Cómo ganar tracción en el circuito de habla una vez más

Muchos oradores motivacionales vieron cómo sus carreras se detenían cuando el covid-19 llegó por primera vez. Los eventos, conferencias y conciertos cancelados se convirtieron rápidamente en la norma. Si bien muchas conferencias optaron por un enfoque virtual, otras decidieron simplemente "esperar hasta el próximo año".

Ahora, finalmente ha llegado el momento de que hablar en eventos de networking sea una oportunidad viable una vez más. Como era de esperar, los oradores están pululando de oportunidades para volver a subir al escenario y tratar de demostrar su valía ante los organizadores de conferencias, corporaciones o universidades que pueden estar buscando contratar.

Este alto nivel de demanda, junto con presupuestos más bajos para oradores y eventos después de un par de años tan desafiantes, muestra que volver a ingresar al circuito de oradores debe hacerse de manera estratégica. Aquí hay algunos consejos sobre cómo puede volver a insertarse en el mundo de los oradores, ofrecidos por oradores talentosos que ya están haciendo precisamente eso.

1. Utilice Covid-19 como su tema de conversación propuesto

No hay nada como la puntualidad. Un ángulo potencial es abordar el elefante en la habitación creando una charla que combine su propia experiencia con la realidad de Covid-19. Si bien es de esperar que lo peor haya quedado atrás, todavía somos un mundo que se tambalea por las secuelas de la pandemia. Hay una urgencia en este tema que puede resultar atractivo para los organizadores de conferencias.

Tomemos como ejemplo a Eric Feng , quien hizo precisamente esto de una manera que se vinculaba con lo que hace en el trabajo: venta social. "Hable con su mercado objetivo y descubra los desafíos que enfrentan como resultado de la pandemia global", aconseja Feng. "Cree un discurso que les brinde soluciones prácticas, y si puede incluir historias de éxito, agregará credibilidad a su discurso".

En otras palabras, no se aleje de la pandemia: aborde el problema. Es lo que todo el mundo está pensando, por lo que no caerá en saco roto.

2. Hágase escuchar y muestre a los organizadores de conferencias por qué lo necesitan

Este consejo es especialmente aplicable para los nuevos oradores. Está bien si nunca antes has aparecido en un escenario. Siempre que pueda demostrar que tiene algo que decir, puede ganar dinero a través de charlas. Muchas personas aprovecharon el período de cuarentena para comenzar a compartir sus pensamientos, opiniones y experiencia en línea. Incluso si aún no lo ha hecho, no es demasiado tarde. El espacio en línea solo se está volviendo más sólido.

3. Crea tus propias oportunidades para hablar

Con muchas conferencias virtuales todavía en curso, nunca ha habido un mejor momento para crear su propia oportunidad de hablar organizando su propia conferencia. Las personas están más que felices de sintonizar eventos virtuales, y es una forma de difundir su mensaje con bajos costos generales, especialmente en comparación con las conferencias tradicionales en persona.

Esto es lo que hizo el emprendedor en serie Wilbert Wynnberg . “Cuando quise comunicarme con más personas para compartir mi mensaje durante la pandemia, simplemente creé esa plataforma para mí”, dice Wynnberg. al llegar a personas de ideas afines que comparten la misma visión que usted".

Este es también un gran consejo para los nuevos oradores. "A menos que conozcas personalmente a alguien que pueda ayudarte a asegurar un compromiso de hablar, o seas una figura influyente con muchos seguidores, rogar a las plataformas para una función de hablar por lo general nunca funciona", advierte Wynnberg.

A veces, la parte más difícil es simplemente comenzar, y si puedes darte ese comienzo, estarás listo para las carreras.