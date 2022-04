Estos 4 elementos esenciales de Pitch-Deck pueden ayudarlo a obtener la reunión que cambia su vida

Tienes una gran idea de negocio , pero necesitas financiación para ponerla en marcha. En esta etapa, su plataforma de presentación a los inversores es decisiva para el éxito de su negocio. Has estado leyendo artículos sobre empresas que obtienen grandes sumas de dinero a valoraciones astronómicas. Genial, ¿qué tan difícil puede ser?

Bien, detengámonos un momento y tomemos un respiro. Eres un visionario y pionero, pero aún así, es importante comenzar con expectativas fundamentadas. Es probable que los inversores no te arrojen dinero en efectivo tan pronto como termines de lanzar. Esto no es un cuento de hadas. Aquellos que están recaudando dinero probablemente hayan tenido decenas, si no cientos, de reuniones primero, y algunos de ellos han pasado por esto con una o dos empresas. Su objetivo no es salir de una reunión con un cheque grande, sino simplemente poner el pie en la puerta para que el inversionista solicite otra reunión en la que pueda profundizar en los detalles. Su plataforma de lanzamiento es su oportunidad de causar una excelente primera impresión que podría catapultar su emocionante viaje.

El verdadero problema es que el 99% de los lanzamientos no consiguen financiación . Los inversores escuchan tantos lanzamientos que es difícil que usted se destaque en su mente. Su estrategia debe ser hacer que sea lo más fácil posible para ellos decir que sí a una reunión, y puede hacerlo elaborando su presentación como una historia para que sea memorable. Los seres humanos están programados para las historias de amor, y los capitalistas de riesgo también son humanos.

Relacionado: 5 pasos para crear una historia que enganche a su audiencia cada vez

1. La necesidad

La historia siempre debe comenzar con la necesidad: ¿Cuál es el problema que necesita ser resuelto? Una startup no puede basarse en una innovación genial si nadie realmente la comprará. Prepara la escena con anécdotas, idealmente tuyas, de un amigo o de un familiar. Incluso puede usar algo de las noticias o una historia inventada para ilustrar si cree que transmite mejor su punto. Además, para resaltar la veracidad del problema, busque estadísticas para respaldar su anécdota y demuestre que es un problema mucho mayor.

Piensa en Amazon Prime y en todas las diferentes historias que se te ocurran para explicar por qué alguien podría necesitar la entrega al día siguiente. Tal vez cuentes la historia de una persona mayor que necesita algo con urgencia pero no puede viajar fácilmente o un esposo que ha olvidado el cumpleaños de su esposa. Estos ejemplos aclaran de inmediato por qué alguien necesitaría una solución.

La guinda del pastel sería usar una estadística para mostrar qué tan común es este problema, como que el 75% de los cónyuges han intentado obtener un regalo de cumpleaños en el último minuto.

2. Solución propuesta

Si la “necesidad” es el villano, tu producto o servicio es el héroe de la historia. Este es el momento de presentar su solución y mostrar cómo ayuda a los necesitados.

Debería poder hacer esto a través de una oración de solución simple: estamos haciendo X (resolviendo un problema) para Y (para una audiencia específica) por Z (en pocas palabras, ¿qué es usted? Una plataforma, aplicación, herramienta, etc. .).

Asegúrese de que su explicación sea tan simple que cualquiera la entienda. (Pruébelo con un niño para comprobar la claridad). Un inversionista no invertirá en algo si está confundido acerca de lo que realmente hace su startup. Sí, los inversores son muy inteligentes, pero incluso ellos pueden verse abrumados por demasiada jerga técnica. Esto es especialmente cierto para las nuevas empresas de tecnología profunda, ya que no todos en la reunión tendrán un doctorado. en informática.

Si puede incluir una demostración, debería hacerlo. Es mucho más fácil para un inversionista que le muestres lo que haces en lugar de decirle. Steve Jobs presentó el iPad en una conferencia e inmediatamente mostró un prototipo. Si alguien estaba luchando por imaginar un caso de uso para su nuevo producto, después de la demostración, él o ella se habrían convencido. No tiene que ser un video de demostración costoso: una serie de capturas de pantalla o maquetas que muestren el viaje del usuario pueden ser igual de efectivos. Muestra el factor "wow" de su producto mientras revela su profundo conocimiento de su base de usuarios, marcando dos casillas importantes con los inversores.

Relacionado: Como dijo una vez Steve Jobs, 'Las personas con pasión pueden cambiar el mundo'

Puntos de bonificación si lo muestra con un usuario real y su historia junto con los resultados impresionantes que le ha brindado, firmado con un testimonio entusiasta.

3. Plan de negocios

Aquí es donde se sumerge en todos los detalles de su posición actual en términos de satisfacer las necesidades de sus futuros clientes. Desea hablar sobre sus hitos hasta ahora, incluidos detalles sobre el tamaño y la composición de su equipo existente y si ya tiene fondos, un MVP/Beta o un producto lanzado, ingresos, IP, asociaciones, etc.

Desea brindar una descripción general clara del mercado: hable sobre cómo le está yendo al mercado en general, especialmente si está creciendo. Puede elegir ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero debe demostrar que tiene un gran mercado potencial . Una pieza aún más poderosa es mostrar las tendencias que lo convierten en una oportunidad de inversión muy oportuna; Las tendencias de comportamiento, regulatorias y/o de inversión pueden servir como un buen plato caliente de urgencia. Es importante discutir su plan para penetrar y ganar estos mercados en su diapositiva de estrategia de comercialización.

No olvide mencionar la competencia aquí y lo que lo hace diferente de los demás. Es importante no decir nada malo de tu competencia, ya que te hace ver amargado. Elévate por encima en su lugar. Aproveche su éxito para demostrar que lo está haciendo de una mejor manera.

4. Visión para el futuro

El bloque de construcción final de su plataforma de presentación de inversionistas es la visión para el futuro . Imagina esto como si fueras un héroe tratando de reclutar a otros para que te ayuden en tu misión. Deberá informar el plan exacto si se incorporan y qué hitos desea alcanzar. Necesitas su inversión para matar al villano de la historia.

Pero va mucho más allá de esto. Tu superhéroe tiene mayores y mejores horizontes que conquistar; una vez que hayas terminado de matar a este villano, ¿cuál es el plan aún más grande? Los inversores quieren ver la luz de la luna, la estrella del norte, cuál es su fuerza guía. Incluso si parece un sueño lejano, no tengas miedo de llevarlos en ese viaje hacia el futuro y mostrarles cómo planeas llegar allí.

No debe dejar lugar a la ambigüedad sobre cuál es su pregunta. Utilice una declaración clara que comience con "Buscando $XX millones para..." Incluya las asignaciones principales, como I+D y ventas y marketing, expansión del equipo, etc. Indique su "Objetivo redondo": lo que cree que el dinero le ayudará a lograr en lo que periodo de tiempo.

Relacionado: Hay una diferencia entre la visión de su empresa y su misión

Y una vez que haya escrito su presentación, practique ser expresivo y apasionado en su presentación. ¡Quieres inspirarlos a trabajar contigo! Otro factor que buscan es gente estelar con la que trabajar, gente que dé su corazón y alma, gente con la que sea genial trabajar en las buenas, en las malas y en las feas. Personas que son lo suficientemente flexibles para recibir orientación y consejo.

Después de todo, no solo están invirtiendo dinero, sino que se están asociando contigo a largo plazo, así que asegúrate de ser un gran compañero de viaje.