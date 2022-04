3 consejos para ayudarte a mantener tu rutina cuando trabajas de forma remota desde lejos

Teniendo en cuenta que el 80 % de los empleados estadounidenses prefieren trabajar desde casa al menos dos días a la semana, no hay duda de que el trabajo híbrido y remoto llegó para quedarse. Muchas nuevas empresas están capitalizando la revolución remota, y la firma de consultoría de gestión McKinsey & Co. dice que cambios como este ofrecen una oportunidad única para volver a imaginar cómo funcionan las cosas. La jornada virtual es una gran noticia si te encanta viajar.

A medida que ingresamos al tercer año de la pandemia, es probable que te sientas un poco agotado. La buena noticia es que puede (y debe) trabajar desde cualquier lugar, incluso durante las vacaciones. Las investigaciones muestran que las personas son más creativas en las semanas posteriores a las vacaciones. Integrar una nueva ubicación y experiencias similares a las vacaciones en tu vida laboral puede impulsar tu creatividad y ayudarlo a sentirse renovado.

Convierte el trabajo en unas vacaciones permanentes

Como emprendedor, inversor y experto en viajes, he trabajado de forma remota en todo el mundo. Durante los primeros dos años de la pandemia, viví de forma remota y estuve de vacaciones de uno a tres meses en más de 15 lugares, incluidas las playas de Cabo, un hotel naufragado en la Costa de los Esqueletos de Namibia y una pequeña isla en Mozambique. Fue inspirador y me permitió marcar lugares en mi lista de deseos sin tomarme un día libre en el trabajo. La buena noticia es que, gracias al trabajo remoto, puedes hacer lo mismo.

Aunque viajar es divertido, puede ser agotador si no se planifica adecuadamente. Nadie quiere unas vacaciones de sus vacaciones. Por ejemplo, cuando trabajé en México, hice una lista de las principales cosas que quería hacer y marqué algo de la lista cada fin de semana. Me dio una sensación de satisfacción al explorar el lugar en el que me encontraba sin sentirme abrumada. Durante la semana, me propuse quedarme para concentrarme en el trabajo, el ejercicio, la salud mental y mis tareas semanales habituales. Cumplir con mi rutina me permitió explorar los fines de semana (y evitar el agotamiento y el miedo a perderme de algo).

¿Listo para comenzar a viajar y trabajar de forma remota? Aquí algunos consejos sobre cómo mantener su rutina:

1. Comienza con tu antigua rutina, luego cámbiala paulatinamente

Cuando estoy en mi casa, me levanto a las 6:30 am, uso el gimnasio, desayuno y luego empiezo a trabajar. Por la noche, preparo la cena, me ocupo de las tareas cotidianas y luego me sumerjo en el tiempo de inactividad y la lectura. Cuando estoy de viaje, trato de mantener una rutina similar. Si cambias constantemente las cosas, es posible que tu “hogar temporal” no se sienta como un espacio en el que puedas ser productivo. Como dicen: la consistencia es la clave.

Recomiendo comenzar con tu rutina existente y luego cambiar las cosas según sea necesario. Por ejemplo, cuando estaba en la playa, comencé a trabajar afuera para disfrutar de la vista. También programé el 30 por ciento de mis reuniones para que pudiera caminar y hablar porque, seamos honestos, tus colegas no necesitan ver tu rostro todo el tiempo. Piensa en lo que puedes agregar a tu horario que no interrumpa los hábitos que te ayudan a tener éxito.

2. Tómalo un cuarto a la vez

En mi experiencia, tres meses es la cantidad perfecta de tiempo para pasar unas vacaciones de trabajo remoto. Cuando te quedas en un lugar durante 30 días, te sientes como un turista que nunca deshace su maleta. Estás constantemente tratando de ver todos los lugares de interés y meter cada recorrido, tienda y restaurante en los pocos fines de semana que estrás allí. Pero con tres meses, tienes la oportunidad de desempacar, hacer amigos, hacer viajes de fin de semana y que otros vengan a visitarte. No tienes mucha prisa y tienes tiempo para apreciar dónde estás.

Así que toma las cosas un cuarto a la vez. Date 90 días para instalarte y explorar por completo. Tomar tanto tiempo libre del trabajo no siempre es una opción, y el 55 por ciento de los trabajadores ya admiten que no usan todos sus días de vacaciones, según la Asociación de Viajes de EE. UU. Pero al teletrabajar, puede salejarse de tu dirección permanente por un período más largo mientras eres productivo. No olvides verificar si esto tiene alguna implicación fiscal y asegúrate de que tu empresa te permita salir del país por un número determinado de días.

3. Haz amigos estés donde estés

La vida es mejor con gente en ella. Cuando me encuentro en lugares nuevos, uso aplicaciones de citas en modo amigo para conocer gente y obtener consejos locales. Es una gran manera de conocer gente interesante, enterarse de lo que está pasando y experimentar lugares de una manera auténtica. Publicar en las redes sociales cada vez que voy a un lugar nuevo también es útil: pido a mis amigos que me presenten a otras personas que conocen.

He hecho amigos en casi todos los lugares en los que he estado y nos mantenemos en contacto. Estos amigos incluso han ido a hacer futuros viajes conmigo. Tengo muchos buenos recuerdos de mis viajes remotos, ya que no se trataba solo de mí, sino del viaje que hice con otras personas que conocí en el camino.

Cambia tu escenario, haz tu lista de deseos y usa la flexibilidad que ofrece el trabajo remoto para descubrir el mundo. Solo asegúrate de mantener tu rutina para garantizar un viaje completamente exitoso.