¡Tienes que verlo! Millones de usuarios participaron en la creación del mural digital más grande del mundo

Posiblemente no lo sepas, pero durante los últimos cuatro días se libró en un lugar de Reddit una guerra de pixeles. Todo sucedió en un mural digital llamado Place que permitía a los usuarios colocar un pixel de una paleta de 16 colores en un lienzo digital colaborativo. Después de poner un pixel el usuario tenía que esperar entre cinco y 20 minutos para poder editarlo o agregar uno nuevo. El proyecto ha suscitó una curiosa batalla entre usuarios que se organizan en comunidades para decorar el mural digital con motivos de su país (banderas de muchos países, la Torre Eiffel, hojas de maple, el escudo nacional del México, Sor Juana Inés de la Cruz, la Estatua de la Libertad, entre mucho otros) y dominar el espacio creativo.

Aunque hay mucho más que nacionalismo. En el inmenso lienzo se puede apreciar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi caminando abrazados de espaldas, a Papá Pitufo, Tintín y Milú, a Ásterix y Óbelix, a Tux (el pingüino de Linux) y hasta el póster original de Star Wars. Todo en una explosión de color y creatividad comunitaria.

El mural digital fue habilitado el 1 de abril en el subredditt r/Place, una comunidad de más de 3.7 millones de miembros, y se cerró a las 10 de la mañana de la Ciudad de México el 4 de abril. Influencers y streamers convocaron a sus seguidores a unirse al proyecto por medio de redes sociales y plataformas como Twitch y TikTok, desatando una locura colectiva y despertando el nacionalismo para plasmar sus símbolos nacionales y ocultar o modificar los de otros países.

La edición 2022 de este mural es en realidad una segunda parte. La primera se lanzó el 1 de abril de 2017 (para April’s Fool Day, el Día de los Inocentes) como un experimento social. En esa primera edición el lienzo estuvo abierto durante 72 horas y logró la colaboración de más de un millón de usuarios que editaron al menos un pixel. En total se crearon 16 millones de “tiles” (pequeñas porciones de distintas texturas que al colocarse una al lado del otra dan la sensación de se un gráfico de una sola pieza).

Para la edición de este año el periodo de creación se extendió por 24 horas por lo que podemos suponer que la participación de los usuarios también se habrá incrementado, aunque por el momento no hay todavía métricas en torno al original proyecto.

Aquí puedes ver el resultado final del mural completo y te compartimos algunos posts de usuarios compartiendo su trabajo.

Bill Cipher from Gravity Falls spotted on r/place. pic.twitter.com/RSDRb6w1Wb

Found the Lions, Red Wings, MSU, and U of M on the r/place canvas. pic.twitter.com/K3vHuWJDpS