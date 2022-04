Cómo sucedió el éxito del equipo Whistle

En 2009, se creó Team Whistle para llenar un vacío para los jóvenes entusiastas de los deportes globales con contenido positivo, identificable y edificante, centrado en las mejores partes del atletismo y la humanidad. A medida que Whistle ha evolucionado y se ha expandido, se ha mantenido fiel a ese espíritu, aumentando su lista de contenido original de más de 50 programas y construyendo una red de creadores grande y diversa. Con una comprensión inigualable de los hábitos de consumo de la Generación Z y la generación del milenio, Whistle ha seguido ampliando sus temas de enfoque a través de su amplio acceso a información sobre lo que es relevante para una audiencia de la Generación Z y la generación del milenio, como el floreciente espacio de inversión alternativa. Su crecimiento se ha visto reforzado desde que fue adquirida por Eleven Sports en 2021 , lo que ha abierto una gama más amplia de oportunidades y distribución internacional, gracias al alcance de derechos y contenido deportivo mundial de Eleven.

Más recientemente, Whistle lanzó una nueva serie, Price Went Up , presentada por Cristian Crosby, fundador de Live Life Nice, una línea de ropa impulsada por una causa dedicada a inspirar, motivar y empoderar. Cada episodio revela temas financieros de actualidad al recurrir a expertos en el espacio para ilustrar cómo se hace. En el episodio de estreno, Blake Martinez , linebacker de la NFL, muestra a los espectadores su increíble colección de tarjetas Pokémon raras. En el segundo episodio, Jim Jones, leyenda del hip-hop y el rap, analiza las NFT y las criptomonedas y comparte la historia de cómo invierte en negocios locales en Harlem. En el tercer episodio, Ros Gold-Onwude nos lleva a través de NFT en una galería. Otros episodios contarán con The Professor y 24kGoldn.

Team Whistle también acaba de lanzar una nueva serie de podcasts Making Bread en asociación con Amaze Media Labs. (Divulgación completa: soy cofundador de Amaze Media Labs). La serie, presentada por el mariscal de campo de la NFL y entusiasta de las criptomonedas Matt Barkley, educará a los oyentes sobre la variedad de formas en que pueden invertir en el mundo de las criptomonedas, NFT, apuestas deportivas y más.

El episodio de estreno presenta a DeShone Kizer, ex mariscal de campo de la NFL y fundador de la empresa NFT One of None, una comunidad y plataforma que permite a los creadores crear y lanzar activos híbridos. El segundo episodio presenta a Josh Luber, director de visión y cofundador de Fanatics Collectibles, una plataforma para comprar y vender los artículos coleccionables más populares. En el tercer episodio, el exjugador de la NFL convertido en inversor Dhani Jones habla sobre sus últimos acuerdos.

Whistle genera más de cuatro mil millones de visitas por mes y ocho mil millones de minutos de tiempo de reproducción en plataformas sociales, incluidas TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook y YouTube, así como la distribución OTT de Eleven de 65,000 horas en una cartera de más de 150 derechos de deportes en vivo. . Tiene asociaciones de activación de contenido con empresas como General Mills, KFC, Chipotle, Ebay, WNBA, Wendy's, Levi's y más.

Team Whistle no tiene intención de reducir la velocidad, ya que recientemente lanzó una agencia para ayudar a marcas globales, propiedades de entretenimiento y deportes a crear y distribuir contenido para aumentar su audiencia.

