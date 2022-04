Ken Burns es el director de documentales que trabaja en la historia actual de los Estado Unidos. Su increíble trabajo ha abarcado temas desde la Guerra Civil hasta el béisbol y Muhammad Ali , y su último trabajo es una serie de dos partes titulada Benjamin Franklin que se transmite el 4 y 5 de abril en PBS y sus plataformas de transmisión.

Timothy Norris | Getty Images

Burns habló con Entrepreneur en el podcast Get a Real Job sobre su nueva obra, describiendo el impacto indeleble de Franklin en el nacimiento de Estados Unidos y las lecciones que puede enseñarnos sobre los tiempos divisivos en los que nos encontramos hoy. Aquí hay algunos extractos de esa conversación, que han sido editados por su extensión y claridad.

El primer americano

“Él es el primero que inventa la idea de un estadounidense”, dice Burns. “Es un jefe de correos. Él controlaba las redes sociales, ¿verdad? Él era un impresor. Era editor de un periódico. Imprimió dinero. Imprimía actas de gobierno y repartía el correo. Entonces él era quien controlaba el equivalente de la web en ese entonces”.

Las redes sociales y la era de la desinformación

“En primer lugar, las redes sociales no son [sociales]”, insiste Burns. “Punto final. Que no es. Y si necesita una prueba de eso, simplemente vaya a una sala de adolescentes que están juntos pero no están juntos porque todos están en sus dispositivos individuales. Y no echemos la culpa a los adolescentes. Entremos en una habitación de adultos o caminemos por una cuadra de la ciudad y veamos cuántas personas están enterradas en sus teléfonos, incluido yo mismo. En la naturaleza, una red es una trampa. Te quedas atrapado en él y luego te matan. A lo largo de la historia, no es raro difundir mentiras, pero el ritmo al que se multiplica es exponencialmente mayor en la web. Existe el viejo dicho de que una mentira da tres vueltas al mundo antes de que comience la verdad. Es extraordinariamente frustrante porque cuando estamos haciendo estas películas, pasamos mucho tiempo asegurándonos de hacerlo bien en nuestras películas. Y nada de eso molesta a ninguno de estos traficantes de chismes maliciosos en las redes sociales”.

Cancelar cultura

“El problema con la cultura de la cancelación es que nos hace sentir solos”, dice Burns. “Nos sentimos privados de ideales y héroes. Pero tenemos que recordar que un héroe nunca fue perfecto. Los griegos nos decían que aquí están estas personas imperfectas. Aquiles tenía su talón y su arrogancia a la altura de sus grandes poderes. Es tan fácil prescindir de alguien cuando descubres, '¡Ajá, tú hiciste esto!' Es mucho más difícil sentarse con esas contradicciones y no aceptarlas, sino intentar, como diría Benjamin Franklin, mejorarlas. Mejorar. Esclavizó a la gente, pero también se convirtió en abolicionista y propuso en el Congreso de los Estados Unidos el primer intento de proscribir la esclavitud. Fue completamente ignorado en el Senado y rechazado en la Cámara, pero lo intentó. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer. Estamos demasiado estáticos en este momento. Todo está congelado debido a este interés en nosotros mismos. Nos hemos centrado en lo transaccional, en lugar de lo transformacional”.

¿Puede América curar sus heridas?

"No tiremos al bebé junto con el agua del baño", aconseja Burns. "Este es, como dijo Lincoln, la última mejor esperanza de la tierra. Este, creo, fue el mejor país del mundo, y soy duro con eso. Es como un equipo, ¿verdad? Si eres el mejor equipo , siempre eres honesto acerca de lo que aún necesitas mejorar. Y cada equipo siempre necesita mejorar. Y es por eso que encuentro que Texas ordena cómo se enseña la historia de una manera tan loca. Su religión en Texas es el fútbol, y todos los viernes por la noche en la escuela secundaria y todos los sábados por la tarde en la universidad, tenías un entrenador parado allí diciendo: 'Mira, apestamos en los equipos especiales hoy'. O, 'Fuimos buenos en ataque, pero terribles en defensa'. Sea lo que sea, eres honesto al respecto. Y la idea de que limitarías cualquier aspecto del aprendizaje de la historia... Tenemos que entender que todas estas personas son personas con defectos, y también debemos aprender sobre las personas que no están en negrita. nombres de los responsables de nuestra República y de lo que hace fuerte a nuestra nación".

Por qué Ben Franklin importa ahora

"Benjamin Franklin es una figura increíble", dice Burns. "Tiene una personalidad tan convincente como la de Muhammad Ali, el tema de mi última película; ambos nacieron el mismo día. Es el diplomático más importante de toda la historia de Estados Unidos. Es un científico de clase mundial al nivel de Isaac Newton, pero él no saca patentes de sus muchas invenciones; siente que son regalos para la humanidad. Y es humano de una manera que nuestros otros padres fundadores no parecen serlo. Tiene apetitos, tiene fallas. son grandes fallas. Era dueño de otros seres humanos. Le gustan todas estas virtudes y sabe lo defectuoso que es".

¿Ken Burns en el metaverso?

"Ya dije que pensaba que Zuckerberg debería estar en la cárcel", dice Burns claramente. "Que es un enemigo de la gente. Todavía creo eso, ¡así que no creo que me dejen entrar al metaverso! Tal vez me cuele a escondidas. No. ¿Sabes qué? Este mundo aquí es tan hermoso en su componentes naturales e incluso en sus componentes construidos. Otras personas en nuestras vidas son tan convincentes. Tenemos un trabajo tan grande como sea posible para someternos, literalmente rendirnos, a la cosa más grande de la creación y tratar de tratar a otras personas como nos gustaría ser tratados".