El ganador del Grammy Bruno Mars es uno de los artistas mejor pagados del planeta

En lo que algunos llamarían una sorpresa y otros no sorprenderían, Silk Sonic de Bruno Mars (el dúo de R&B con el músico Anderson .Paak) ganó Mejor Canción, Grabación del Año y Mejor Canción de R&B por su éxito "Leave the Door Open". "

Emma McIntyre | Getty Images

Mars ahora tiene 14 premios Grammy en su vitrina de trofeos, derivados de su trabajo colaborativo y esfuerzos en solitario a lo largo de los años. Junto con los elogios, Mars también ha acumulado un patrimonio neto sorprendente.

Nacido como Peter Gene Hernandez, Mars comenzó su carrera escribiendo y produciendo canciones para grandes artistas como Adam Levine antes de debutar como vocalista en 2009. Apareció en la exitosa canción de Travie McCoy "Nothin' on You" junto al rapero BoB, y luego en el éxito de McCoy de 2010, "Billionaire".

Su primer álbum de estudio fue lanzado más tarde en 2010, donde dos de sus canciones "Grenade" y "Just the Way You Are" se dispararon en el Billboard Hot 100 de EE. UU. antes de lanzar su segundo álbum en 2012, Unorthodox Jukebox, que puso a Mars en una gira mundial. que recaudó un estimado de $ 156 millones.

Según Celebrity Net Worth, su patrimonio neto actual se estima en $ 175 millones.

“Realmente me importa lo que la gente ve”, dijo Mars en una entrevista con CBS sobre su carrera y éxito. “Quiero que sepan que estoy trabajando duro para esto”.

Mars actuó en el Super Bowl en 2014 después de ser nombrado el duodécimo músico mejor pagado del mundo en 2013, con una ganancia estimada de 18,8 millones de dólares.

Su siguiente gira fue de 2017 a 2018 (para el álbum 24K Magic ), que casi duplicó el éxito de su primera gira con una estimación bruta de más de $ 300 millones.

Fue nombrado el cuarto músico mejor pagado del año 2018 (con alrededor de $100 millones en ganancias) y también fue nombrado la 54.ª celebridad mejor pagada ese mismo año, según Forbes .

Mars tiene actualmente tres álbumes de estudio en solitario, 30 sencillos y un álbum junto a Paak en Silk Sonic.