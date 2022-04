5 formas de fortalecerse como líder

Liderar es difícil. A pesar del éxito y, a veces, de la gloria que trae el liderazgo, los puntos bajos pueden ser increíblemente bajos. El trabajo puede sentirse solitario, especialmente cuando debe tomar decisiones impopulares, reconocer sus fallas y enfrentar cuestionamientos y críticas regulares.

Todos los líderes deben lidiar con el estrés, pero los mejores líderes manejan los altibajos con facilidad. Dejan que las cosas se les escapen de la espalda con resiliencia, gracia y determinación. No siempre es fácil de hacer; Sé por experiencia lo que es recibir comentarios duros o verse obligado a tomar una decisión que afecta negativamente a las personas. Sé lo que se siente cuando un plan bien pensado no produce el resultado deseado o esperado. La decepción, la frustración y la inseguridad pueden conducir a una ruptura en el liderazgo.

Los líderes no pueden darse el lujo de derrumbarse, perder la calma o ser demasiado sensibles. En cambio, deben endurecerse y liderar bien, sin importar los altibajos. Aquí hay cinco maneras en las que puede endurecerse cuando las cosas se ponen difíciles.

Ser determinado

La determinación es un atributo de liderazgo que a menudo se pasa por alto, pero se necesita para superar situaciones difíciles. Debe ser firme en su visión, toma de decisiones y resiliencia. Durante los primeros días de la pandemia, la incertidumbre era insoportable. Como tantos otros líderes, tuve que tomar decisiones difíciles sobre gastos y personal. No quería despedir a nadie, pero también sabía que tenía que proteger la salud de la empresa a largo plazo. Mientras planeé el escenario, mantuve una cosa al frente y al centro: mi determinación de superar la recesión más fuerte que cómo entramos en ella. Estaba decidido a mantener mi balance en buen estado y liderar a mi equipo con transparencia, compasión y fortaleza. Esta determinación ayudó a impulsar mis decisiones y me mantuvo enfocada y resuelta.

Saber cuándo soltar

La otra cara de la determinación es saber cuándo decir, ya es suficiente; esto no funciona La resiliencia no se trata de esforzarse constantemente; la resiliencia también se trata de dejar ir y seguir adelante. Hay momentos en los que debe ser lo suficientemente fuerte como para retroceder, dejarse llevar o cambiar de opinión. Dejar ir no es fácil, especialmente si ha puesto su tiempo, esfuerzo y reputación en juego. Los humanos tienden a creer que tienen razón, especialmente cuando han expresado sus opiniones. Pero solo porque creas que tienes razón no lo hace así. E incluso si tiene razón, hay un costo para forzar su camino. Los líderes más duros saben cuándo soltarse y seguir adelante.

busca la verdad

Es natural ponerse a la defensiva cuando se reciben comentarios duros o noticias desagradables. Pero eso no significa que debas permitirte ir allí solo porque es una respuesta natural. Si quiere endurecerse como líder, debe manejarse con gracia cuando escuche cosas difíciles. Mi truco para hacer esto es buscar la verdad en mi información. Recientemente, contraté a un consultor para realizar una evaluación de competencias de liderazgo para mi equipo ejecutivo y para mí. Al revisar mis resultados, me dijo: "La razón por la que no has hecho crecer la empresa más rápido es que te lleva demasiado tiempo evaluar y luego decirle a la gente de tu equipo que no tienen lo que se necesita para ir al siguiente nivel. Dejas que las cosas pasen demasiado tiempo. Debes dar este tipo de comentarios más rápido y más directamente. Es un problema para ti". Ouch, sus palabras dolieron. Estaba inclinado a defenderme e iba a decir que le doy retroalimentación a la gente todo el tiempo y que no tengo miedo de estas conversaciones. En lugar de vocalizar estos pensamientos, analicé lo que compartió. Compartimenté el tipo de retroalimentación que le daba a la gente y pude ver que tenía razón. Les doy a los de bajo rendimiento demasiadas oportunidades para cambiar las cosas. También creo que las personas pueden crecer en roles más allá de sus capacidades actuales con suficiente trabajo duro y deseo, porque eso es lo que hice. Pero ese no es siempre el caso. He dejado que la gente se tambalee en sus roles durante demasiado tiempo, lo que finalmente perjudicó a la empresa. Busqué la verdad en sus palabras y enfrenté el feedback con acción. Decidí no dejar que me detuviera ni a mí ni a la empresa en el futuro.

Encuentra gratitud

Cuando la mayoría de las personas piensan en la gratitud, imaginan aquello por lo que están agradecidos en la vida, como la familia, la salud y las posesiones. Una práctica de gratitud más profunda considera estar agradecido por las cosas difíciles de la vida también. Si quieres ser un líder fuerte, debes buscar lo bueno que sale de las situaciones difíciles. Cada vez que me enfrento a dificultades, me concentro en las lecciones de vida que estoy aprendiendo y en el crecimiento que vendrá al superar los obstáculos y los tiempos difíciles. Utilizo la adversidad para construir relaciones más sólidas y aprender más sobre mí y los demás. La dificultad por la que estoy más agradecido en mi vida es superar la adicción. Aunque causé dolor y sufrimiento en mi vida y en la de los demás, no lo cambiaría por nada. Estoy agradecido por lo que la adicción me enseñó y cómo me impulsó a tomar diferentes decisiones en mi vida. Superar la adicción me fortaleció y me hizo un mejor líder. ¿Cómo no voy a estar agradecido por eso?

Deja de sentir pena por ti mismo

Es duro pero cierto; el liderazgo excepcional requiere que dejes de sentir lástima por ti mismo. Ser líder es difícil ya veces desagradecido. Pero esto es a lo que te registras si quieres tener un impacto. Debe dejar de tomar las cosas personalmente y dejar que las cosas se le escapen de la espalda. No te quejes de las situaciones que enfrentas. Todo el mundo tendrá una opinión sobre ti. Tu trabajo es tomar buenas decisiones para tu equipo y empresa, no gestionar las opiniones de las personas. Su trabajo es modelar cómo es recibir bien la retroalimentación. Tu trabajo es liderar, así que lidera con confianza. Promete ser siempre fresco, tranquilo y sereno. Acepte la responsabilidad de todo lo que le suceda a usted, a su equipo y a su empresa.

Con el liderazgo viene una gran responsabilidad: la responsabilidad de tomar buenas decisiones. Sea transparente, dé y reciba comentarios y resista los contratiempos y las decepciones. Para ser un gran líder, debes endurecerte. Reforzarse no significa blindarse. En cambio, está encontrando el punto óptimo entre la compasión, el autocuidado, la flexibilidad, la resolución, la autodeterminación y la determinación.

