez que tiene que trabajar hasta tarde. Estamos tan acostumbrados a la idea de que, de alguna manera, vivimos en una situación de juego de suma cero y que, por lo tanto, elegir pasar el tiempo trabajando debe ser en detrimento de nuestras familias.

¡Eso es basura! Este es el por qué.

En primer lugar, no vivimos bajo la tiranía de una situación de suma cero . Hay una tendencia a involucrarse en muchas moralizaciones emotivas cuando se trata de nuestros hijos. Sin embargo, el hecho es que el tiempo que dedicas a trabajar en tu misión en la vida en realidad no daña a tu familia. A menos, por supuesto, que esa sea tu misión. ¡Pero espero que no!

Antes de profundizar en por qué no está mal poner el trabajo en primer lugar, quiero resaltar una verdad importante: no hay utilidad en la culpa. Si se sienta en su escritorio, con una mano en el teclado y la otra agarrando ramitas de abedul, difícilmente será lo más productivo posible . Este artículo no trata de alentarlo a ser negligente de ninguna manera, sino de garantizar que pueda cultivar una vida para usted, su visión y su familia que sea armoniosa: una vida holística en la que pueda estar presente para todos. , en todas las situaciones.

Como digo, lo primero que hay que quitar de en medio es la culpa. Sólo puede inhibir su progreso en todas las áreas. Lo siguiente que debe hacer es organizar un espacio adecuado para pasar tiempo de calidad con la familia. Lo que sea que te parezca.

Mi buen amigo y reciente invitado en mi podcast Beyond Success , Yanik Silver, pasa mucho tiempo con algunos dueños de negocios de muy alto perfil. Señor. Richard Branson es una de esas personas, y durante un viaje a Necker Island, Branson dijo que comprar la isla era lo mejor que había hecho por su familia, porque les brindaba un área de juegos, un lugar donde podían venir y traer amigos y simplemente estar juntos.

No soy tan atronadoramente sordo como para sugerir que todos salimos y compramos una isla caribeña, nos sacudimos las manos y declaramos "trabajo hecho", pero el director se aguanta. Hay más niveles de peatones para hacer esto que la mayoría de nosotros podemos lograr de manera realista. Podríamos conseguir una casa de vacaciones de tiempo compartido en algún lugar, por ejemplo, o tal vez alquilar una villa en algún lugar cada año. Diablos, podrías comprar una carpa grande e ir a acampar en el mismo lago cada año. El punto es encontrar un lugar en el que sea agradable pasar el tiempo y abrirlo a toda la familia.

Tu networking empieza en casa

La otra perla de sabiduría familiar que Yanik obtuvo de Brandson es involucrar a sus hijos en su sueño siempre que sea posible. Incluso en los primeros días de Virgin, cuando vivían en una casa flotante, Branson involucraba a sus hijos en sus negocios y discusiones. Aunque eran muy jóvenes, les pedía su opinión y hablaba con ellos.

Esto no quiere decir que debas dejarlos hacer llamadas comerciales o redactar los términos del contrato, pero el punto es involucrarlos. Hágales sentir parte del sueño/meta/misión hablándoles al respecto. No solo se sentirán más involucrados e inclinados a apoyarlo, sino que también tendrá una caja de resonancia formada por personas que tienen su mejor interés (que está alineado con el de ellos) en el fondo.

Recuerda por qué estás poniendo el trabajo primero en primer lugar

En última instancia, el objetivo de ser empresario es crear una vida más abundante para su familia y dejar un legado. Parte de ese legado, sin duda, es animar a sus hijos a vivir una vida más expansiva, así que ¿por qué no empezar ahora? ¿Qué mejor manera de enseñarles que en el trabajo?

Deje que sus hijos vean que está bien seguir sus sueños y aspiraciones. Muéstreles que el fracaso es parte de ello, pero también lo son el ingenio y la perseverancia. Sea una luz de guía para ellos para mostrar que tienen dentro de sí mismos para llegar hasta el final. Planta la semilla de eso en ellos temprano y verás cosas asombrosas de ellos en la edad adulta.

La verdadera razón por la que no está mal poner el trabajo primero: no estás

Al priorizar su misión e involucrar a su familia en esa misión, está poniendo a todos los demás primero. Cumplir tu misión no solo los involucra a ellos; son ellos Si adopta una visión holística, una en la que cuenta con los recursos adecuados para cuidar de todos, comenzará a ver soluciones. Si insiste en compartimentar su vida, simplemente enfrentará más conflictos entre los diferentes aspectos y se verá obligado a elegir.

Es completamente posible tener éxito en su misión y tener una relación saludable con su familia. Otros lo han logrado simplemente reformulando cómo ven su misión. Si ellos pueden, tú puedes.

¿Por qué no contactar a alguien que haya hecho esto y pedirle orientación? A mi mentor de negocios , Greg S. Reid, le gusta decir: “Busca consejo, no opiniones . ” Lo que quiere decir es, premiar la competencia sobre la familiaridad. No solo hables con personas que conoces sobre cómo resolver tus problemas solo porque los conoces. Es posible que tengan un gran juicio, pero ¿realmente han recorrido el camino que buscas recorrer? Probablemente no, y por lo tanto, todo lo que pueden ofrecerle es su opinión, no una guía práctica.

Entonces, para recapitular:

No está mal poner el trabajo primero.

Saca la culpa de la ecuación.

Encuentre un lugar que sea especial para su familia donde todos puedan pasar tiempo juntos regularmente.

Involucra a tu familia en tu misión y hazlos parte de ella.

Busque el consejo de aquellos que lo han hecho con éxito.

Les deseo a todos más alegría, abundancia, propósito y realización . Yo mismo y los demás somos la prueba viviente de que es posible, sin ninguna ventaja heredada o innata de la que hablar. No tienes que elegir. Puedes tenerlo todo, así que elige eso.