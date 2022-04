Burger King recibe demanda por publicidad engañosa en el tamaño de sus productos

Ten cuidado con lo que prometes en tu publicidad. Burger King, la cadena de comida rápida, se ha hecho acreedora a una demanda colectiva en un Tribunal de Distrito en Miami, Florida, por mostrar publicidad de sus productos que pueden resultar engañosas para sus consumidores.

Según la demanda judicial la empresa comenzó con esta práctica en 2017 al mostrar a la Whopper, icónica hamburguesa de la cadena, de un tamaño mayor al que en realidad tiene: “Aunque el tamaño de la Whopper aumentó materialmente en los anuncios de Burger King, la receta y la cantidad de carne o ingredientes contenidos nunca han cambiado”.

El documento explica que el producto aparece aproximadamente un 35% más grande de lo que en realidad es y que esta práctica es especialmente preocupante en tiempos de crisis: "Ahora que la inflación, los precios de los alimentos y la carne se han incrementado, muchos consumidores, especialmente los de bajos ingresos, están luchando financieramente. La promesa de Burger King a los consumidores de una gran porción de alimentos también está provocando que los consumidores vayan o hagan pedidos en Burger King y hagan compras que de otro modo no habrían hecho".

Esta no es la primera vez que Burger King se enfrenta a este tipo de demandas. Hace 12 años la empresa fue acusada en el Reino Unido por la misma razón y en 2020 la publicidad de la Rebel Whopper, una hamburguesa vegetariana, fue retirada por considerarse engañosa para los consumidores británicos. Otras empresas de comida rápida han tenido el mismo problema entre ellas Chipotle, McDonald’s, KFC y Pizza Hut.

La demanda fue presentada por los abogados Anthony J. Russo y James C. Kelly en representación de 100 demandantes. Según el sitio especializado en temas legales Top Class Actions, “los demandantes, todos consumidores de Burger King que sienten que compraron elementos del menú que eran más pequeños que los anunciados, buscan representar a cualquier persona en los Estados Unidos que haya comprado un ‘elemento del menú exagerado’ de Burger King a partir del 1 de septiembre de 2017”.

