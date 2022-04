Cómo evitar la 'enfermedad del CEO' y convertirse en un empresario más consciente de sí mismo

El cuento popular atemporal "El traje nuevo del emperador" cuenta la historia de un líder que era demasiado orgulloso (y vanidoso) para ver claramente una realidad muy obvia. También era demasiado poderoso e intimidante para recibir comentarios sinceros de sus asesores oficiales.

Resulta que el poder también puede corromper nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos con claridad y obtener comentarios honestos en la vida real. Solo considere la controversia actual sobre el deshonrado fundador de Theranos . De hecho, los estudios muestran que aunque la mayoría de las personas piensan que son conscientes de sí mismas, solo el 10-15 % lo es en realidad. Es más, cuanto más alto ascendemos en la escala empresarial, mayor riesgo corremos de perder el contacto. La psicóloga organizacional Dra. Tasha Eurich lo llama “Enfermedad del CEO”. Como ella escribe, “así como la experiencia puede conducir a una falsa sensación de confianza en nuestro desempeño, también puede hacernos tener un exceso de confianza en nuestro nivel de autoconocimiento”. Eurich cita un estudio en el que se descubrió que los gerentes con más experiencia eran menos precisos al evaluar la eficacia de su liderazgo en comparación con los gerentes con menos experiencia.

Para los empresarios, la autoconciencia es fundamental : las empresas con mejor desempeño tienden a tener líderes más conscientes de sí mismos. Como CEO de Jotform, ser consciente de mí mismo me ayuda a tomar mejores decisiones para nuestra empresa y, lo que es más importante, para nuestros 10 millones de usuarios. No siempre surge de forma natural, sino que requiere un esfuerzo activo y la coordinación con mi equipo.

Aquí, algunas estrategias respaldadas por expertos que me han ayudado a cultivar un mayor sentido de autoconciencia.

1. Configure múltiples canales de retroalimentación.

En primer lugar, cuando decimos “autoconciencia”, nos referimos a cómo nos vemos a nosotros mismos y reconocer nuestros estados emocionales en un momento dado. También significa estar en sintonía con la forma en que otras personas nos ven. La retroalimentación es una estrategia para lograr ambos tipos de autoconciencia.

A estas alturas, está bien establecido que la retroalimentación debe ser regular y continua, a diferencia de, por ejemplo, una única revisión anual (estresante). Pero algunas empresas, como la empresa de hardware Screwfix , van un paso más allá y establecen canales bidireccionales para la retroalimentación: los empleados regularmente brindan retroalimentación a los gerentes y viceversa. Para Screwfix, la práctica condujo a iniciativas impulsadas por los empleados que simplificaron la experiencia del cliente. Es una excelente manera para que los empresarios y empleados comprendan mejor cómo los ven realmente los demás. También puede derribar cualquier barrera para recibir comentarios sinceros como líder.

Luego, está lo que Eurich llama " críticos cariñosos " (podría llamarlos asesores de confianza), son las personas que tienen en mente sus mejores intereses y están dispuestas a decirle la verdad. En las entrevistas, Eurich y su equipo encontraron que las personas que mejoraron su autoconciencia externa buscaron regularmente comentarios de sus críticos cariñosos.

Incluso si eso significa tener conversaciones incómodas, la retroalimentación puede ser una píldora difícil de tragar, especialmente cuando se trata de nuestros negocios, recibir retroalimentación continua tanto de colegas como de las personas en las que más confías te ayudará a aumentar tu autoconocimiento de manera exponencial.

2. Preguntar "qué" y no "por qué"

A veces, demasiada introspección puede conducir a una falta de autoconciencia, especialmente, según Eurich, cuando conduce a un pensamiento inútil y rumiante. Para contrarrestar esta tendencia sin sacrificar una introspección importante, Eurich recomienda un cambio sutil: preguntarse "qué" en lugar de "por qué". Ella explica : "Las preguntas 'qué' nos ayudan a mantenernos objetivos, enfocados en el futuro y empoderados para actuar sobre nuestros nuevos conocimientos".

Entonces, en lugar de ¿Por qué siempre me siento terrible después de las reuniones? , intente ¿Qué tiende a suceder durante las reuniones que me hace sentir de cierta manera? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Esto te ayudará a analizar la situación con un ojo más imparcial.

La misma regla se aplica a las preguntas dirigidas a sus colegas y socios: pregunte qué, no por qué. Por ejemplo, Robert S. Kaplan escribe sobre cómo uno de sus clientes, el director ejecutivo de una empresa farmacéutica de tamaño mediano, estaba luchando con su equipo y cuestionando sus habilidades de liderazgo. Kaplan le aconsejó que hiciera una sola pregunta a sus subordinados directos: “¿Qué consejo me daría para ayudarme a mejorar mi eficacia? Por favor, dame una o dos sugerencias específicas y prácticas. Agradeceria su consejo."

Aunque las conversaciones fueron comprensiblemente un poco incómodas al principio, el CEO terminó recibiendo consejos sorprendentes y bastante útiles.

Enmarcar preguntas, para nosotros mismos y para los demás, en el formato de "qué" ayuda a atravesar las emociones y obtener información procesable.

3. Practica la auto-reflexión regular

Una estrategia final para cultivar más autoconciencia ocurre a nivel personal: establecer una práctica regular para la autorreflexión. Por ejemplo, puedes intentar meditar, mirarte literalmente en el espejo (y hacer un seguimiento de tu atención y emociones) o llevar un diario. Aunque empiezo todos los días con las páginas de la mañana , totalmente libre de cualquier idea que me ronda por la cabeza, también trato de sacar algo de tiempo para una reflexión más estructurada.

Como Celeste Viciere, una clínica licenciada en salud mental, le dice a MSNBC : “Mientras escribe en su diario, preste atención a su día. Pregúntate cómo te sientes. Si hay sentimientos negativos asociados con el día, piense en qué desencadenantes pueden haber causado que surjan. Para cualquier sentimiento positivo, piensa en lo que te hizo sentir feliz”.

Brenda Ellington Booth y Karen Cates, que escriben para The Kellogg School of Management , explican que la autorreflexión también debe tener un propósito y ser estratégico, considerando lo que es más importante para el individuo y la organización. “La autorreflexión no se trata solo de mirar hacia atrás; también te permite ser proactivo en lugar de reactivo”.

En otras palabras, “conócete a ti mismo” no es suficiente. Trate de cultivar la autoconciencia con miras a hacer cambios positivos y manejar sus emociones de manera efectiva; Conviértete en la persona que quieres ser, y tu empresa necesita que lo seas.

