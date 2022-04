He entrevistado a más de 200 emprendedores basados en productos. Aquí hay 5 cosas que los exitosos tienen en común

Mi historia de amor con las empresas basadas en productos se remonta a mucho tiempo atrás. He encontrado ese propósito al defender a los empresarios basados en productos como yo, particularmente aquellos que aportan un punto de vista artístico a las industrias del hogar y el estilo de vida.

Y no, no estoy diciendo que una tarjeta de felicitación, un planificador o una nueva almohada para tu sofá vayan a pagar tus cuentas o curar una enfermedad. En el mundo de Covid, es casi como si hubiéramos sido programados para determinar inconscientemente "esencial" versus "no esencial" con cada decisión que tomamos.

Sin embargo, particularmente durante la pandemia, muchos de mis clientes y sus negocios basados en productos han prosperado. Para mí, no es ningún secreto por qué. Tomarse el tiempo para escribir una carta a un amigo o enviarle a alguien una nueva chuchería para su hogar logra algo universal para todos nosotros. Algo que todos y cada uno de los humanos necesita para sobrevivir. Y ese algo es la conexión.

Permítanme hacer una pausa aquí y decir que si mis palabras iniciales hacen que parezca que ser dueño de un negocio basado en productos es todo un rayo de sol, ese no es el caso en absoluto. Estas pequeñas empresas vieron el éxito durante un momento difícil porque siguieron avanzando, creando nuevos productos y encontrando formas de hacerles saber a sus clientes que todavía estaban abiertos y listos para deleitar. Estas empresas también construyeron relaciones sólidas con sus cuentas mayoristas, lo cual fue fundamental para mantenerse a flote financieramente.

Habiendo entrevistado a más de 200 propietarios de negocios basados en productos para mi podcast, me he dado cuenta de que hay cinco principios básicos que debe tener si busca el éxito a largo plazo para su negocio basado en productos. Y seamos claros, el éxito a largo plazo significa prepararse para la próxima recesión o recesión en la economía. Porque si hay algo que hemos aprendido en los últimos dos años, no es una cuestión de “si” su negocio pasará por tiempos difíciles, sino de “cuándo”.

Con eso, permítanme compartir las cinco cosas que todos mis clientes exitosos tienen en común.

1. Valoran la importancia de la comunidad

Dirigir un negocio puede sentirse muy aislado a veces, particularmente para aquellos emprendedores independientes que no tienen un equipo o compañeros de trabajo. Tener personas con las que compartir ideas y compartir luchas y consejos de éxito no solo mejora su estado de ánimo y mentalidad, sino que también beneficia sus decisiones comerciales. Durante sus momentos más difíciles, querrá tener acceso a una comunidad de dueños de negocios que entiendan las pruebas y tribulaciones que implica administrar un negocio basado en productos.

2. Se sienten cómodos haciendo crecer su negocio a su manera

Déjame decirte que la belleza de ser propietario de una empresa es que tú estableces las reglas. Puede aplicar los sistemas o procesos que funcionen mejor para usted y apegarse a ellos. Con las tiendas físicas, el comercio electrónico y las redes sociales, existen muchas vías diferentes para aumentar las ventas y los ingresos.

A lo largo de los años, he tenido clientes que recurren a una variedad de estrategias comerciales diferentes para hacer que sus negocios funcionen para ellos y los estilos de vida que desean tener. Por ejemplo, uno de mis clientes quería simplificar sus flujos de ingresos para poder empezar a centrarse más en el trabajo personalizado. Otro de mis clientes decidió dividir su negocio en dos marcas diferentes para servir más claramente a sus audiencias personalizadas. El punto es encontrar lo que funciona para ti y ejecutarlo. Y si encuentra que lo que está haciendo ya no funciona, entonces no tenga miedo de cambiar las cosas.

3. Entienden que su trabajo como creadores importa

Nadie es más consciente que yo de cómo algunos propietarios de negocios basados en productos tienden a disminuir su trabajo. "Oh, solo vendo tarjetas de felicitación".

Pero no importa cuán grande o pequeña sea su empresa, debe reconocer que su trabajo es importante , especialmente si desea hacerlo a largo plazo.

Mi consejo es que celebres tus éxitos, ¡grandes o pequeños! Una excelente manera de hacer esto es al final del mes, reflexiona sobre tu mayor éxito del mes y anótalo. Mejor aún, comparte tu éxito con los demás. ¿Recuerdas la comunidad de la que hablamos anteriormente? Responsabilizarse unos a otros de compartir los éxitos y celebrarlos. A menudo, lo que parece una pequeña ganancia terminará conduciendo a ganancias más grandes que alterarán el negocio.

4. Han aprendido a decir no más

La falta de límites solo te detendrá. Hubo dos hitos importantes en mi negocio en los que, si miro hacia atrás y reflexiono, creo que la razón por la que pude lograrlos es porque me permití decir "no" a las oportunidades que no iban a hacer avanzar mi negocio.

En 2016, tomé la decisión de dejar de hablar en eventos en vivo de otras personas y, en cambio, concentrar ese tiempo y energía en comenzar mi propio podcast. En 2020, tomé la decisión de disminuir el alcance de la prensa y las entrevistas en los podcasts de otras personas para poder concentrarme en la educación remota de mi familia y mis hijos (como estoy seguro de que muchas madres que tienen negocios también tuvieron que hacerlo) .

Decir que no también ha funcionado bien en el pasado para mis clientes. Un cliente dijo que no a un acuerdo de asociación de marca que no habría sido económicamente ventajoso. Otro cliente cerró un flujo de ingresos que consumía mucho tiempo, energía y atención, pero que no producía los ingresos ni los resultados que esperaban. En ambas situaciones, el acto de decir no en realidad abrió nuevas y mejores oportunidades para ellos, oportunidades que no habrían podido aprovechar si no hubieran rechazado algo en primer lugar.

Decir que sí con demasiada frecuencia puede distraerlo de sus verdaderas prioridades, por lo que me gusta decir que esté abierto a las oportunidades, pero que sea intencional con sus decisiones. ¿Decir “no” más podría ayudarlo a hacer crecer su negocio? Si mi historial es una indicación, entonces decir "no" podría ser su salsa secreta para el éxito.

5. Se dan cuenta de que las cosas buenas toman tiempo

Por mucho que nos gustaría que lo hicieran, las empresas sostenibles y rentables no surgen de la noche a la mañana. Se necesitan años de prueba y error, éxitos y fracasos, y pivotes para obtener ese éxito.

Por eso siempre he sido partidario del crecimiento lento y constante. De hecho, he ejecutado uno de mis programas más lucrativos para mi negocio, Paper Camp, casi 40 veces diferentes en 10 años de negocio. La parte loca es que cada vez que lo hacemos, pensamos en cosas nuevas para alterar o cambiar para hacerlo aún mejor la próxima vez.

Lo mismo ocurre con mis clientes. Algunos de sus productos más vendidos son en realidad artículos que crearon hace años, pero han mantenido las cosas frescas ampliando lo que ya les funciona. En lugar de cambiar el producto por completo, se centraron en actualizar el empaque, el marketing y la funcionalidad o los materiales utilizados para fabricar el producto. Estas pequeñas iteraciones y ajustes les permitieron mejorar la forma en que los clientes usan y aman sus productos, y también mejoraron sus operaciones comerciales.

La mayoría de las empresas no se quedarán con nada por tanto tiempo, ¡y creo que es un gran error! En lugar de tener miedo de nuestros errores, ¿por qué no los usamos para mejorarnos a nosotros mismos y a nuestros negocios?

Para terminar, si hay un mensaje que puedo dejarte es este: tu trabajo y tu visión artística son importantes . Crear y vender artículos que fomenten la conexión humana no es frívolo, es necesario . Sigan con el gran trabajo y sepan que estoy tirando por ustedes.

